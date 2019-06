Этруски, кельты и галлы — один народ (2)

Кельто-галльский язык

И далее о языке:

«Галльский язык принадлежал к группе кельтских языков и родственен германскому, латинскому, греческому, славянскому и другим индо-европейским. Поэтическое и ораторское искусство удержалось в Галлии дольше даже, чем в Риме, но свой язык галлы скоро заменили языком покорителей.»

Словосочетание «индо-европейский» появилось совсем недавно, скорее всего все в том же 19-м веке. И пришло оно на смену, видимо, ставшему неудобным словосочетанию «индоарийский», которым, в свою очередь, заменили слово «арийский». Видимо, для того, чтобы менять историю не сразу и не круто, а плавно и постепенно. Об этом подробнее в статье «Тартария — это Скифия. Часть 6»

Очень тяжело поверить в утверждение, что, несмотря на свое развитое поэтическое и ораторское искусство, а значит, развитую речь и развитый язык, кельто-галлы легко согласились на замену своего родного языка на чужой. Понятно, что смена языка произошла, но объяснение этого факта выглядит не убедительным.

О родственности кельтов и галлов пишет и чешский славист Павел Йозеф Шафарик (1795-1861), чью книгу «Славянские древности» я недавно с огромной радостью обнаружила на русском языке. Все 5 томов, кому интересно, читать не перечитать.

Вот, что он пишет:

«Народъ Кельтский. Древніе Кельты или Галлы , некогда обитавшіе въ средне -западной Европе, т. е. Галлія или нынешней Франціи, части Испанія и Британіи, Швейцаріи, северной Италіи , Швабіи , Баваріи , Чехіи , Австріи, Штирии н Каринтіи, съ незапамятныхъ временъ известны были у Славянъ подъ именемъ Влаховъ. Народъ этотъ, когда-то столько великий и сильный, въ короткое время почти вовсе перевелся.



Теперь остались только горные Скотты (Шотландцы) или Каледоняне и Иры, сами себя называющіе Галлами а употребляющіе одинъ и тотъ же языкъ , разделяющійся на два няречія; они суть потомки древнихъ Бриттовъ, народа Кельтскаго. Ихъ считается около 8 милл.» Том 1.1. стр. 58

Не первый раз уже приходится слышать, что какой-то великий и сильный народ вдруг бесследно исчезает с лица земли, замещаясь другим великим и сильным народом, которой вскоре так же бесследно исчезает вслед за первым. Подтверждением этому удивительному феномену могут служить, например, скифы и тартары.

Родство кельтов, немцев, готов и славян

Шафарик пишет также о родстве кельтов и бриттов. И очень много о родстве кельтов, немцев и славян:

«Такое очевидное и огромное сравненіе и сходство въ образованіи личныхъ именъ у Славянъ, Немцевъ и Кельтовъ, никакъ не могло были, деломъ слепаго случая; оно должно быть итогомъ долговременнаго соседства и обосторонняго общенія этихъ народовъ между собою.» Том 1.1. стр 98 «Миѳологія или баснословіе древнихъ Кельтовъ, Немцевъ, Литовцевъ и Славянъ имеетъ чрезвычайно много общаго одна съ другой.» Том 1.1. стр. 101

А также о родстве с готами (хотя немцев и готов Шафарик считает разными именами одного народа):

«Степени и разделеніе воинской и судейской службы у Немцевъ и Славянъ означались теми же самыми числами, какъ въ древности у Римлянъ : въ Готскихъ законахъ упоминаются tillenarii , quingentenarii, centenarii и decani, а о Великомъ Сербскомъ Жупанѣ Немана читаемъ, что онъ созвалъ на сеймъ всѣхъ знатныхъ и начальниковъ своего Государства, всехъ десятниковъ, пятидесятникосъ, сотниковъ и тысячниковъ.



Названия достоинствъ и должностей у Ѳракіянъ , Римлянъ, Кельтовъ , Немцевъ, Славянь, и т. д., нередко одни и те же, напр. Гет. zoapan , Слав. жупанъ; Лат. rех , Кельт, rіх , Гот. rеіks , Чеш. рекъ (rеk) ; Гот. kuniggs древне-Нем. chuninc , Церк. кънязъ , Чеш. кнъзъ (knez) и т. д. Том 1.1. стр. 103

Надо заметить, что такое подразделение на десятников, сотников и тысячников было не только у европейцев, но и у азиатов. Марко Поло, описывая Тартарскую армию, пишет об этом:

«Когда один из великих тартарских вождей отправляется в экспедицию, он ставит себя во главе армии на сто тысяч лошадей и организует их следующим образом. Он назначает офицеров командовать каждыми десятью воинами, а других – командовать сотней, тысячей и десятью тысячами человек, соответственно. Таким образом, десять офицеров, командующих десятью, берут приказ от того, кто командует сотней; из них, каждая десятка, от того, кто командует тысячью; и каждый из десяти последних, от того, кто командует десятью тысячами.



