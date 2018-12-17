Переворотный момент: в Молдавии унижают президента, Додон обещает мстить (ФОТО)

Конституционный суд Молдавии в пятый раз временно отстранил президента Игоря Додона от должности. Решение принято в связи с отказом главы государства одобрить законы, утвержденные парламентом. Молдавский лидер уже пообещал отомстить политическим противникам.

В феврале в стране пройдут парламентские выборы. Додон надеется, что по результатам голосования его сторонники сформируют правящую коалицию и отменят одобренные предыдущим созывом документы. «Известия» разбирались в особенностях молдавской политической системы.

Пятый элемент

Противостояние между пророссийским президентом и проевропейским парламентским большинством — главный сюжет политической жизни Молдавии.

Глава государства Игорь Додон периодически отказывается подписывать законы и решения депутатов и правительства. Конституционный суд по запросу правящей Демпартии отстраняет президента, а его обязанности в нужные моменты исполняет спикер.

Удивительная для любой другой страны процедура здесь стала обыденностью — за последний год главу государства «выводят из игры» пятый раз.



Игорь Додон / Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Сейчас депутаты пожелали продавить целый пакет законодательных инициатив. Одна из них — кодекс о телевидении и радио (аудиовизуальных медиауслугах), который был принят парламентом еще в июле. В начале ноября за него проголосовали повторно.

Документ предполагает введение жесткого контроля над редакционной политикой СМИ. Строго оговаривается допустимый контент — 40% передач должно быть местного производства, 50% — производства европейских стран (тех, кто подписал конвенцию о трансграничном телевидении).

Соответственно вне закона оказывается русскоязычное телевидение, которое смотрят до 70% населения республики.

Вторая инициатива депутатов — переименование праздника 9 Мая.

Сейчас он официально называется «День Победы и памяти героев, павших за независимость Родины», парламентарии хотят его назвать «День Европы».

Третий законопроект предполагает передачу территории Республиканского стадиона в Кишиневе под строительство нового посольства США. Многие гражданские активисты высказывались против. На месте спортивной арены предлагали разбить парк или даже восстановить заброшенный стадион.

Четвертый и пятый законопроекты касаются реформы войск карабинеров и создания генинспектората карабинеров в подчинении МВД. Эти проекты, по мнению президентской администрации, сокращают полномочия главы государства как верховного главнокомандующего.

В ответ на решение Конституционного суда Додон пообещал бороться и не идти на уступки.

Впрочем, принятию законов он не воспрепятствовал. 11 декабря спикер парламента Молдавии Андриан Канду подписал пакет документов. «Мне снова пришлось выполнять работу вместо президента», — поиздевался он над главой государства.



Председатель парламента Республики Молдова Андриан Канду

Фото: РИА Новости/Мирослав Ротарь/Sputnik

Не опять, а снова

Понятно, что для Додона произошедшее стало не только политическим поражением, но и личным унижением. К пятому разу, правда, процедура из скандальной превратилась в привычную.

И если поначалу депутаты в обход президента принимали одно-два решения, то теперь делают это оптом. Более того, накануне нового года Канду пригрозил Додону импичментом. Реальность такого развития ситуации, впрочем, сомнительна.

По законам Молдавии для отставки президента нужны голоса двух третей — 67 из 101 депутата. Проевропейская коалиция может мобилизовать половину всех парламентариев.

Нет особых рычагов влияния на ситуацию и у Додона. Молдавия — парламентская республика. Нормальное функционирование государства возможно только в условиях консенсуса законодательной и исполнительной власти, но его не наблюдается.

Популярные в народе политики в таких условиях имеют дополнительный рычаг давления на противников — уличные акции протеста. Например, в другой постсоветской республике — Армении — приверженцы популярного премьер-министра Николы Пашиняна в октябре заблокировали парламент, где заседали представители предыдущей власти.

В результате депутаты согласились на досрочные парламентские выборы, которые блок Пашиняна легко выиграл.



Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В Молдавии Додон гораздо популярнее любого другого политика. Согласно соцопросам, ему доверяет более половины жителей страны. Остальные официальные лица довольствуются доверием не более 15% молдаван.

Этим ресурсом Додон, однако, не пользуется. Многие его избиратели живут в небольших городах и селах, а не в столице, это люди, как правило, среднего и старшего возраста, которых тяжело склонить к уличной активности. Да и попытки организовать масштабные акции протеста сейчас будут выглядеть странновато.

Более логично они смотрелись бы в октябре прошлого года, когда президента первый раз отстранили от принятия решений, а доверие к нему избирателей было еще больше. Решимости на это политику не хватило.

В ожидании февраля

Сейчас все надежды Додона связаны с предстоящими 24 февраля парламентскими выборами. Он ожидает, что его Партия социалистов (ПСРМ) одержит победу и сможет сформировать правящую коалицию.

«После парламентских выборов 24 февраля 2019 года законы [которые парламент принял вопреки его запрету] будут отменены. Будет сформирован и новый состав Конституционного суда», — обещает президент.

Соцопросы свидетельствуют, что ПСРМ действительно опережает конкурентов. Согласно исследованию Ассоциации социологов и демографов, за социалистов готовы проголосовать 32,7%.

Проевропейский электорат более разобщен. 11,5% получает Демпартия, которая сейчас в парламенте имеет большинство. Партия «Действие и солидарность» под руководством бывшего министра просвещения Майи Санду набирает 10,8%.

Партия «Платформа «Достоинство и правда», лидером которой является Андрей Нэстасе, может получить поддержку 10%. Между тремя проевропейскими объединениями существуют значительные разногласия, однако нельзя исключать, что они сумеют договориться.



Митинг сторонников Партии социалистов в поддержку президента Молдавии Игоря Додона в Кишиневе

Фото: ТАСС/Вадим Денисов

Характерными стали выборы мэра Кишинева, которые прошли в июне. В первом туре тогда победу одержал представитель ПСРМ, пресс-секретарь Додона Иван Чебан.

Во втором туре все, кто сошел с дистанции, призвали голосовать против него, показав единение вокруг идеи евроинтеграции. В результате победу одержал сторонник объединения Молдавии с Румынией.

Предстоящие парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе. Изменения в избирательный кодекс внесли летом прошлого года.

«Внедрение данной системы было единственным шансом остаться проевропейским демократам у власти. По пропорциональной системе, которая была раньше, у Демпартии не было шанса попасть в будущий парламент.

Смешанная система позволяет им использовать на местах и подкуп, и административный ресурс, и шантаж, и все имеющиеся технологии. За счет одномандатников демократы смогут получить большинство», — говорит «Известиям» молдавский политолог Игорь Тулянцев.

Вполне возможно, что после февральских выборов нынешняя расстановка сил в стране сохранится.

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