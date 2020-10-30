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Загадки этрусков, скифов, шумеров. Что говорят ДНК-геналогия и лингвистика. А. Клёсов. А. Глашев

18:31. 30 октября 2020 74 просмотра 3 коммент. Опубликовал:

Анатолий Клёсов и главный редактор журнала "Вопросы тюркологии" Ахмат Глашев рассказывают о тайнах Древнего мира. 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ky0qwt5VBNM

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 34473 30027
    Вячеслав 30 октября 2020 в 18:42

    И этруски, и скифы и пр. – предки славян и ариев… Ну, никак не хотят учёные, на гoвнe копчёные, признавать тот факт, что, всё-таки, славяне и арии – основоположники современной цивилизации…

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