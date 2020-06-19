Когда нужно снимать карантин ?

Ввезде три цикла заболевания . В рамках каждого могут быть отдельные колебания, но в принципе есть три стабильно существующих волны с пиками в октябрь, январь, март. Поэтому в октябре будет подъем, но такой же, как в прошлом году. Это не вторая волна, это первая волна следующего года. Причем в других странах – то же самое. Везде эти годичные циклы. Поэтому никаких оснований запугивать нас второй волной нет. Будет, как обычно, октябрьская волна следующего года, она была точно такой же в прошлом году, как 10 лет тому назад. И сейчас главная задача ученых, у кого с головой все в порядке, показать реальную объективность картины, чтобы можно было предъявить власти: самоуправство, распространение фейковой информации, превышение должностных полномочий.....

– Владимир Путин недавно сказал, что Россия уверенно выходит из коронавирусной пандемии с минимальными потерями, а как вы оцениваете ситуацию? Действительно ли все так хорошо?

– Ситуация очень сложная в силу того, что никогда такого не было. Я имею в виду страшную панику по всему миру, хаос статистики, в котором очень сложно разобраться.

Если ответить коротко, то эпидемии, тем более пандемии – нет, потому что для того, чтобы объявить эпидемию, нужно посмотреть на эпидемические пороги, которые еженедельно дает Роспотребнадзор. За все это время – примерно с января – ни разу Роспотребнадзор, насколько я следил, не говорил о том, что у нас эпидпороги превышены. Более того, ведомство Поповой постоянно констатирует: в стране сохраняется нормальная эпидемиологическая ситуация.

Эпидемия – это резкое увеличение заболеваемости, превышающее установленный допустимый порог. Я уже сказал – в стране ни разу не было превышения этого порога. Тогда о чем мы должны говорить? Ведь вас интересуют не отдельные нюансы разных опасных болезней, вас интересует, чтобы вы жили долго. А в сфере острых вирусных заболеваний, которые каждый день встречаются, основная причина смерти – пневмония. Вот вас должна ориентировать эта величина, а все остальное – это для нас, для ученых, для эпидемиологов. Для вас главное – чтобы не наступило смертельно тяжелое заболевание – пневмония.

Так вот, уровень пневмонии эпидемический порог не превзошел.

– То есть эпидемии нет?

– Эпидемия – это воздействие какого-то заразного агента. Здесь нужно выделять три блока – эпидемиологическая триада: источник с возбудителем, переносчик, воспринимающий субъект (человек). Причем, возбудителем может быть микроб, вирус, он передается, заражая, через среду, люди становятся ретрансляторами, возникает лавинообразное увеличение заболеваемости или смертности.

С другой стороны, заразным агентом может быть – это чем я занимаюсь, что я сформулировал один из первых – эмоция, ложная идея. А заразная она в том, что привлекает людей, и тогда включается та же самая эпидемическая триада: источник ложной идеи, переносчики – СМИ, сейчас они особенно активно в этом плане работают, и воспринимающее население – оно заражается этой идеей и начинает тиражировать вовне, что особенно сейчас проявляется с наличием социальных сетей.

Итак, я фиксирую, что эпидемия может быть либо инфекционная, либо не инфекционная, но и там, и там есть заразный агент. Теперь переходим к пандемиям. Если эпидемия для отдельной страны, то пандемия – это для многих стран. Но и там также должен быть превзойден этот порог. И я ни разу не слышал, что это произошло. Более того статус пандемии может объявить только ассамблея Всемирной организации здравоохранения. Этого тоже не происходило. Были высказывания генерального секретаря, но это его личное мнение. И вот тогда мы делаем вывод: ни эпидемии в России, ни пандемии в мире нет, официально, как это должно быть, они не объявлялись.

– Но коронавирусная инфекция есть? Если это не эпидемия, тогда что?

