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...как я от здешних старых людей слышу, называют игрищем, которое...божества: Волочился Ярило по всему свету,Полю жито родил,Людям детей...как я от здешних старых людей слышу, называют игрищем, которое...: Волочился Ярило по всему свету,Полю жито родил,Людям детей...
... кисель сериала «Зулейха». Люди настроены очень сердито и ... было, в чьём обозе волочится в Россию: в гитлеровском...лишь мерзость запустения.Факты этим людям, дудящим в дуду «массовых... кровавый маньяк П.Порошенко).Люди, которые в приватизацию обокрали...
Подобно тому, как бумеранг возвращается к бросившему его охотнику, лишь если он не попал в цель, так и человек возвращается к самому себе и обращает свои помыслы к самоактуализации, только если он промахнулся мимо своего призвания…