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Ответ чеченских журналистов Макрону и иудейским подонкам-провокаторам из „Шарли Ебдо”

07:52. 5 ноября 2020 203 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Из публикации в чеченской газете „Вести республики”.

…Мы, чеченские журналисты, как истинные мусульмане, как патриоты своей страны не собираемся мириться с дикостью под названием «свобода слова» в исполнении французского журнала.

Это не свобода слова, это свобода вседозволенности, которой всячески потворствуют западные власти, ввергая свои страны в хаос аморального мракобесия. Мы, журналисты газеты «Вести республики», и дальше ни в коем случае не будем примерять на себя роль сторонних наблюдателей этой ситуации…


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Метки: власть, Запад, иудей, макрон, Провокация, свобода слова, Чечня

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5292861.html

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