– Коронавирусная инфекция есть. В этих ситуациях используется выражение "вспышка" – ежегодно бывают вспышки острых респираторных заболеваний. В прошлые годы, еще в советские, это называли ОРЗ, сейчас ОРВИ. Но ОРЗ – более точно, потому что там может быть не только вирус, а ОРВИ – это острая респираторная вирусная инфекция. Хотя она может быть и не вирусной. Поэтому мы имеем сейчас вспышку – очередную сезонную вспышку острого респираторного заболевания. Вероятнее всего, связанную с коронавирусом SARS-CoV-2.

– Если нет ни пандемии, ни эпидемии, то когда можно будет снимать ограничения?

– Вот что в этом вопросе интересно – состояние того страха, который обуял весь мир, а это уже как раз есть пандемия страха. Пандемии коронавирусной инфекции нет, а есть охвативший весь мир страх. Такого никогда не было, это впервые происходит за всю историю. Это связано с теми возможностями, которые дают социальные сети. Когда можно буквально за один день превратить все человечество в коллективный мозг и погрузить его либо в состояние социального оптимизма, возвышенного, радостного ощущения, либо наоборот, в состояние страха, паники и безысходности, что мы имеем сейчас.

Еще по этому поводу у народа есть поговорка – у страха глаза велики. Следовательно, в состоянии страха люди теряют контроль над своим разумом. И вот мы сейчас имеем не очень страшный SARS-CoV-2 как коронавирус, его даже Онищенко назвал "добрячок" по степени летальности. А вот та паника, которая внезапно вспыхнула, она представляет собой реальную пандемию страха. Это эффект толпы. Впервые этим вопросом начал заниматься еще в конце 19 века Густав Лебон. Но тогда он описывал это в небольшой численности – 10 человек, 100 человек. Когда возникает толпа, паника – там включается разум толпы, и человек уже теряет возможность контролировать свое собственное поведение. Или вот еще очень яркий образ – табун пасется, травку щиплет, и вдруг что-то его напугало – и он несется вопреки логике, вопреки опасности, вплоть до того, что может свалиться в пропасть.

Поэтому в состоянии страха начинают уже накручиваться те псевдосмерти и те псевдоцифры, которые сейчас всех приводят в ужас. И теперь возвращаясь к вашему вопросу – когда же нужно снимать карантин – а его не надо было вводить. Поскольку ситуация сейчас ничуть не хуже, чем в прошлом году. Ничуть! Это я отвечаю как врач, как эпидемиолог.

В прошлом году был карантин? Нет. Были ограничения? Были необходимые рекомендации: если человек дома заболел, его нужно поместить в отдельную комнату, проветривать, маску на него надеть, чтобы он не чихал на остальных. Иногда и школы на неделю закрывали, но не было вот того страха тотального, который охватил все человечество сейчас. А пять лет тому назад были вспышки? Были. А 10 лет? Были! И вот когда начинаешь смотреть ретроспективно – ничем нынешняя ситуация в эпидемическом плане не отличается от того, что было раньше.

Поэтому отвечая на ваш вопрос – ограничения не надо было вводить, их нужно срочно снимать.

– Как вы считаете, почему Москва первая ввела ограничения и теперь первая их снимает, хотя ситуация в городе далека от нормальной?

– Версии гуляют разные – во-первых, башни Кремля. Вот они столкнулись, одна собянинская, допустим, другая – не собянинская. А перед этим, помните, еще были жесткие ограничения, и президент, и Собянин говорили о том, что самоизоляция будет снята не раньше, чем появится вакцина, и маски – это надолго. И вдруг – раз! И все обнулилось. Вы знаете, это, конечно, немножко смешно. Я очень сомневаюсь, что при наличии ФСБ и контролирующего ока Путина какие-то там башни имели самостоятельное значение, и вопреки логике президентской вдруг взяли и что-то отменили. Я в это не верю.

Вторая версия – что Собянин возомнил себя на уровне Путина и представляет для него серьезную опасность – я в это тоже не верю, потому что Сергей Семенович давно работает с Путиным, это его бюрократ, четко выполняющий все то, что говорит ему вышестоящее начальство.