По этой договоренности каждый офицер должен только следить за управлением десяти человек или десятью отрядами воинов; И когда у командира этих сотен тысяч человек возникает необходимость получить какой-то отряд для проведения какого-то определенного задания, он отдает распоряжения командирам десяти тысяч, которые передают его тысячникам; и таким же образом командиры-тысячники отдают приказы тем, кто командует сотней, а те в свою очередь десятникам.



И те уже выделяют людей, отдавая им непосредственный приказ. Редактирование происходит безотлагательно, и все они неявно подчиняются своим непосредственным командирам. Каждый отряд, состоящий из ста человек, называется tuc, и десять из них составляют toman.»

Подробнее об организации тартарской армии в моей статье «Неизвестная Тартария. Часть 4». Рассказывая о таком устройстве армии тартар, Марко Поло почему-то не упоминает, что точно такое устройство было во всех армиях Европы.

Родство кельтов, этрусков и финикийцев

Еще один источник 19-го века, книга ирландского герольда и антиквара английского происхождения Уильяма Бетхэма William Betham (1779–1853) «Этрурия-Кельтика: этрусская литература и изученные древности» утверждает, что не только галлы и кельты были одним народом, но и этруски тоже. Также Бетхем считает их одним народом с финикийцами. Об этом родстве пишут и другие авторы. Ранее территория, впоследствии названная Финикией, называлась Ханааном и жили там ханаанцы или филистимляне. Об этих филистинянах я писала в статье «Великаны острова Пасхи». Вот отрывок оттуда:

«Упомянутый здесь Голиаф – представитель древнего народа, который назывался филистимлянами. Они населяли приморскую часть современного Израиля, которая ранее называлась земля Ханаан, или Земля Обетованная. О происхождении филистимлян нет единого мнения. Библия выводит их потомками Хама. Часть современных учёных отождествляет филистимлян с пеласгами, т.е. праславянами по Г.С.Гриневичу. Его схема: пеласги = этруски = славянское племя (расены), то есть праславяне.»

Вот что пишет о филистимлянах-финикийцах писатель Юрий Петухов в своей книге «Первоистоки Русов», главе «Филистимляне-пеласги и финикийцы-венеды»:

«Что касается филистимлян (на иврите – «пелиштим», на «древнегреческом» – «пеласги», на языке русов – «беласки, беляски», то есть «белые», отсюда и Палестина = «Бело-стан», «стан белых, русов», и Пелопоннес = «Белый остров»), то практически никто в научном мире не отрицает их принадлежность к индоевропейцам (то есть к русам). Но вот финикийцев (как изобретателей алфавитного письма) ни историки романо-германской школы, ни библеисты уступать не желают, всеми доступными средствами и методами записывая их в семитический этнос.»

Финикийский и этрусский алфавиты также представлены в моей предыдущей статье. Вкратце могу сказать, что все эти алфавиты: финикийский-этрусский-кельтский-галльски й , включая также восточно-европейский и енисейский или тюркский похожи между собой. Онлайн-энциклопедия различных языков и систем письма Omniglot объясняет эту схожесть тем, что в основе многих языков лежит финикийский язык:

«Происхождение большинства систем алфавитного письма можно проследить до финикийского алфавита, включая греческий, этрусский, латинский, арабский и иврит, а также рукописи Индии и Восточной Азии. Латинский, или римский, алфавит был первоначально адаптирован из этрусского алфавита в 7 веке до нашей эры для написания латыни. С тех пор он имел много разных форм и был адаптирован для написания многих других языков.»

Под многими другими языками здесь, прежде всего, имеются в виду современные европейские языки: французский, итальянский, испанский, английский и другие. Пеласгов упоминают и Википедии, называя их негреческим населением Греции. Согласно Геродоту Греция ранее называлась Пеласгия. Но Грецией эта страна стала называться относительно недавно. Так на карте Фра Мауро (1459г) еще нет этого называния, а также на карте Урбана Монте (1590г.)



