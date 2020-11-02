Как русская армия штурмовала Баку и Ереван
В очередном прямом эфире моего инстаграмма (https://instagram.com/nstarikovru), что проходит каждую неделю по субботам в 18-00, было много интересных вопросов от подписчиков. Что из этого получилось – смотрите в новом видеоролике.
Хронометраж:
00:00 — О Карабахском конфликте
05:55 — Про вторую волну коронавируса
06:47 — Об участии партии «ЗА ПРАВДУ» в выборах 2021
07:24 — О разнице между троцкизмом и марксизмом
11:00 — Зачем давать кредиты Белоруссии
12:18 — Об отношении к Сергею Гуриеву
12:54 — Зачем Макрон подрывает Францию
13:18 — Что будет с долларом
13:38 — Об общественной деятельности Николая Старикова
14:20 — Что такое многовекторность
16:11 — Что делала Турция в Великую Отечественную войну
18:00 — Об отношении к маршалу Жукову
18:24 — Были ли у Ленина и Сталина личные богатства
21:02 — Зачем в Казахстане притесняют русский язык
22:18 — Почему Россия не помогает Донбассу с эпидемией
23:03 — О необходимости деофшоризации
23:36 — Какое будущее ждёт Белоруссию
26:24 — Когда в России будет культурный и экономический суверенитет
27:53 — О проблеме гастарбайтеров в России
31:03 — О программе партии «ЗА ПРАВДУ»
32:38 — Когда произойдёт национализация рубля
33:14 — Возможно ли восстановление СССР
33:54 — Как противостоять ювенальной юстиции
34:36 — Об ограничениях в связи с коронавирусом
36:40 — Почему деятельность Грефа не пресекается
38:35 — Об американо-китайском противостоянии
42:50 — Может ли Россия вести более активную внешнюю политику
45:11 — Вернётся ли Прибалтика в Россию
45:55 — Должна ли Россия поддерживать Лукашенко и Пашиняна
47:29 — Попадёт ли партия «ЗА ПРАВДУ» в ГосДуму
48:24 — Может ли произойти интеграция ДНР в Украину