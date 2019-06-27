Мат «кукловоду»: Как президент Молдовы Игорь Додон перехитрил олигарха Влада Плахотнюка
Предлагаю вашему вниманию статью молдавского политолога Богдана Цырди, которого хорошо знаю лично. Этот материал, что называется, «на пальцах» рассказывает, как была осуществлена «деолигархизация» в Молдавии. Как президенту Игорю Николаевичу Додону удалось переиграть узурпировавшего в Молдавии власть олигарха Влада Плахотнюка.
Этот материал интересен не только сутью изложения произошедших события, но и интересными совпадениями в методах и способах политической борьбы. Президента Молдавии пригласили на переговоры якобы для обсуждения самых насущных вопросов, а на самом деле — записали его скрытой камерой для дальнейшего шантажа и политического давления. Те, кто решил и привык действовать подобными методами не ожидали своего полного поражения в итоге…
Всё это удивительным образом напоминает историю, разумеется, куда меньшего масштаба, которая произошла в сентябре 2017 года с вашим покорным слугой…
На парламентских выборах ДПМ поставила себе цель разнести в клочья ПСРМ. Серьёзно рассматривался сценарий снятия партии с выборов, ареста президента и нескольких депутатов. Об этом открыто писали карманные политологи ДПМ, этого требовали её лакеи!
Война на уничтожение
16 января сателлит демократов ПКРМ потребовала отмены регистрации ПСРМ на парламентских выборах.
4 февраля Дорин Киртоакэ (ЛП) потребовал исключить ПСРМ из избирательной гонки. Якобы по причине финансирования из-за рубежа.
5 февраля Илан Шор потребовал от ЦИК наказать ПСРМ за «получение косвенной поддержки из-за рубежа».
7 февраля ещё один лакей ДПМ А. Калинин потребовал снять ПСРМ с выборов. Как вы уже догадались, по причине «финансирования из-за рубежа». Абсурд, понимаете?! «Друг России» обвиняет Россию во вмешательстве в выборы!
8 февраля 2019 г. подконтрольный демократам ЦИК запретил президенту говорить о выборах, агитировать за ту или иную партию! Ранее они запретили ему быть лидером ПСРМ, идти по её спискам.
11 февраля Ренато Усатый обвинил Россию в том, что она подыграла президенту РМ в освобождении молдавских лётчиков, что Додон должен сидеть в тюрьме. Генпрокуратура ДПМ так и сделала – 13 февраля было заведено уголовное дело за освобождение лётчиков… аккурат в день рождения жены Игоря Додона! Мило, не так ли?
Все эти «обвинения» слуг ДПМ тут же были распиарены всеми СМИ ДПМ: Prime, Canal 2, Canal 3, Publika, СТС.
22 февраля, за день до выборов, в машину из кортежа президента Молдовы случайно врезался автомобиль. Как и 9 сентября 2018 года.
На самом деле ДПМ не решилась снять ПСРМ с выборов только потому, что ещё 22 января президентская гвардия, ПСРМ, объявила о готовности защищать демократию. Также был риск непризнания выборов из-за неприятия Плахотнюка Россией и Евросоюзом. Нужны были более серьёзные основания – видео, аудиосъёмки и так далее!
Позиция внешних игроков
Безусловно, Владимир Плахотнюк умудрился перессориться почти со всеми крупными внешними игроками. Уже в 2018 году руководимая им ДПМ оказалась де-факто в международной изоляции.
У США в целом, и администрации Д. Трампа в частности к лидеру демократов были свои претензии:
– он подозревался в двойной игре, что было подтверждено недавними аудиозаписями, которые появились 10 июня 2019 года на TV8, где Плахотнюк ведёт переговоры «с русскими», обещая «треснуть американцев» и всю правую оппозицию. Он же предложил Д. Козакуразвернуть вектор на ЕАЭС (3 июня 2019 г.);
– бил по репутации США в регионе из-за своего отрицательного имиджа и многочисленных криминальных досье;
– отказался отдать добровольно управление страной после международного признания новой власти, доведя страну до точки гражданской войны. Ситуация была настолько накалена, что сам посол США пришёл в офис ДПМ 14 июня!
Уже 28 мая 2019 года эксперт Jamestown Foundation В. Сокор заявлял, что «Плахотнюк стал отверженным в Вашингтоне» и «единственный способ, который может использовать Плахотнюк, чтобы быть услышанным, – публиковать проплаченные материалы в лоббистских изданиях».
