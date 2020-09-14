Считайте эту статью ещё одним уроком ликбеза! (Уроком ликвидации политической безграмотности). Поводом к её написанию стало то, что моя недавняя публикация «Ещё один ключ к разгадке библейской истории!» вызвала много споров.

Некоторые из моих читателей взялись даже доказывать, что я не прав в своих заявлениях касательно российского Герба! Вот два наглядных примера:

Аноним: Фамилия Романов от имени Роман (Roman), то есть Римлянин (The Roman), да. Но, герб достался России от ромейского императорского рода Палеологов, бабка Ивана Грозного была римской (византийской) принцессой Софией Палеолог. Поэтому Иван писал английской королеве, ты, мол собака худородная, а я от римских кесарей веду род, что правда...

Mayor_pupkin: Как только добрался до слов: «Российскую империю основал царь Пётр I, а он самолично скопировал этого двуглавого орла с герба тогдашних правителей Священной Римской империи — Габсбургов.» — понял, что дальше читать смысла нет.

Пожалуйста, любезный Антон, ознакомьтесь с геральдикой Византии, и тогда вы узнаете, что двуглавый орёл был гербом и Восточной Римской Империи, то бишь Византии, а не только Западной Римской Империи, она же предшественница Священной Римской Империи.

Кроме того, Вы обнаружите для себя, что двуглавый орёл был привнесён на Русь в качестве герба Софьей Палеолог — племянницей последнего императора Византии Константина XI Палеолога и женой Ивана Третьего. Поскольку в Византии права на престол передавались и по женской линии — Россия именно тогда обрела двуглавого орла в качестве герба, а отнюдь не "самоличным копированием с герба Габсбургов".

Также Вы сможете обнаружить для себя, что попытки титулования императором предпринимались ещё по отношению к Ивану Третьему, но сей монарх отказался от титула, ссылаясь на то, что дело не в титуле, а в реалиях, а история разберётся.

Про то, что Священной Римской Империей управляли отнюдь не Габсбурги, а шесть династических фамилий, сменявшие друг друга, и вааще даже заикаться не хочется.

Кароче: как много Вам открытий чудных готовит просвещенья дух!

Прочитав этот поучительно-ироничный комментарий, написанный майором Пупкиным, я немного разозлился. У меня это состояние возбуждения обычно заканчивается написанием очень добротных статей. Но сначала я мысленно произнёс несколько отборных матюгов в сторону писавшего, а спустя несколько минут я сочинил ему следующий ответ:

Ну какой же вы ..., майор Пупкин! Учить меня взялись! Ага! У вас мозг закостенелый, не способный чему-либо новому научаться и делать ревизию того информационного хлама, который хранится в вашей памяти. Поэтому, всё то, что вы когда-то где-то вычитали — является для вас незыблемой истиной, а то, что я исследовал и сопоставил по многим маркерам, для вас дичь и ложь. Однако, мне понятно ваше несогласие со мной, так как мне хорошо известно, как работают мозги у многих людей, даже скажу — у большинства людей!

Только теперь вы меня послушайте! В своей статье я не писал про всех двуглавых орлов, изображения которых кто-то когда-то использовал в своих гербах или печатях, я написал только о двуглавых орлах с поднятыми вверх крыльями.

Это очень важный нюанс (поднятые вверх крылья орла), на который вы почему-то не обратили своё внимание. Судя по всему, вы даже понятия не имеете, что у Восточной Римской империи (Византии) был герб — двуглавый орёл с опущенными вниз крыльями.

Вы написали мне: «Двуглавый орёл был привнесён на Русь в качестве герба Софьей Палеолог...», да, это верно! Только это был, я повторюсь, двуглавый орёл с опущенными вниз крыльями! Вот этот:

Именно этот двуглавый орёл был у царя Ивана III на его личной печати:

И это именно этого орла использовало в 1917 году Временное правительство России в качестве своего герба! И это именно его использовал Банк России на монетах и бумажных купюрах вплоть до 2014 года!

