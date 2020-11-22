Трамп и ЦРУ, Платошкин и Майя Санду
Очередной прямой эфир в моем инстаграме выдался очень необычным. В самый разгар трансляции, программа вдруг потребовала подтвердить телефон и прямой эфир прервался. Судя по всему, была попытка взлома, которая оказалась неудачной, но запись прямого эфира была потеряна. Что делать? Тут же провести новый. В итоге так и поступил. Помимо этой «новеллы» в эфире прошла премьера новой рубрики «Ролик, который рекомендую посмотреть».
Хронометраж:
00:00 — Что рекомендует посмотреть Николай Стариков
05:36 — Что происходит в Молдавии
08:10 — Когда Партия ЗА ПРАВДУ окажется в ГосДуме
09:18 — Почему депутаты принимают антироссийские законы
12:29 — Независим ли Путин на политическом поле
16:47 — Возможно ли сегодня построить социализм в России
17:56 — Кому исторически принадлежит Нагорный Карабах
20:26 — Как вступить Партию ЗА ПРАВДУ
20:54 — Кто все-таки победил на выборах в США
22:43 — Распустит ли Трамп ЦРУ
23:07 — Будет ли Германия покупать российскую вакцину от Ковида
24:00 — Что стоит за делом Меня
25:07 — Являлся ли СССР преемником Российской Империи
25:56 — О «пробелах» в теоретических знаниях Сёмина
27:19 — Почему коррупция остаётся безнаказанна
28:21 — Готовит ли Путин преемника
29:41 — О ситуации с Платошкиным
32:05 — О новой экономической программе партии ЗА ПРАВДУ
33:05 — Нужна ли России военная база в Судане
36:53 — Почему Додон легко согласился с проигрышем
38:16 — О Сергее Фоменко и его «новой истории»
38:46 — Кто такой профессор Соловей
39:47 — Как воспитать настоящего патриота
41:22 — Об отношении к Михаилу Задорнову
41:51 — О программе партии ЗА ПРАВДУ и безусловном базовом доходе
42:35 — О необходимости отмены ЕГЭ в России
43:30 — Кто такая Майя Санду и чего от неё ожидать
44:55 — Почему Собчак пригласили работать на 1 канал
46:06 — О партии «Новые Люди»
46:49 — О рефлекторной политике России
Ролики из рубрики:
1️⃣ ДЕЛЯГИН & ХАЗИН о российском ковчеге для либералов, ценах, кредитах и коронабесии / METAMETRICA
Сегодня поговорим о хлебе насущном…точнее об экономике! Гостями Metametrica стали сразу два ведущих российских экономиста – Михаил Делягин и Михаил Хазин. Предметно, экспертно, динамично и с нотками иронии эксперты выступили с прогнозом о росте мировой и российской экономики, смещении баланса сил от финансового
и промышленного капитала в сторону цифровых и социальных платформ, традиционно толсто потроллили либералов в российском правительстве и поделились своим видением о будущем России в целом.
2️⃣ RUSSIAN CYBERPUNK FARM // РУССКАЯ КИБЕРДЕРЕВНЯ
Говорят, что Россия – технически отсталая страна, нет дорог, роботехника не развивается, ракеты не летают, а почта идет слишком долго.
Прямой эфир каждую субботу в 18:00
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Каждую субботу в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikovru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!
P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:
- О сакральной жертве в Минске и итогах выборов в США
- Выборы президента США и политическая борьба в России
- Как русская армия штурмовала Баку и Ереван
- Чем закончится Карабахская война, Чубайс на пенсии, уход от доллара
- Киргизия, Карабах и Срединная Литва
- Карабах, Киргизия, Белоруссия – в составе России?
- Дело Навального – как поджог Рейхстага
- Британский агент Певчих и Лёша 2%, причины и следствие
- Провокации: Новичок Навальный и 9/11 – что общего
- Зюганов про «прочую сволочь» и интеграция Лукашенко
Ютуб пытался Колю взломать?!.. Во, сказочник!.. Рассказал бы лучше, какое место ему жыдосаксы https://pbs.twimg.com/media/DK0nqarW0AAPaWQ.jpg взломали, что он теперь со всеми подпиндосниками в дёсны целуецца