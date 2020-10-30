Загадки этрусков, скифов, шумеров. Что говорят ДНК-геналогия и лингвистика. А. Клёсов. А. Глашев
18:31. 30 октября 2020 74 просмотра 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Анатолий Клёсов и главный редактор журнала "Вопросы тюркологии" Ахмат Глашев рассказывают о тайнах Древнего мира.
И этруски, и скифы и пр. – предки славян и ариев… Ну, никак не хотят учёные, на гoвнe копчёные, признавать тот факт, что, всё-таки, славяне и арии – основоположники современной цивилизации…
Особенно смешно когда они говорят, мол были и куда то ушли. Прекрасно понятно что боятся сказать правду ибо месть паразитов будет показательной.
Арии это как Карлсон литературный герой.
Славяне это ВСЕ говорящие на славянских языках с ЛЮБОЙ генетикой и Пушкин и Витя Цой и даже ты Шариков.
Предки славян и ариев неадертальцы