Зарегистрированные в России западные СМИ не желают считать себя «иноагентами».

С 30 октября в Российской Федерации вступил в силу приказ Роскомнадзора № 426, устанавливающий «форму и порядок маркировки материалов иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента (СМИ-иноагентов)», — говорится в сообщении на сайте этого ведомства. Приказ определяет требования к размещению указания в зависимости от типа материалов: текстовых, аудио, аудиовизуальных.

«Сообщения и материалы СМИ-иноагента, распространяемые на территории России, — говорится в сообщении, — должны сопровождаться указанием: «Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. <…> Несоблюдение СМИ-иноагентом формы и порядка маркировки влечет административную ответственность».

Как известно, реестр СМИ-иноагентов ведет Министерство юстиции Российской Федерации. В настоящее время к числу СМИ-иноагентов относятся такие ресурсы, как «Голос Америки», «Радио Свободы», «Крым. Реалии», «Кавказ. Реалии», «Сибирь. Реалии» и другие. Всего в специальном реестре их 11, но вполне вероятно, что список будет расти.

Маркировку о том, что материал создан иностранным агентом, согласно закону, должны с 1-го ноября ставить также все, кто цитирует такие СМИ. Речь идет о цитировании не только в других СМИ, но и в соцсетях.

В то же время специального указания на необходимость маркировки в соцсетях нет, поскольку нет и закона, регулирующего деятельность соцсетей.

За отсутствие в материале указания на иностранного агента полагается штраф в размере от 50 тыс. до 200 тыс. рублей на должностных лиц (на главных редакторов) и в размере от 500 тыс. до 5 млн рублей на юридических лиц, то есть на само СМИ.

Эксперты отмечают, что с принятием такого документа свобода слова в России никак не ущемляется, поскольку закон не затрагивает содержания самих сообщений. Вводится лишь принятые и в западных странах стандарты по отношению к иноагентам.

В нашей стране закон о СМИ-иноагентах был принят ещё в 2017 году, вскоре после того, как Минюст США ультимативно потребовал от RT America — филиала российской телекомпании — зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории Соединенных Штатов. Поэтому, как отметил тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, принятие закона стало «зеркальной реакцией» на действия американской стороны.

«Было принято решение, которое всех нас не может оставить равнодушными, — заявил в свою очередь спикер Госдумы Александр Володин, когда депутаты обсуждали этот законопроект. — Этой нормы не было в нашем законодательстве, но эта норма есть в законодательстве Соединённых Штатов Америки. Мы говорим о симметричном ответе и о том, что так поступать с нашими средствами информации нельзя».

Согласно этому закону, средствами массовой информации, выполняющими функции иностранных агентов, в России являются юридические лица, зарегистрированные за рубежом, или иностранные структуры без образования юридического лица, распространяющие печатные, аудиовизуальные и иные материалы, и финансируемые из иностранных источников.

СМИ-иноагенты обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке. И вот теперь, согласно приказу Роскомнадзора, зарегистрированные иноагентами СМИ должны сопровождать свои материалы указанной выше маркировкой. Иначе их ждет жесткое наказание.

Надо сказать, что определенный Минюстом список СМИ-иноагентов, все-таки довольно куцый. Так в него, например, не включена активно вещающая на Россию немецкая радиостанция «Дойче Велле», которая финансируется из бюджета ФРГ, которая, как американские медиаресурсы из списка, постоянно публикует враждебные нашей стране материалы, а нередко и откровенные фейки.

По большому счету в такой список иноагентов «де-факто» следовало бы включить и российские СМИ, распространяющую не менее разрушительную и враждебную для российского государства информацию, в том числе из западных источников.

Прежде всего, речь идет, конечно, о радиостанции «Эхо Москвы», которую в народе уже давно окрестили «Эхом Вашингтона», играющую роль главного рупора либеральной оппозиции. Чуть ли не вся размещаемая на ней информация, носит враждебный для нашей страны характер. А ряд её постоянных корреспондентов находятся за рубежом, откуда постоянно тиражируют сфабрикованные на Западе русофобские фейки.

Точно так же фактическими иноагентами следовало бы признать такие медиаресурсы, как телекомпанию «Дождь», «Новую газету», журнал «Сноб» и ряд других СМИ либеральной оппозиции. Некоторые из этих СМИ из-за рубежа официально вроде бы и не финансируются. Однако содействие им Запад оказывает другими, более хитрыми методами. Предоставляя отдельным журналистам этих СМИ щедрые гранты, награждая международными премиями, приглашая их на всякого рода семинары, где им платят за выступления, снабжая через посреднические компании рекламой и т.п.

Однако, судя по всему, названные выше СМИ, уже включенные в список иноагентов, выполнять распоряжение Роскомнадзора не собираются. Так, на 2 ноября на материалах, размещенных, например, на сайтах «Голос Америки» и «Радио Свободы» такая маркировка размещена не была. Тем самым их владельцы — эти СМИ финансируются непосредственно из госбюджета США — исполнять законы Российской Федерации, как видно, не собираются.

Между тем становится ясно, что строгий контроль за деятельностью СМИ со стороны государства в наше время просто необходим. Это приобретает особое значение в связи с последними событиями во Франции и Белоруссии. Так в Белоруссии оказалось, что попытками спровоцировать в этой стране «цветную революцию» фактически руководит с территории Польши вещающий на Белоруссию Телеграм-канал «NEXTA», а также некоторые другие медиаресурсы, тоже занимающиеся подстрекательской деятельностью.

Во Франции омерзительные провокационные карикатуры, которые публикует сатирический журнал «Шарли-Эбдо», фактически спровоцировали в этой европейское стране, где проживают миллионы мусульман, резкое обострение межнационального и религиозного конфликта. Власти страны, в том числе сам президент Эммануэль Макрон, не смогли правильно отреагировать на отдельные террористические акты, что привело к буре возмущения мусульман не только во Франции, но и во всем мире.

И никакие ссылки на «свободу печати» и на «свободу выражения мнения» здесь неуместны. Поскольку свобода каждого заканчивается там, где она затрагивает свободу других.

Впрочем, приходится признать, что этот закон об иноагентах — палка о двух концах. Если в России начнут строго применять указанные Роскомнадзором меры к тем же американским СМИ, то тут же американцы станут ещё яростнее гнобить российские СМИ, работающие в США. Причем, если в нашей стране все делается сугубо в рамках закона, то в Вашингтоне на законы зачастую попросту наплевать. Так, вопреки всем законам, у России была, как известно, отобрана дипломатическая собственность на территории США.

Так что отступать не приходится.

Источник: https://nstarikov.ru/markery-dlja-media-121076