Позиция Евросоюза по отношению к лидеру ДПМ тоже была более чем отрицательной. Евросоюзу и Европейской народной партии не понравилась отставка правительства В. Стрельца, разрушение ЛДПМ(члена ЕНП), внедрение смешанной системы, аннулирование результатов столичных выборов 2018 года, преследование и аресты представителей ПДП и ПДС, наплевательское отношение к резолюциям и рекомендациям ЕС, Венецианской комиссии. Так ДПМ пошла дальше, начав травлю чиновников ЕС – Д. Шубеля, П. Тапиолы!
В резолюции ЕС от 14 ноября 2018 года прямо говорится: власть в РМ захватили олигархи, нужно вводить санкции против Плахотнюка.
У России тоже были свои претензии. В феврале 2019 года МВД России обвинило главу Демпартии В. Плахотнюка и бизнесмена В. Платона в организации международной преступной группы, которая в 2013–2014 годах незаконно вывела из России более 37 млрд рублей (по нынешнему курсу – около $560 млн).
В 2010 году Владимир Плахотнюк давал гарантии создания левоцентристской коалиции ПКРМ – ДПМ С. Нарышкину – руководителю Администрации президента Российской Федерации. Но 30 декабря 2010 года он переметнулся к правым, стал вице-спикером парламента. Стоит ли напоминать, что именно Плахотнюк стоял за запретом российских новостных программ и телепередач, за отменой статуса русского языка, высылкой пяти дипломатов РФ и т. д. Быть кинутым каким-то мелким, по российским меркам, лавочником, который ещё и зубоскалил в адрес России, – такого в Москве никогда не прощают…
Благоприятный контекст
Первым звоночком для Плахотнюка стала смена посла США Д. Петитта на более молодого и энергичного Д. Хогана (31 октября 2018 г.).
18 апреля 2019 г. в США появился доклад спецпрокурора Р. Мюллера, посвящённого итогам расследования российского вмешательства в выборы президента США в 2016 году. Из отчёта следует, что «…сговора с Россией нет, препятствования правосудию нет».
Д. Трамп назвал день опубликования отчёта хорошим днём! Это развязало ему руки в борьбе с «глубинным государством» (deep state), к которому был причастен В. Плахотнюк и некоторые «враги Трампа из окружения В. Зеленского» (И. Коломойский, Г. Боголюбов и другие, кто поддерживал Х. Клинтон на выборах 2016 г.). Об этом ясно заявил адвокат Трампа Р. Джулиани (15 мая 2019 года).
23 августа 2018 г. в Женеве, 22 октября 2018 г. в Москве, 30 мая 2019 г. в Израиле состоялись встречи секретаря Совбеза РФ Н. Патрушева и советника президента США по национальной безопасности Д. Болтона.
По данным телеграмм-канала «Незыгарь», «Секретарь Совбеза Н. Патрушев координировал с Д. Болтоном урегулирование межмолдавского диалога, в результате которого Москва – Вашингтон – Брюссель поддержали свержение Плахотнюка».
14 мая 2019 г. в Сочи прошли переговоры госсекретаря США М. Помпео с президентом России В. Путиным. Любопытная деталь: во встрече участвовали глава МИД России С. Лавров и директор Службы внешней разведки С. Нарышкин. Господин Лавров заявил, что договорился с Помпео о ряде конкретных шагов по улучшению отношений России и США, но не сказал, какие это шаги. Однако позже произошли серьёзные потрясения.
Случайно или нет, но 27 мая был арестован ключевой союзник Плахотнюка, лидер правящей в Румынии Социал-демократической партии Л. Драгня. Он получил 3 года и 6 месяцев тюрьмы. Ранее, 21 апреля 2019 г., П. Порошенко, бизнес-партнёр и один из главных лоббистов В. Плахотнюка на Западе, с треском проиграл президентские выборы. Позиция ДПМ и лично Плахотнюка заметно ослабла. Петля затягивалась всё туже.
А вот ещё одна случайность. 3 июня Молдову одновременно посетили спецпредставитель РФ Д. Козак, еврокомиссар по расширению Й. Хан и директор Восточно-европейского бюро Госдепартамента США Б. Фреден! Все они встречались с ДПМ, ПСРМ, блоком ACUM и президентом страны.
