Добрый день. В эфире информационное агентство “Аврора”. Я её ведущий Варшавский Евгений Юрьевич. И наш уважаемый гость политолог, специалист практически по любым вопросам Вассерман Анатолий Александрович. Прошу любить и жаловать. Здравствуйте Анатолий Александрович.

Здравствуйте.

Когда мы выйдем в эфир уже будет всё понятно. Хотя я думаю всё таки не всё. Но тем не менее у нас во вторник намечены выборы формально в Америке, а реально это выборы практически мировые. Потому-что Соединённые Штаты пока на данный момент выполняют функцию мировой державы, мирового жандарма. И там сейчас ключевые выборы в плане определения будущего Америки и формата нашего мира в целом. Вот Анатолий Александрович, ваш экспертный взгляд на то какие варианты возможны. Что более вероятно и какие последствия это повлечёт для нашей страны?

Прежде всего замечу, что даже к вечеру вторника, когда у нас уже будет среда там ничего не закончится. В частности потому, что Верховный суд Соединённых Государств разрешил нескольким из этих государств принимать бюллетени посланные по почте. Если не ошибаюсь, на протяжении девяти дней после выборов. А это в свою очередь означает, что итоги оглашённые вечером во вторник или по нашему уже ночью в среду, ни одна из сторон не признает окончательными. Кстати, должен сказать, что республиканцы пытались этому решению суда воспрепятствовать, но не получилось. И когда у нас очень много шумели по поводу того, что Родэм, которая по мужу Клинтон, проиграла Трампу в 2016 рекомендовала Байдену не признавать окончательные результаты выборов, на самом деле речь шла не о том, что он вообще не признает эти результаты, а именно о том, что их нельзя считать окончательными. И поэтому нас ждёт минимум неделя серьёзной нервотрёпки. А вот что будет дальше? Сейчас накал страстей такой, что ни одна из противоборствующих сторон не готова примирится с победой другой стороны. Сейчас очень популярен во многих странах лозунг: “Если победил не я – значит выборы нечестные”. Этот лозунг усиленно пропагандировали для других стран те же Соединённые Государства. Теперь пора им попробовать собственное варево на вкус. И конечно можно было бы по этому поводу позлорадствовать, если бы действительно Соединённые Государства не играли сейчас роль мирового жандарма…

Источник: https://vassermans.ru/avrora/radio-avrora-04-11-2020/