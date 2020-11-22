Очередной прямой эфир в моем инстаграме выдался очень необычным. В самый разгар трансляции, программа вдруг потребовала подтвердить телефон и прямой эфир прервался. Судя по всему, была попытка взлома, которая оказалась неудачной, но запись прямого эфира была потеряна. Что делать? Тут же провести новый. В итоге так и поступил. Помимо этой «новеллы» в эфире прошла премьера новой рубрики «Ролик, который рекомендую посмотреть».

Хронометраж:

00:00 — Что рекомендует посмотреть Николай Стариков

05:36 — Что происходит в Молдавии

08:10 — Когда Партия ЗА ПРАВДУ окажется в ГосДуме

09:18 — Почему депутаты принимают антироссийские законы

12:29 — Независим ли Путин на политическом поле

16:47 — Возможно ли сегодня построить социализм в России

17:56 — Кому исторически принадлежит Нагорный Карабах

20:26 — Как вступить Партию ЗА ПРАВДУ

20:54 — Кто все-таки победил на выборах в США

22:43 — Распустит ли Трамп ЦРУ

23:07 — Будет ли Германия покупать российскую вакцину от Ковида

24:00 — Что стоит за делом Меня

25:07 — Являлся ли СССР преемником Российской Империи

25:56 — О «пробелах» в теоретических знаниях Сёмина

27:19 — Почему коррупция остаётся безнаказанна

28:21 — Готовит ли Путин преемника

29:41 — О ситуации с Платошкиным

32:05 — О новой экономической программе партии ЗА ПРАВДУ

33:05 — Нужна ли России военная база в Судане

36:53 — Почему Додон легко согласился с проигрышем

38:16 — О Сергее Фоменко и его «новой истории»

38:46 — Кто такой профессор Соловей

39:47 — Как воспитать настоящего патриота

41:22 — Об отношении к Михаилу Задорнову

41:51 — О программе партии ЗА ПРАВДУ и безусловном базовом доходе

42:35 — О необходимости отмены ЕГЭ в России

43:30 — Кто такая Майя Санду и чего от неё ожидать

44:55 — Почему Собчак пригласили работать на 1 канал

46:06 — О партии «Новые Люди»

46:49 — О рефлекторной политике России

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Ролики из рубрики:

1️⃣ ДЕЛЯГИН & ХАЗИН о российском ковчеге для либералов, ценах, кредитах и коронабесии / METAMETRICA

Сегодня поговорим о хлебе насущном…точнее об экономике! Гостями Metametrica стали сразу два ведущих российских экономиста – Михаил Делягин и Михаил Хазин. Предметно, экспертно, динамично и с нотками иронии эксперты выступили с прогнозом о росте мировой и российской экономики, смещении баланса сил от финансового

и промышленного капитала в сторону цифровых и социальных платформ, традиционно толсто потроллили либералов в российском правительстве и поделились своим видением о будущем России в целом.

2️⃣ RUSSIAN CYBERPUNK FARM // РУССКАЯ КИБЕРДЕРЕВНЯ

Говорят, что Россия – технически отсталая страна, нет дорог, роботехника не развивается, ракеты не летают, а почта идет слишком долго.

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Источник: https://nstarikov.ru/tramp-i-cru-platoshkin-i-majja-sandu-121555