На этом фоне Игорь Додон начал активную внешнюю деятельность. 5 мая 2019 г. он опубликовал концепт «Большой пакет для Молдовы», который включает реализацию стратегического партнёрства одновременно с Россией и с ЕС, нахождение модели приднестровского урегулирования и международное признание постоянного нейтралитета Молдовы. Этот документ был представлен 15 февраля 2019 года на Международной конференции по безопасности в Мюнхене, то есть появился в самый разгар парламентских выборов и представлял собой вызов позиции Плахотнюка, который преподносил Молдову как военный антироссийский плацдарм. По счастью, его консультанты не поняли, о чём речь…
Титанический труд
Весь апрель—июнь у президента были десятки встреч с послами ЕС, США, РФ. Это был титанический труд:
9 апреля – встреча с послом РФ О. Васнецовым;
15 апреля – встреча с послом США Д. Хоганом;
19 апреля – встреча с делегацией конгрессменов США во главе с Д. Прайсом, Д. Хоган присутствовал;
14 мая – встреча с послом США Д. Хоганом;
15 мая – встреча с послами, аккредитованными в РМ;
27 мая – встреча с послом РФ О. Васнецовым;
3 июня – встреча с Й. Ханом, Б. Фреденом и Д. Козаком;
8 июня – встреча с послом РФ О. Васнецовым, главой делегации ЕС П. Михалко, временным поверенным в делах США М. Макдауэллом;
10 июня – встреча с послами, аккредитованными в РМ;
12 июня – встреча с послом РФ О. Васнецовым, с послом США Д. Хоганом;
14 июня – встреча с послом США Д. Хоганом;
18 июня – встреча с послом РФ О. Васнецовым, с послом США Д. Хоганом;
24 июня – встреча со спецпредставителем РФ в Республике Молдова Д. Козаком.
Среди итогов встреч, которые озвучил президент, – неприятие послами разрушения фракций и феномена перебежчиков, участие во власти фигурантов отчёта Кролл (И. Шора и др.), назначение В. Плахотнюка премьером…
Именно эти встречи помогли поставить определённые барьеры в действиях ДПМ. И, видимо, в том числе вследствие визита Хана, Фредена и Козака 5 июня Национальный политсовет партии «Действие и солидарность» (PAS) решил проголосовать за спикера от Партии социалистов…
6 июня такое же решение приняла и партия «Платформа Достоинство и правда».
«Если бы ПСРМ вошла в альянс с ДПМ, её бы через полгода уничтожили так же, как и ПКРМ, ЛДПМ, ЛП и АНМ. Поэтому для И. Додона важно было усыпить бдительность Плахотнюка, дать ему уверенности в том, что альянс с ДПМ возможен, а досрочные выборы тем более. На переговорах президент говорил то, что хотел услышать Плахотнюк, но реальные переговоры велись с блоком ACUM и с послами».
Ловушка демократов
На самом деле ДПМ желала досрочных выборов любой ценой. Никаких альянсов с ACUM или с ПСРМ демократы не хотели. Зачем они подчинили Генпрокуратуру, МВД, СИБ, НАЦ и всю страну в придачу? Чтобы потом делиться с кем-то?
Но чтобы пойти на досрочные выборы, им нужно было дискредитировать и уничтожить ПСРМ. Иначе бы ситуация могла повториться и ПСРМ набрала бы столько же голосов или больше. С этой целью демократы разыграли хорошую партитуру. Они знали, что 3 июня в Молдову прилетит спецпредставитель РФ Д. Козак. Демократы тут же явились на встречу и сделали Козаку предложение, от которого тот, по их мнению, не мог отказаться – федерализацию страны, постоянный нейтралитет, разворот внешней политики на ЕврАзЭС!
Сделано это было для того, чтобы втянуть президента Додона в переговоры по этим довольно щепетильным субъектам и дискредитировать его. Сам глава государства за день до встречи с Плахотнюком участвовал в Петербургском международном экономическом форуме. Там же, в Питере, он встречался с президентом РФ В. Путиным и с вице-премьером РФ Д. Козаком. Советовался ли наш президент с Путиным, с Козаком – неизвестно. Но накануне отъезда на родину он заявил: «Этой ночью я вернусь в Молдову для того, чтобы до субботы избрали спикера парламента. Возможно, в субботу назначим всё правительство. Если повезёт. Поэтому в понедельник, возможно, начнём работать уже в другом режиме».