Хотя там присутствуют названия : Корсика, Сицилия, Крит, Италия, Албания, Македония, Афины, Кроация, Болгария, Унгария. На карте Урбана Монте дополнительно Румыния и Фракия.

Этрусско-финикийская мифология

Уильям Бетхэм утверждает, что вся греческая и далее римская мифология была списана с финикийской, и соответственно с этрусской мифологии. Но сделали они это с большими искажениями:

«Комментаторы Sanconiathon, а также космогонии и теогонии древних, по большей части, считают, что божественные существа были обожествленными царями или героями, и стремились обнаружить их среди лиц и персонажей священного писания.



В этом исследовании было потрачено много жизней, и к предмету были применены огромные исследования и обучение без какого-либо удовлетворительного результата. Разум, просматривая учёные произведения Гейла, Гудвина, Камберленда, Фабера и других выдающихся ученых, не удовлетворен ни одним из их предположений, а скорее склоняется к выводу, что после всего их труда субъект все еще остается темным и нерешенным.



Причина этого очевидна; эти образованные и превосходные авторы хотели разгадать тайну, в которую вовлечен этот предмет; они стремились обнаружить это через греческую и римскую литературу, темную и непроницаемую среду. Греки и римляне ничего не знали о происхождении этих тайн, видя их в замаскированной и изуродованной форме.



Когда финикийцы впервые посетили греков, последние считали их божествами и высшими существами. Ничто не прояснит этот предмет, кроме знания финикийского языка, с помощью которого мы можем получить значение имен людей и вещей, данных этим народом. Было сказано, что этот язык был ивритом или имел сильную близость к нему; но лучшие гебраисты проверили это без успеха, потому что результаты не просветили мир.



Несколько существующих переводов на иврите едва ли подтверждаются их авторами. Если бы иврит и финикийский были родственными языками, родство было бы ощутимым и универсальным, не ограничиваясь несколькими словами или предложениями.



Еврейский язык был сохранен без изменений с величайшей заботой, и поэтому должен быть найден идентичным, если вообще родственный финикийскому. Келто-этрусский имеет не только родство, но его сходство почти повсеместно применимо к каждой финикийской и этрусской надписи, к которой он был применен, и, следовательно, является истинным ключом, каждое подразделение которого подходит подопечным, и открывает долгое скрытое сокровище на наш взгляд.»

Об упомянутом здесь Sanconiathon автор далее пишет:

«Sanconiathon – это имя не писателя, а книги, которое означает «Старое начало времени» или «Первый век времени» произносится «Санканатан», и как и Еврейское Бытие, весьма уместно выражает его содержание. Филон Библский перевел его на греческий язык, а Евсевий перевел его в свою «Proeparatio Evangelia» (Подготовка к Евангелию), и, таким образом, он дошел до наших дней.»

Гебраист – специалист , занимающийся изучением древнееврейского языка и письменности

Филон Библский – финикийский историк, родом из Библа, 50-138г. н.э.,

Евсевий Кесарийский (ок. между 260 и 265 — 339/340гг.) — римский историк, отец церковной истории.

И далее:

«Микали чувствует и признает огромную трудность в объяснении этрусской мифологии, чтобы объединить ее с греческой и римской, сформировавшейся у людей, выходящих из невежества и плохо знающих этрусско-финикийскую систему, исказивших и изменивших оригинал так сильно, что сделали его совершенно несоответствующим действительности. Разрушив единство и аналогию целого, сохранив некоторые поразительные черты, достаточные для того, чтобы показать его происхождение, но не сделать его понятным.



«Божества этрусков, – говорит Микали, – вместо того, чтобы быть похожими на божества Олимпа, питаемых нектаром и амброзией, неумолимых гневом, запятнанных слабостями, злобных и непристойных, по-видимому, по своей природе были благородными и доброжелательными человечеству, которому они были наставниками и отцами. Они наблюдали за делами сельского хозяйства, накоплением имущества, супружеской любовью и согласием и всеми священными законами правды, справедливости и чести, короче говоря, под тысячей имен и формы, они были покровителями и распространителями добра для народов и народов».

Повернуть все на 180 градусов и выдать черное за белое, а белое за черное – это тоже уже нам знакомо. Джузеппе Микали (1768 – 1844 г.) был итальянским археологом и историком. Его книги, возможно, интересны к прочтению: Storia degli antichi popoli italiani(История древних итальянских народов), L'Italia avanti il dominio dei Romani opera(Италия до владычества римлян).