Что такого на самом деле внезапного произошло в рамках официальных аргументов? Непонятно.

Тогда вот моя версия – мы по многим каналам начали говорить, что, как я подсчитал, там более десятка возможных уголовных преступлений, совершенных Сергеем Семеновичем. Десяток, наверное, грубых нарушений основ конституционного строя.

Нам говорят – кто с этим не согласен – подавайте в суд. А в судах сейчас не пробьешься. И вот мы решили тогда заявить о невольном цикле преступлений, и это стало громко звучать. И я не исключаю, что, вероятно, это насторожило власти, они испугались и решили срочно "обнулить" свои запреты. Другой версии нет.

– Сейчас многие губернаторы отменяют парад 24 июня, продлевают режим самоизоляции и ограничений постоянно – но заболеваемость пока сильно не снижается. Как будет развиваться ситуация в регионах, на ваш взгляд?

– Поскольку других версий нет, а наша очень похожа на правду – представьте, какой шум, если сейчас раскрутить эту тему – уголовные преступления! Причем, даже научную статью я готовлю, с юристами мы объединились – в том смысле, что в состоянии помутненного разума люди совершают грубейшие уголовные преступления. Вероятно, то же самое дошло и до регионов – сейчас срочно все это "обнуляется".

С другой стороны, широко говорится о необходимости тестирования, выявления зараженных. Я эпидемиолог, и у эпидемиологии первым вопросом в процессе деятельности нужно определить, какой метод нужно использовать для того, что ты хочешь выявить. Нужно определить точность тестов. А тест – там есть понятие чувствительности и специфичности. Чувствительность – это насколько он выявляет больных из общего числа больных. А специфичность – насколько верно он здоровых не называет больными. И вот вам не сообщают цифру валидности тестов. Единственное, что слышал – фразу от главного пульмонолога, что чувствительность теста 70%, то есть он 30% больных не захватывает. Но он не говорит о специфичности.

А ведь раньше собирались протестировать всю страну. Если взять 100 млн – протестировали, а из них, допустим, специфичность 80%, значит, 20% здоровых заберет. И вот представьте – мы 20% здоровых людей назовем больными. Это какая паника! И вот тут мы многократно говорим – необходимо создать центр стандартизации контроля качества тестирования. Потому что одно дело, если бы была государственная структура, которая изготавливает эти тесты, но сейчас 10 частных структур готовят их. Федеральные центры готовят тесты, региональные – кто их сопоставлял между собой? Кто проверял их на точность? Что они показывают?

А сейчас же здравоохранение – это бизнес, сфера экономики, и то, что так происходит, это отдельное преступление – им выгодно, чтобы вы болели! У них принцип – деньги вслед за пациентом, официально об этом говорится. И отсюда получается, что фирма, которая производит тесты – ей что лучше накрутить – чтобы побольше ставилось ковидов? Или поменьше? Побольше! Тогда потребность в них будет больше. И вот мы об этих сомнениях, абсолютно обоснованных, на всех углах кричим. Нужно сопоставить, оценить точность тестов, которые выявляют заболевание.

Вот что у нас сейчас творится в плане регионов. Что они измеряют – я не знаю. Кто стандартизировал эти тесты – я не знаю. Поэтому что хотят – то пусть и измеряют!

– А как оцените ситуацию в Дагестане?

– Мне это совершенно не понятно. Во-первых, нужно разбираться, есть смерти или нет смертей, от чего умерли, что случилось. В Дагестане как будто центр гибели врачей. В соседних республиках этого нет, по стране этого нет, поэтому нужно разбираться, что же там было.

– При этом многие смотрят на пример Белоруссии…

– Лукашенко месяца 1,5-2 назад взял китайские тесты, наши тесты, еще чьи-то – сопоставил – а там полный бардак. Наши показывают одно, китайские показывают другое, он вообще плюнул, бросил, сказал – ну ладно, если пристаете, то буду тестировать, но вообще я на них не обращаю внимания. Мы информацию ему подали, что нужно ориентироваться на пневмонии, и он стал говорить – меня интересует уровень пневмонии, займемся пневмониями.