Я же подчёркиваю, что герб Священной Римской империи германской нации во времена правления Габсбургов имел явный отличительный признак — двуглавый орёл изображался с поднятыми вверх крыльями. (Оперение поднято вверх).

В этом месте своего повествования я хочу прокомментировать вот эту фразу моего оппонента майора Пупкина: «Про то, что Священной Римской Империей управляли отнюдь не Габсбурги, а шесть династических фамилий, сменявшие друг друга, и вааще даже заикаться не хочется...».

Да, да, всё верно! Правителей Священной Римской империи было много из разных родов, и среди них был очень любопытный персонаж — Фридрих I Гогенштауфен (нем. Friedrich I Rotbart), прозванный Барбароссой за его рыжую бороду. Он был императором Священной Римской империи с 1155 года по 1190 год.

Вот этот типичный Изя (судя по его лику на бюсте) «создал многочисленную для своего времени европейскую армию, главной силой которой являлась тяжёлая, закованная в стальные доспехи рыцарская конница, и усовершенствовал её организацию». Источник. Причём умер Фридрих Барбаросса не своей смертью — утонул в горной реке Селиф во время военного похода в Палестину.

Какой был у Фридриха Барбароссы герб, можно судить по вот этому изображению на его памятнике, воздвигнутом в Кифхойзере. Рассмотрите то, что в красном кружочке.

Как мы видим, у Фридриха Барбароссы на гербе был изображён одноглавый орёл.

Сейчас самое время вспомнить мудрые слова, приписанные Конфуцию: «Знаки и символы правят миром, они — слова или законы». А следом самое время вспомнить, что нацистский лидер Адольф Гитлер свой план 1941 года военного похода на современную Палестину — Россию — назвал планом Барбаросса.

Причём придя к власти над Германией в 1935 году, Адольф Гитлер сделал гербового орла Барбароссы — гербовым орлом Третьего Рейха!

Монета Германии 1935 года. На ней орёл Барбароссы. Именно в этот год Гитлер был приведён к власти. Монета Германии 1935 года. На ней орёл Барбароссы. Именно в этот год Гитлер был приведён к власти.

Теперь возвращаемся к Габсбургам. Двуглавый орёл с поднятыми вверх крыльями и поднятым вверх оперением стал родовым гербом Габсбургов в 1609 году. Это исторический факт, отмеченный во всех энциклопедиях мира! При том, что «Габсбурги (нем. Habsburger) — были императорами Священной Римской империи с 1438 по 1806 годы (с кратким перерывом в 1742—1745 годах)».

Казалось бы, ну какая разница, подняты крылья у двуглавого орла или опущены?!

Уверяю вас, разница есть! ПОЛИТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ РАЗНЫЙ! Но это понимают лишь посвящённые в политическую тайну!

Вот наглядный пример — две печати двух российских царей с изображением на них разных двуглавых орлов:

Слева печать царя Ивана IV (лицевая сторона), 1577 год. Справа печать царя Алексея Михайловича, 1672 год. Источник.

Обратите внимание, что в 1577 году на царской печати изображался двуглавый орёл с опущенными крыльями, а в 1672 году на царской печати изображался двуглавый орёл с поднятыми вверх крыльями и расправленным оперением как на родовом гербе Габсбургов.

Почему так?

Очевидно потому, что между этими датами (1577 годом и 1672 годом) произошло политическое предательство — высшая власть России прогнулась под политическую власть Габсбургов, правителей Священной Римской империи. Но ещё раньше под Рим прогнулась церковная власть!

Вспомните печально знаменитую церковную реформу патриарха Никона, которая привела к расколу тогдашнего российского общества. Тогда же произошла реформа культа захоронения умерших. Изменился даже сам вид надгробий! Прежде на них не было никаких крестов! И никаких распятий не было! В русской традиции было принято на надгробиях изображать солнышко! Сразу после реформы Никона 1650-х годов все эти надгробия с солнышками стали уничтожаться как ненужная память!