Уильям Бетхэм сообщает, что римляне заимствовали у этрусков не только мифологию, но и их достижения в различных областях знаний:

«Они (имеются в виду ученые, исследователи – прим. мое) также жалуются на то, что Плиний и другие римские писатели, стремящиеся возвышать Рим за счет истины, избегают всякого упоминания об инструкциях, полученных от этрусков, и придают грекам всю заслугу их продвижения в цивилизации.»

О близости финикийского и кельтского языков говорится также в книге «Пантография; содержащая точные копии всех известных алфавитов в мире»:

«Генерал Валианси в своем эссе о древности этого языка дал полный сравнительный словарь ирландских и пунических-мальтийских слов с их значениями: также сравнительное склонение существительного каждого языка того же значения; и он определенно придерживается мнения, что оно происходит от финикийского через пунический или карфагенский язык; что при сопоставлении этого языка с кельтским, пуническим, финикийским и ивритом появится самая сильная близость (нет, идеальная идентичность в очень многих словах); и поэтому его можно считать пуническо-кельтским соединением.»

Хотя здесь автор и ставит иврит в один ряд с финикийским и кельтским языками, выше мы уже разобрали, что этот факт не был подтверждён специалистами по еврейским языкам.

Самоназвания разных народов

Сами кельты, как пишет Шафарик («Славянские древности», том 1.1. стр.141) , называли себя галлами. Он так же пишет, что очень многие или почти все народы называли себя не так, как их называли другие. И приводит этому многочисленные примеры:

«Мы знаемъ точно изъ исторіи и самаго опыта, что почти каждый народъ, живя между другими разнородными племенами, обыкновенно имеетъ несколько именъ, изъ коихъ однимъ онъ самъ себя называетъ, а другими называютъ его иноплеменники. Не желая приводить здесь примеровъ изъ исторіи древнихъ вековъ, коихъ можно бы было представить целыя груды, если бы въ нихъ мы нуждались, остановимся только на некоторыхъ новейшихъ , ближайшихъ къ намъ и известнейшихъ.



Народы племени Чудскаго или Финскаго у себя называются вообще Суоми (suomi), Суомалаисетъ (suomalaiset), у Немцевъ Финны, у Славянъ Чудь, а Эстонцы у себя Сомеласседъ (somelassed) , у Русскихъ Чудь, у Латышей Иггaуни (Jggauni), у Чухонцевъ Виролаисетъ (Wirolaiset) ; народы Германскіе сами себя называютъ Deutche, у Славянъ же известны подъ именемъ Немцевъ, у Французовъ Allemands, у Англичанъ Germans, у Финновъ Sacsolaiset (Sasici) ; Скандинавы у себя называются Свеони (Sweoni), у Чухонцевъ и Чуди Руоци (Ruosi) ; жители Даніи у

Родство кельто-этрусков с гиперборейцами

Уильям Бетхэм указывает также на связь кельтов и этрусков с гиперборейцами. Он упоминает гиперборейцев, рассказывая о городе Додоне и приводя выдержки из «Классического словаря, содержащего полное изложение всех собственных имен, упомянутых древними авторами (Classical Dictionary containing a full Account of all the Proper Names mentioned in Ancient Author ) английского ученого и лексикографа Джона Лемпьера (1765 -1824 года) :

«Общеизвестно, что знаменитый храм Додона был обязан своим происхождением Пеласгам в период, предшествующий Троянской войне; многие авторы представляют его как существующий во времена Девкалио и даже Инаха. Некоторые фиксируют его местонахождение в Эпире другие в Фессалии. «Вероятность состоит в том, что было более одного или даже двух храмов или оракулов». «По словам Геродота, Додона была первым местом в Греции, куда отправлялись пожертвования Гиперборейцев; они прибыли туда с Адриатического моря и оттуда перешли в Малийский залив». «Павсаний говорит нам, что в Эпире было несколько объектов, достойных восхищения, но особенно храм Юпитера в Додоне и пророческий дуб». Вышеприведенные выдержки из последнего издания Баркера «Лемприер» содержат главные известные пункты его истории, от которой можно зависеть. Первое – это признание того, что его происхождение было пеласгическим, то есть финикийским. Второе – почитание, в котором священный пророческий дуб держался жрецами Додоны, как и друидские кельты. и, в-третьих, что гиперборейцы, или жители дальнего севера, считали оракула в высшей степени священным и передавали свои жертвы.»

