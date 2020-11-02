В очередном прямом эфире моего инстаграмма (https://instagram.com/nstarikovru), что проходит каждую неделю по субботам в 18-00, было много интересных вопросов от подписчиков. Что из этого получилось – смотрите в новом видеоролике.

Хронометраж:

00:00 — О Карабахском конфликте

05:55 — Про вторую волну коронавируса

06:47 — Об участии партии «ЗА ПРАВДУ» в выборах 2021

07:24 — О разнице между троцкизмом и марксизмом

11:00 — Зачем давать кредиты Белоруссии

12:18 — Об отношении к Сергею Гуриеву

12:54 — Зачем Макрон подрывает Францию

13:18 — Что будет с долларом

13:38 — Об общественной деятельности Николая Старикова

14:20 — Что такое многовекторность

16:11 — Что делала Турция в Великую Отечественную войну

18:00 — Об отношении к маршалу Жукову

18:24 — Были ли у Ленина и Сталина личные богатства

21:02 — Зачем в Казахстане притесняют русский язык

22:18 — Почему Россия не помогает Донбассу с эпидемией

23:03 — О необходимости деофшоризации

23:36 — Какое будущее ждёт Белоруссию

26:24 — Когда в России будет культурный и экономический суверенитет

27:53 — О проблеме гастарбайтеров в России

31:03 — О программе партии «ЗА ПРАВДУ»

32:38 — Когда произойдёт национализация рубля

33:14 — Возможно ли восстановление СССР

33:54 — Как противостоять ювенальной юстиции

34:36 — Об ограничениях в связи с коронавирусом

36:40 — Почему деятельность Грефа не пресекается

38:35 — Об американо-китайском противостоянии

42:50 — Может ли Россия вести более активную внешнюю политику

45:11 — Вернётся ли Прибалтика в Россию

45:55 — Должна ли Россия поддерживать Лукашенко и Пашиняна

47:29 — Попадёт ли партия «ЗА ПРАВДУ» в ГосДуму

48:24 — Может ли произойти интеграция ДНР в Украину

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Источник: https://nstarikov.ru/kak-russkaja-armija-shturmovala-baku-i-erevan-120904