И когда он посчитал, какова доля вообще смертности от пневмоний – она мизерная в общем объеме. Мизерная! Менее процента. Это мои советы до него дошли – тогда он решил провести парад.

Он как трезвый политик обнаружил, что абсолютная величина опасности мизерная! Допустим, смертность от ковида 0,3%, но даже если в два раза увеличится смертность от ковида – будет 0,6%

– Вместе с этим странно было наблюдать, как статистика заболеваемости начала снижаться сразу после того, как президент объявил о снятии 12 мая федеральных ограничительных мер и отдал все на откуп регионам. Почему это стало возможным – случайность, точный расчет, манипуляция со статистикой?

– Как это возможно? До этого росла заболеваемость, смертность, потом сразу она "обнулилась", начался резкий спад. А резерв для этого спада есть, потому что все это – дутые цифры. И я вам могу зачитать, почему. Сейчас шум начался на тему того, что Росстат дал одни цифры смертности, а штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией – другие цифры, и вот они разбираются.

Посмотрите, какова картина. Росстат за апрель дает данные – 2712 человек умерли с установленным диагнозом коронавирусной инфекции. Причем, придумали выражение – умерли "с коронавирусной инфекцией". Ну, это я могу точно так же сказать – в стране 98% умирает с вирусом герпеса – логика подачи примерно такая. Человек умер, а у него обнаружен коронавирус. Вы тогда мне скажите – герпес имеет отношение или не имеет?

Люди умирают не от коронавируса, а от пневмонии. А в структуре пневмоний доля коронавируса 15%. Поэтому 85% смертей от пневмонии – там кокки, стрептококки, стафилококки, какие-нибудь палочки. А у вас создали такое ощущение, что если пневмония – то это коронавирус обязательно. Но вот мы смотрим цифры: из этих 2712 смертей 1660 – с основной причиной смерти – ковид. Получается тогда 1052 – это не ковид? А зачем вы включили в эту группу "с коронавирусной инфекцией"? Дальше смотрим – из этих 1660 смертей в 1270 случаях ковид идентифицирован, а у 390 – не идентифицирован. Там даже не выявили вирус! Зачем вы сюда их вписали? Вы его не выявили! А почему вписали? А там была пневмония. В итоге получается, что 390 смертей совершенно не имеют к этому отношения.

И вот у страха глаза велики! Они как бы полагают – да, вируса нет, но мы считаем, что здесь виноват вирус. И причем разум потерян и у врачей, и у статистиков, они забыли совсем, о чем я сказал – вирус среди всех пневмоний составляет 15%, а остальные 85% – это другие пневмонии. Отсюда ищите другие пневмонии, потому что вирус нечем лечить, мы не умеем лечить. Если кто вам будет говорить, что нашли метод лечения специфический – не верьте. А вот другие пневмонии можно лечить антибиотиками. Но смотрите, какое преступление.

Напуганные страхом, мы в ковидные стационары направляем больных с ковидом и "с подозрением" на ковид. И отсюда невольно в этих стационарах возникает заражение. Вот что творит помутненный разум!

Промежуточный итог: всего 2712 смертей с коронавирусом, из них 1660 – это основная причина смерти ковид, причем среди них в 390 случаях ковида не обнаружено. И вторая группа – 1052 смерти, там вообще нет ковида. Там причина смерти – другие важные состояния, они подаются все в качестве ковида. Из них 435 – ковид оказал влияние на развитие осложнений. А это, вы знаете, вилами по воде писано, хочу сказать – оказал влияние, не хочу сказать – не оказал влияния. Но тут же 617 прямо говорится – он не оказал влияния!

И вот из этого объема – 2712 смертей – а сколько же с ковидом? В каком объеме он виноват? Вот теперь я дам вам более точный ответ. Как я сказал, главный критерий – это смертность от пневмоний. Так вот по стране в апреле умерло от всех пневмоний 1800 человек. А среди них, как я сказал, коронавирусных может быть 15%. Это 270 случаев. И вот теперь сравните: 2712 и 270. То есть десятикратное превышение реальной роли ковида!