Итак, многие достижения, приписываемые древним грекам, были на самом деле ДО греческими, и принадлежали пеласгам, т.е. славянам. Обратив внимание на слово «пожертвование», я подумала о том, что «жертвоприношение» могло стать следствием неправильного перевода с древних языков на более современные.



Например, английское слово «offerings», примененное в данном случае, переводится на русский язык так же как «предложение; подношение; дар; дарение; ассортимент; поднесение; рыночное изделие». Т.е. «жертвоприношения» вполне могли быть на самом деле дарами или подарками, не имеющими ничего общего с убийством.

О Додоне я уже упомянула в статье «Загадки египетских пирамид» , рассказывая о пирамидах этрусков, в связи с тем, что описание колокольчиков, издающих звук под воздействием ветра в лесах Додона, совпадает с описанием точно такого же действия колокольчиков в разрушенных городах Даурии, данным Николассом Витсеном в книге «Северная и Восточная Тартария». Что так же наводит мысль о родстве народов этих далеко расположенных друг от друга мест. И далее собственно вывод о родстве гиперборейцев с финикийцами, и следовательно с этрусками и кельто-галлами:

«Эти факты демонстрируют аналогию, которая сама по себе заслуживает глубокого рассмотрения, и наводит на мысль, что между этими гиперборейскими жителями Великого Севера и финикийскими додонянами существовала близость происхождения и вероисповедания, а также привычек. Все мы знаем, почитание, в котором дуб был проведен среди кельтских жителей Галлии и Британских островов. Эти кельтские друиды были финикийского происхождения. Должны ли мы удивляться этой аналогии или быть высмеянными, потому что мы ищем объяснение важности слов «Додона Самофракийская» и других, на языке, на котором говорили друиды? Греки не дают ни малейшего ключа к удовлетворительному объяснению. Сакральный характер дуба среди кельтцев хорошо известен, и характер тайн друидов соответствует тому, что мы знаем об оракулах Додоны. Поэтому мы можем ожидать найти объяснение этого имени на кельтском языке»

И далее он делает вывод, что слово «Додона» означает «решение судьбы». В наше время Додон является довольно распространенной русской фамилией. Есть несколько версий происхождения такой фамилии в русском языке. Одна из них:

«Основой фамилии Додон послужило мирское имя Додон. Нецерковное имя Додон, скорее всего, было заимствовано из очень популярной в старину «Повести о Бове Королевиче», одним из героев которой является царь Додон. Менее вероятной представляется версия, согласно которой, Додон — это личное прозвище, которое во владимирских говорах обычно давали неуклюжему, неловкому, а в сибирских — низкорослому человеку, со временем получил фамилию Додон.» Источник

Говорят, что А.С. Пушкин тоже почерпнул свое вдохновение из «Повести о Бове Королевиче», назвав героя сказки «Золотой петушок» царем Додоном. Еще один царь Додон является героем сказки А. М. Ремизова "Царь Додон" ( "Заветные сказы", 1921г.) Сам же Бова Королевич или Бова Гвидонович считается французского (или, вернее сказать, галльского?) происхождения.

Галло-кельты или кельто-галлы жили не только в Западной Европе. И вероятнее всего, не так давно, как это утверждает официальная история. Но об этом в следующей статье.

В оформлении статьи использован фрагмент изображения Пергамского алтаря.

В современной интерпретации считается, что на нем изображена битва богов с гигантами. Но Универсальная Российская энциклопедия 19-го века утверждала, что пергамская школа прославляла в скульптуре победы пергамских царей над галлами:

Современные источники утверждают, что Пергам был столицей Пергамского царства, которое располагалось в Малой Азии. Но уже много раз цитированный мной прежде М. Бодран «Geographie ordine litterarum disposite», 1682г. не подтверждает эту информацию. Он упоминает несколько городов с таким названием: в Трое, в Лидии, во Фракии, в Мизии. И еще Пергантиум в Галлии.



Это все были славянские государства, а значит, они же галльские. В связи с этим нелогично звучит, что галлы изображали чьи-то победы над самими собой, применяя при этом изображения мифических ныне существ. Изображение существ с человеческими телами и рыбьим (или змеиными?) хвостами вместо ног было характерно для этрусков, как впрочем, и для скифов тоже.

