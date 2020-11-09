Прямой эфир потому и прямой, что вопросы идут прямо от людей и отвечать на них нужно немедленно. Поэтому такая форма общения интересна и тому кто спрашивает, и тому, кто отвечает.

Прямой эфир 7 ноября 2020 года, разумеется, начался с годовщины Октябрьской революции…

Хронометраж:

00:00 — Почему не надо стесняться 7 ноября 1917 года

04:37 — О герое Советского Союза Рихарде Зорге

09:13 — О новых деталях теpaктa в Вене

12:16 — Об условиях вещания в общественно-политическом поле

13:20 — Когда закончится кризис

14:23 — Кто победил на президентских выборах в США и что будет дальше

16:15 — Про НОД и депутата Фёдорова

17:17 — Об изменении политической позиции и политических заблуждениях

19:43 — Почему растёт курс евро

20:52 — Что сказал Нарышкин о коронавирусе

22:12 — О предвыборной политической борьбе в России

26:29 — По каким критериям оценивать политическую силу

28:33 — Необходим ли масочный режим в коронавирусный период

29:28 — Об оппозиционных движениях в Германии

31:16 — О «публичной порке» либералов во власти

32:38 — Будет ли развиваться ювенaльнaя юстиция в России

33:43 — Почему на Украине необходима выдача российских паспортов

36:23 — Насколько Путин «левый» политик

39:00 — Как проходят выборы президента в Молдавии и что будет после них

43:16 — О задачах партии «За Правду»

43:52 — Что происходит с рублем

48:46 — Зачем западные СМИ пишут о «болезни» Путина

50:01 — Какую программу воспитания молодежи предлагает «За Правду»

51:42 — Кого свергли большевики в 1917 году

53:06 — Как национализировать экономическую элиту России

53:40 — Об оценке событий 1993 года

56:25 — Правильно ли оценивать политическую силу по программе

57:08 — О радикализации ислама в Европе

59:14 — О философии в социальных процессах

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Прямой эфир каждую субботу в 18:00 Дорогие друзья!

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P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:

Источник: https://nstarikov.ru/vybory-prezidenta-ssha-i-politicheskaja-borba-v-rossii-121140