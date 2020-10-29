Сёмин про чиновников и их хозяев
15:30. 29 октября 2020 98 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Чтобы стать господствующим классом и окончательно победить буржуазию, пролетариат должен научиться этому, ибо сразу ему неоткуда взять такого уменья. А научиться надо в борьбе. А учит только серьезная, упорная, отчаянная борьба. (В. И. Ленин)
Полное видео:
https://www.youtube.com/watch?v=j-khHKemeG4
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#КонстантинСемин
Полное видео:
https://www.youtube.com/watch?v=j-khHKemeG4
Основной канал: https://www.youtube.com/channel/UC2qoLqo8RuV4P_88yhHCZIg
Сайт Константина Сёмина: https://agitblog.ru
Константин Сёмин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Сёмин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Сёмин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Сёмин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Сёмин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин