Помните, чем весной мотивировали необходимость самоизоляции? Какой главный аргумент тогда звучал? Я напомню: «Мэр столицы Сергей Собянин уверен, что добросовестное выполнение москвичами режима самоизоляции позволит сгладить пики распространения коронавируса в городе и снизить нагрузку на систему здравоохранения».

Якобы задача была в том, чтобы, заперев нас по квартирам, снизить нагрузку на здравоохранение. И тут мы наблюдаем странную непоследовательность. Потому, что если целью было снижение нагрузки на больницы, то ни в коем случае нельзя было раскручивать агрессивное, информационное давление на людей. С одной стороны, запирают, а, с другой, - постоянно давят на психику. Они же откровенно пугали и провоцировали людей. Можно зайти на любой сайт и посмотреть «основные симптомы коронавируса». Читаем:

«К наиболее распространенным симптомам COVID-19 относятся:

— повышение температуры тела;

— сухой кашель;

— утомляемость».

Я к вечеру, после рабочего дня почувствовал утомление… У меня симптом COVID-19!!!

И это сопровождается настойчивыми рекомендациями: «При наличии повышенной температуры тела, кашля и затрудненного дыхания следует срочно вызывать скорую помощь (103 с мобильного)». Какие после этого начинаются последствия, особенно осенью - в сезон ОРВИ и гриппа? Росбалт пишет: «Челябинске скорая помощь часами ждет указаний, куда направлять заболевших. В Новосибирской области на днях было свободно лишь 3% коек — доходит до того, что горожан везут в районную больницу за 60 км от города. Жителя среднеуральского Туринска в состоянии комы после инсульта несколько дней не могли положить в профильную больницу из-за того, что закончились места. А в Новокузнецке пациента вообще «госпитализировали» в ванну, так как все палаты были забиты».

Эпидемия? Пандемия? Нет, последствия информационной атаки. Ведь этот наплыв был создан искусственно.

Любой практикующий врач наверняка сталкивался с таким явлением, как ипохондрия. На всякий случай дам определение из Википедии: «Ипохондрия (ипохондрическое расстройство, ипохондрический синдром) — состояние человека, проявляющееся в постоянном беспокойстве по поводу возможности заболеть одной или несколькими соматическими болезнями, жалобах или озабоченности своим физическим здоровьем». Причины бывают разные, не всегда люди просто сдуру бесятся. Иногда это очень мучительное состояние. И никто от него не защищен. Я по себе знаю.

Меня увлекали насекомые, книги по энтомологии. В классе девятом купил в книжном толстый томик «Зоологии беспозвоночных». Мне нравились иллюстрации, хоть и черно-белые. Больше разглядывал, чем читал. Но однажды черт меня дернул почитать раздел о паразитических червях. Примерно месяц я испытывал страх – мне казалось, что чувствовал симптомы заражения червями. Потом отпустило. Позже где-то прочитал, что у студентов-медиков якобы на каком-то курсе частенько случаются приступы ипохондрии, когда они начинают чувствовать симптомы болезней, которые изучают.

Как-то общался с хорошим врачом-кардиологом. А у меня одно время были такие знаете ли покалывания в левой стороне и я считал, что у меня болит сердце. И однажды при случае пожаловался на свою болезнь этому врачу. Он мне задал несколько вопросов, а потом… потом он поступил, как мне показалось, крайне неэтично. Он расхохотался. Мои жалобы видимо были какой-то забавной шуткой для кардиолога. И я уже хотел сказать все, что думаю о нашей медицине вообще, о наших черствых, бессердечных врачах, но… блин… прямо во время хохота врача… все мои «сердечные боли» прекратились. И больше никогда меня не мучили. Я был обескуражен…

Моя матушка мне рассказывала, что после моего рождения (а я второй ребенок) на нее нешуточно накатила жуть - вдруг стала подозревать у себя рак. Она погрузилась в постоянный страх и замучила врачей своими жалобами. Но один врач, разобравшись в чем тут на самом деле проблема, посоветовал обратиться к психиатру. И тот помог – рак исчез. Это была советская медицина, лечившая людей, а не оказывавшая «медицинские услуги». А вот для коммерческой медицины ипохондрия – просто золотая жила. Ведь цель не вылечить, а продавать услуги. Но, кроме этого – ипохондрию можно использовать, чтобы вызывать глобальный психоз.

Как заставить людей панически бояться того, чего нет? Есть известная история, много раз описанная. Цитирую с Газета.РУ: «Радиоспектакль артистов «Mercury Theatre» по произведению Герберта Уэллса «Война миров» планировался как шутка, приуроченная к празднованию Хэллоуина в Америке. В начале передачи, которая вышла вечером в эфире радиостанции CBS, прозвучало предупреждение, которому почему-то никто не придал значения: «Дамы и господа! Радиовещательная корпорация «Коламбиа» рада представить вам Орсона Уэллса и труппу «Меркьюри-театра на открытом воздухе» в инсценировке романа «Война миров» Герберта Джорджа Уэллса». За объявлением последовал стандартный прогноз погоды, после чего заиграла музыка. Внезапно музыка стихла — и диктор серьезным голосом объявил о появлении «чрезвычайно странных ярких вспышек на поверхности Марса». Музыка заиграла снова, однако теперь она все время прерывалась. Шокирующие сообщения следовали одно за другим: сначала выступили астрономы, известившие о том, что в сторону Земли летит неопознанное крупное тело, далее в дело вступил уже «собственный корреспондент» радиостанции, вещавший с места падения гигантского метеорита.

Срывающимся от волнения голосом журналист описывал радиослушателям громадный кратер, массовые человеческие жертвы и толпы любопытных, которых разгоняла полиция.

Далее последовало интервью с фермером, лишившегося из-за метеорита скота и урожая и потерявшего соседей. Но этим дело не кончилось: упавшая глыба оказалась инопланетным кораблем, из которого вылезли странные существа с оружием небывалой разрушительной силы — «лучами смерти», испепелявшими все вокруг.

Продолжая удерживать внимание радиослушателей, корреспондент с криками «Мы все умрем!» бросился в бегство, после чего связь с ним «прервалась». Эфир продолжил некий профессор Пирсон, рассказавший о высочайшем уровне развития технологий у марсиан, затем его прервал глава национальной гвардии Нью-Джерси Монтгомери Смит, который объявил военное положение в округах Мерсер и Мидлсэкс и направил четыре соединения национальной гвардии из Трентона в Гроверз-Милл для эвакуации мирных жителей.

В эфир продолжали поступать сообщения о приземлении новых машин, истреблявших людей и уничтожавших инфраструктуру. Неназванный министр внутренних дел (актеры пытались изобразить голос Франклина Рузвельта) вышел в эфир с призывом сохранять спокойствие, что еще больше уверило слушателей в реальности происходящего.

Следующий репортаж с места события буквально встряхнул Америку: марсиане якобы включили свое оружие на полную мощность и приступили к массовому уничтожению землян, испепелив армейское оцепление, а затем и целую деревню.

«Убегая» от смертоносных лучей, репортер успевал описывать забитые беженцами дороги, горящие дома, обезображенные трупы. Все действие происходило на фоне чудовищного скрежета, воя и взрывов.

Кульминацией спектакля стало сообщение репортера о том, что несколько инопланетных машин уже пересекает Гудзон, а сами пришельцы выпустили ядовитый газ, который отравляет все вокруг. Дальше трансляция прервалась, послышались помехи и робкие попытки некого радиолюбителя связаться хоть с кем-то.

Радиоприемники замолчали. Только в этот момент – примерно через 40 минут после начала постановки – диктор напомнил, что все это была художественная постановка. Затем профессор Пирсон описал завершение атаки пришельцев, которые резко погибли из-за отсутствия иммунитета к земным бактериям, а в конце часа Орсон Уэллс вышел из образа и поздравил слушателей с Хэллоуином.

Однако писателя уже никто не слушал: Америку охватила массовая паника. Приняв спектакль за реальность, люди бились в истерике, выпрыгивали из окон, хватали первое попавшееся под руки и выбегали из домов. На мгновенно выстроились многокилометровые пробки — американцы пытались уехать хоть куда-нибудь. В обстановке общего ужаса люди пытались спрятаться, убежать от того ужаса, который несут марсиане».

Была ли это шутка или это был эксперимент по воздействию на массовую психику – кто его знает? И можно спорить о том – есть ли этот странный вирус или нет, так ли он опасен, как его описывают. Но несомненен и очевиден один факт – небывалая в история глобальная пандемия информационного запугивания. Нагнетание атмосферы в духе Орсона Уэллса: «Мы видим странные вспышки заболевания в Китае… Вирус уже здесь… Он высаживается… Он убивает! Ааааа! Мы все умрем!!!»

Легальный убийца

Люди за год умирают от очень разных причин, например, от болезней или алкоголя. Нахожу информацию – сколько на данный момент в России, якобы, умерло от коронавируса - 19418 человек. И это – ужас, ужас, ужас! Беспросветный мрак. И они включают этот счётчик: «Еще один свалился замертво».

Another one bites the dust

Another one bites the dust

And another one gone and another one gone

Another one bites the dust, eh.

Идут такие тревожные сводки, как с фронта, рисуются кривые роста заболеваемости, чиновники выражают тревогу относительно серьезности ситуации. Все как в хорошем триллере – создается атмосфера напряженности.

Но сколько в России ежегодно гибнет от алкоголя? Читаю: «По данным Роспотребнадзора, количество алкоголиков в России превысило отметку в 5 миллионов человек или 3.4 % от всего населения. На учете стоит всего 1.7% больных алкоголизмом. Алкоголизм стал причиной смерти 1/3 всех мужчин и 15 % женщин. Если перевести в цифры то от алкоголя умирает приблизительно 500 000 человек в год. Столько людей не умирает от войн, эпидемий и стихийных бедствий даже если сложить все вместе. С злоупотребление алкоголя в России напрямую или косвенно связано: 62.1% самоубийств, 72.2% убийств, 60% смертей от панкреатита, 67.7% от цирроза и 23.3% от сердечно-сосудистых заболеваний. Ежегодно регистрируют более 40 тысяч смертельных случаев отравления некачественным алкоголем».

Представьте, что проблему алкоголизма стали бы освещать в духе коронабесия: «Сегодня еще 50 человек погибли от употребления спиртного!» Какие яркими иллюстрациями все это можно сопровождать. Но! Полмиллиона в год и – тишина. А поражающее средство спокойно стоит во всех магазинах нашей страны. Но не пугают же…

ЭСКАЛАЦИЯ СТРАХА: НУЖНЫ ГОРЫ ТРУПОВ

Для раскручивая паники нужна постоянная эскалация страха потому, что массовое сознание привыкает и перестает бояться. Поэтому надо больше, больше ужаса, волна должна становится все выше и выше.

Читаю в ЖЖ перевод какого-то зарубежного сообщения: «Горовиц: Данные показывают, что коронавирус предотвращает грипп. Мы уже болеем COVID-19 в течение как минимум девяти месяцев, и мы видели, что этот вирус и сезонный грипп не распространяются вместе. Кайл Лэмб , выдающийся гуру математики и данных о COVID-19, уже несколько месяцев присылает мне сообщения о странном явлении - исчезновении гриппа в Южном полушарии. Этот вопрос сначала не привлек меня, потому что элита общественного здравоохранения еще не начала сеять панику по поводу грядущего сезона гриппа в нашем полушарии. Затем, 18 сентября, CDC опубликовал документ, в котором признается, что этим летом грипп практически исчез из Южного полушария. Это поразительно позитивный факт, о котором почти все в мире не знают, несмотря на бесконечный поток обреченности и мрака в новостях».

Представляете? COVID-19 оказался настолько хищным, что съел весь грипп, без остатка. Жуть! Настолько страшный зверь. Но скептики конечно подумают, что дело не в том, что ковид настолько хищный, а в том, что всю статистику заболеваемости гриппом внесли в заболеваемость ковидов. И в этом смысле – да, действительно сожрал.

Но этого недостаточно, чтобы раскручивать страх. Читаю еще одно сообщение: «У тех, кто перенес COVID-19, могут остаться шрамы не только в легких, но и на сердечной мышце. Причем серьезность осложнений не зависит от того, насколько тяжело протекала болезнь. Даже спустя полгода медики фиксируют у пациентов воспаление тканей сердца — в том числе у "бессимптомников". Стоит ли теперь ожидать всплеска инфарктов и миокардитов, разбиралось РИА Новости». Понимаете, что они делают? Они хотят скормить ковиду и всю статистику по сердечникам, чтобы трупов стало больше. А потом сообщат: «А вы знаете, что заболевшие ковидом, даже бессимптомники, чаще остальных попадают под колеса автомобиля? Такое необычное открытие сделали ученые». Плюсуем…

ПОБЕДИТЬ КОРОНАВИРУС – ЛЕГКО И ПРОСТО

Как победить информационную пандемию? Нужно устроить жесткий информационный карантин и самоизоляцию. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов — врач по образованию. До прихода в большую политику он работал стоматологом, главврачом в поликлинике, преподавал в мединституте, возглавлял Минздрав. Слово «коронавирус» в Туркмении под запретом. Журналистам, врачам, учителям и чиновникам под угрозой увольнения нельзя говорить о COVID-19. Вещание зарубежных СМИ, которые могут распространять информацию о пандемии, временно приостановлено. Медицинские брошюры, где упоминается коронавирус, изъяты и уничтожены. Люди, которые носят на улице маски и перчатки, рискуют быть оштрафованными за нарушение общественного порядка. Правоохранительные органы вправе силой сорвать средства защиты. Повторный выход на улицу в маске или виниловых перчатках чреват арестом, вплоть до уголовного наказания.

Там поняли главное – что маска нужна для раскручивания определенного психоза, а не для защиты от вируса. И мы иногда посмеиваемся над азитами (мы же – гордые арийцы! Как же!), но ведь какие интересные методы борьбы с мировой напастью нашли в Туркмении!