Мог бы Игорь Додон говорить в России об альянсе с ДПМ, зная позицию России по отношению к ДПМ? Ответ на поверхности.
7 июня демократы записали все переговоры И. Додона с В. Плахотнюком скрытой камерой, смонтировав всё, как им было нужно. Ведь даже без очков видно, что президент молчит, а в это время за кадром звучит его голос.
Засняв президента на скрытую камеру, – что само по себе уголовное преступление, – ДПМ тут же отказалась от своих же предложений! Мол, давай лучше пойдём на досрочные выборы. Ну давай, сказал президент. 9 июня распускаем парламент.
Выйдя около 18:30 с заседания Республиканского совета ПСРМ, Додон объявил: коалиции с ДПМ не будет, в Молдове, «скорее всего», пройдут досрочные выборы.
В тот же день, 7 июня, подконтрольный Конституционный суд объявил, что срок для формирования правительства истёк и президент обязан распустить парламент. Свезённые демократами в центр Кишинёва люди, которые кричали «Нет – досрочным выборам!», расходятся «до завтра»…
Игра ведь была сделана. ДПМ ликовала. Она опять всех обыграла! Они были настолько в этом уверены, что даже созвали Национальный совет партии, чтобы объявить о запуске предвыборной кампании.
На досрочных выборах они бы вбросили компромат, сняли бы ПСРМ с выборов, арестовали бы президента за «предательство Родины» – то есть олигархов. Ну и на радость кое-кому опорочили бы и Козака, как в 2003 году!
А потом весь электорат ПСРМ, по их замыслу, перетёк бы к ПКРМ и Шору. Это обеспечило бы ДПМ 70 мандатов и абсолютную власть.
Закон бумеранга
Однако президент перехитрил их. Он знал, что демократам доверять нельзя. Они кинули И. Додона и ПКРМ в 2010 году, когда создали альянс с правыми, они же кинули Додона и в 2011 году, украв его победу на выборах мэра муниципия Кишинёв в пользу Киртоакэ!
Поэтому, заявив 7 июня о досрочных выборах, как того и хотели демократы, Додон тут же отправил депутатов ПСРМ на переговоры с ACUM в парламенте, где представители блока их «чисто случайно» ждали до позднего вечера.
Всё было логично. Республиканский совет ранее принял решение: или ACUM, или досрочные выборы. Поэтому Плахотнюк и не обратил внимания на эту очередную «болтовню».
Когда 8 июня был создан альянс, ДПМ застали врас-плох. Фактически демократы и сам Плахотнюк впервые в своей истории получили то, что они сами делали со всеми!
Даже арестовать депутатов нельзя было – там по просьбе И. Додона уже находились послы ЕС, США, России!
Шахматная партитура
Да, Плахотнюк – «кукловод». Но он забыл, что Додон шахматист. И что он тянет время неспроста. Додон понимал, что приглашение ДПМ на переговоры – это ловушка. Но если бы он не ответил, депутатов ПСРМ могли арестовать, партию уничтожили бы ещё до выборов.
Открытые и затяжные переговоры с блоком ACUM привели бы к такому же результату. Всё нужно было сделать быстро и в последний момент.
Если бы ПСРМ вошла в альянс с ДПМ, её бы через полгода уничтожили так же, как ПКРМ, ЛДПМ, ЛП и АНМ. Поэтому для И. Додона важно было усыпить бдительность Плахотнюка, дать ему уверенность в том, что альянс с ДПМ возможен, а досрочные выборы тем более! На переговорах Игорь Додон говорил всё то, что хотел услышать Плахотнюк, но реальные переговоры велись с блоком ACUM и с послами.
Знал ли президент, что его записывают? Конечно, знал. Об этом знают и дети в яслях. Но он пошёл на огромный риск. Только за это И. Додона смело можно назвать героем, перехитрившим самого «кукловода» и «великого комбинатора»!
Не сделай президент этого, страна ещё 10 лет стонала бы от произвола олигархов. А так у нас появился шанс на свободу.
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Источник: https://nstarikov.ru/blog/105202
Сам ли ? Ходят слухи, что Россия согласилась в Молдавии строить АЭС.
+ производство в Приднестровье – это выход к Черному морю. Вам не кажется ?