– Сейчас много говорят о том, что Сергей Собянин призвал москвичей во время парада 24 июня и в праздники оставаться дома. Хотя уже 25 июня начнется неделя голосования по поправкам – то есть коронавирус победят за ночь? В чем логика?

– Это то, чем нужно будет заняться врачам и психологам, психиатрам – в наше время при наличии мощнейших информационных переносчиков разум политиков мутнеет, и они начинают совершать совершенно алогичные действия, чтобы как-то реноме свое сохранить. Вот они сейчас "обнулили" все запреты, но пытаются как бы доказать, что это есть, это опасно – вот настаивают на ношении перчаток. На дворе июнь, температура 30 градусов – какой смысл в перчатках? Физический смысл? Я задаю этот вопрос как эпидемиолог – с какой целью надеваются перчатки? Вирус через кожу не проникает, вирус даже через слизистую не проникает! Ему нужен эпителий дыхательных путей.

Вы же перчаткой прикоснулись к двери, где коронавирус страшный, он попал к вам на перчатку, и вы почесали лоб – какая разница, чем вы ко лбу принесете коронавирус? Пальцем или перчаткой? Никакой разницы нет.

– Как будет развиваться ситуация дальше? Периодически говорят про вторую волну, есть версия, что она даже начнется сразу после того, как пройдет так называемый плебисцит.

– Нужно как можно быстрее распространять в обществе информацию, которую мы написали с юристами – что совершаются уголовные преступления. Ведь сейчас они скажут – придет волна и накроет всех, потому что мы дали послабления. И ВОЗ уже начинает говорить про вторую волну, и правительство.

Мы решили заняться этим вопросом – а что это за волны? У всех такое ощущение, что они хаотичны – могут быть в любое время. Мы подняли статистику помесячной смертности от пневмоний в России лет за шесть, решили посчитать смертность по месяцам. А от какого месяца начинать считать?

Обычно с начала года – с января. А я задался вопросом – почему с января? Какие объективные основания считать январь началом нового года? Кто нам сказал об этом? Петр Первый. А Петру сказали голландцы. А голландцы почему так сделали? Ну, просто вот так решили. То есть я не нашел никаких объективных аргументов, чтобы считать январь началом года.

А что тогда взять за точку отсчета? Логичнее всего взять объективно существующее летнее солнцестояние 22 июня. Тогда у меня первым месяцем нового года является июль. И вот в этой последовательности я разложил смертность. Если смотреть от января, то там полный хаос – подскакивают смертности, снижаются, никакой закономерности. А как только накладываешь с июля, то появляется четкая цикличность.

Это самая свежая информация, я только недавно об этом начал говорить. Первая волна – это октябрь. И она небольшая. Затем ноябрь, декабрь примерно идут стабильно. Конец декабря, начало января – вторая волна очень большая. Потом февраль – спад, люди расслабляются, а март – вдруг снова пик. И даже в народе такое выражение есть: пришел марток – одевай семь порток. Уже было замечено на уровне народного подсознания, что с мартом не все в порядке. И потом после марта спад, и снова – до октября.

Я посмотрел по разным годам – везде три цикла. В рамках каждого могут быть отдельные колебания, но в принципе есть три стабильно существующих волны с пиками в октябрь, январь, март. Поэтому в октябре будет подъем, но такой же, как в прошлом году. Это не вторая волна, это первая волна следующего года.

Причем я посмотрел в других странах – то же самое. Везде эти годичные циклы. Поэтому никаких оснований запугивать нас второй волной нет. Будет, как обычно, октябрьская волна следующего года, она была точно такой же в прошлом году, как 10 лет тому назад. И сейчас главная задача ученых, у кого с головой все в порядке, показать реальную объективность картины, чтобы можно было предъявить власти: самоуправство, распространение фейковой информации, превышение должностных полномочий.