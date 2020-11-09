Выборы президента США и политическая борьба в России
Прямой эфир потому и прямой, что вопросы идут прямо от людей и отвечать на них нужно немедленно. Поэтому такая форма общения интересна и тому кто спрашивает, и тому, кто отвечает.
Прямой эфир 7 ноября 2020 года, разумеется, начался с годовщины Октябрьской революции…
Хронометраж:
00:00 — Почему не надо стесняться 7 ноября 1917 года
04:37 — О герое Советского Союза Рихарде Зорге
09:13 — О новых деталях теpaктa в Вене
12:16 — Об условиях вещания в общественно-политическом поле
13:20 — Когда закончится кризис
14:23 — Кто победил на президентских выборах в США и что будет дальше
16:15 — Про НОД и депутата Фёдорова
17:17 — Об изменении политической позиции и политических заблуждениях
19:43 — Почему растёт курс евро
20:52 — Что сказал Нарышкин о коронавирусе
22:12 — О предвыборной политической борьбе в России
26:29 — По каким критериям оценивать политическую силу
28:33 — Необходим ли масочный режим в коронавирусный период
29:28 — Об оппозиционных движениях в Германии
31:16 — О «публичной порке» либералов во власти
32:38 — Будет ли развиваться ювенaльнaя юстиция в России
33:43 — Почему на Украине необходима выдача российских паспортов
36:23 — Насколько Путин «левый» политик
39:00 — Как проходят выборы президента в Молдавии и что будет после них
43:16 — О задачах партии «За Правду»
43:52 — Что происходит с рублем
48:46 — Зачем западные СМИ пишут о «болезни» Путина
50:01 — Какую программу воспитания молодежи предлагает «За Правду»
51:42 — Кого свергли большевики в 1917 году
53:06 — Как национализировать экономическую элиту России
53:40 — Об оценке событий 1993 года
56:25 — Правильно ли оценивать политическую силу по программе
57:08 — О радикализации ислама в Европе
59:14 — О философии в социальных процессах
Прямой эфир каждую субботу в 18:00
Дорогие друзья!
Каждую субботу в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikovru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!
P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:
- Как русская армия штурмовала Баку и Ереван
- Чем закончится Карабахская война, Чубайс на пенсии, уход от доллара
- Киргизия, Карабах и Срединная Литва
- Карабах, Киргизия, Белоруссия – в составе России?
- Дело Навального – как поджог Рейхстага
- Британский агент Певчих и Лёша 2%, причины и следствие
- Провокации: Новичок Навальный и 9/11 – что общего
- Зюганов про «прочую сволочь» и интеграция Лукашенко
- «Бутылка Навального», вакцина «Спутник V» и перехват Лукашенко
- Польская «оппозиция» Белоруссии и падение рубля