На фото старорусская символика на могильных плитах 15 - 17 веков. Сначала такие плиты были найдены под двухметровым слоем земли вблизи Лужецкого монастыря под Можайском, а недавно могильные плиты с таким рисунком были найдены под слоем земли в городе Кирове. Источник.

А нам церковники до сих пор рассказывают, что реформа Никона была пустяшной и касалась в основном перехода от двоеперстого знамения, на троеперстное. А тут вона как! Даже символика на надгробных плитах была кардинально изменена!

Таким образом, появление на печати царя Алексея Михайловича Романова в 1672 году изображения двуглавого орла с поднятыми вверх крыльями и оперением явно демонстрировало Западу то, что власть России (духовная и светская) стала про-Римской.

Царь Алексей Михайлович Романов. Царь Алексей Михайлович Романов.

Поэтому, нет ничего удивительного в том, что сын Алексея Михайловича — Пётр Алексеевич — тоже ещё с юности нацелился мозгами на Запад, а его кумиром был тогдашний правитель Священной Римской империи Леопольд I Габсбург ( годы жизни 1640 — 1705).

Леопольд I и его Герб. Леопольд I и его Герб.

В этой связи у меня вопрос: так чей герб Пётр I Романов скопировал, чтобы учредить герб Российской империи, созданной им в 1721 году?

Разве не гербовый двуглавый орёл Габсбургов стал изображаться на всех документах и медалях Российской империи:

Как видите, он самый!

В этом месте можно уже ставить точку, моя правота доказана, а спорщик посрамлён.

Однако, я хочу продолжить повествование.

На этой российской медали 1849 года видно, что над двуглавым орлом находится ещё один известный символ — «глаз в треугольнике». Их совместное использование на медали — это как бы «масло масляное»!

«Глаз в треугольнике» — это новое для того времени изображение Бога, вошедшее в моду после войны 1812 года. Вот наглядный пример и доказательство:

Изображение Бога в Казанском храме (Санкт-Петербург): пирамида с исходящим Духом Святым. Изображение Бога в Казанском храме (Санкт-Петербург): пирамида с исходящим Духом Святым.

Памятная Медаль в честь победы над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года. Памятная Медаль в честь победы над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года.

Как я недавно узнал, двуглавый орёл Габсбургов (с поднятыми вверх крыльями и распущенным оперением) тоже олицетворяет собой Бога Всевышнего! Собственно это то главное, что я стремился донести читателю в своей предыдущей статье с помощью вот этого изображения, которое на протяжении многих веков демонстрировалось в Ходоровской синагоге (построенной в 1652 году, аккурат тогда же, когда в России производилась в угоду Запада церковная реформа, а царь Алексей Михайлович Романов уже задумался поменять двуглавого орла на государевой печати вот на такого же с поднятыми вверх крыльями и оперением).

Комментарий к изображению: «Двуглавый орёл, расположенный в центре зодиакального круга, означает Всевышнего, который творит мир качествами суда и милосердия (две головы)...» Источник.

В итоге получается, что в 19 веке очередные правители Российской империи уже понятия не имели о том, кого именно символизирует двуглавый орёл на их имперском Гербе! Иначе бы они не стали городить «масло масляное» — изображать Всевышнего в виде двуглавого орла, а потом ещё раз изображать Бога в виде «глаза в треугольнике»!

Интересно, а нынешние правители России знают, что с 1993 года они управляют Россией и народом под гербовым орлом рода Габсбургов, который для них и для всех иудеев (Ходоровская синагога им в помощь!) был и остаётся символом Бога?

Всем читателям мой фото-привет из Зеленогорска. Всем читателям мой фото-привет из Зеленогорска.

13 сентября 2020 г. Мурманск. Антон Благин

P.S.

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Всех, кто уже помог, благодарю сердечно!