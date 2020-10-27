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«Это только начало»: Тихановская угрожает Лукашенко (ВИДЕО)

07:30. 27 октября 2020 127 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
«Это только начало»: Тихановская угрожает Лукашенко (ВИДЕО) | Русская весна

Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская заявила, что сила солидарности «испугала режим».

Она записала видеообращение, разместив его в социальной сети, никаких других платформ у «президента Светы» нет.

«Эта сила солидарности испугала режим. Он снова использует репрессии, потому что больше ни на что не способен. На вас уже пытаются давить и увольнять. Они думают, что так вернут вас к работе, и снова смогут жить за ваш счет.

Но сегодня у нас все получилось, потому что каждый из вас проявил героизм ради друга, коллеги и земляка. Цехи заводов не заработали, чтобы могла заработать цепная реакция солидарности. Ее уже не подорвать, не задержать и не убить. Сегодня был важный день — и я верю, что это было только начало», — такие выводы она сделала по итогам понедельника, 26 октября, якобы первого дня окончательной и бесповоротной забастовки.

Как сообщала «Русская Весна», в минувшее воскресенье истёк срок ультиматума, который оппозиция во главе с Тихановской поставила президенту Лукашенко. И хотя на улицы Минска 25 октября вышло гораздо меньше протестующих, чем в августе и сентябре, протест заметно радикализировался по всей стране: в Лиде на границе с Литвой силовикам пришлось пустить в ход слезоточивый газ, в столице толпа предприняла попытку штурма отделения милиции

Общенациональная забастовка да и полноценная забастовка в рамках хотя бы одного предприятия провалилась после серии увольнений бастующих ещё в августе.

Метки: Новости

Источник: https://rusvesna.su/news/1603773017

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 9118 8100
    Валерий 27 октября 2020 в 8:48

    Все хорошо: либеральное движение. То да сё… Но почему она говорит ПО РУССКИ ?! Где белорусская мова? Даже варяг – Саакашвили на вильной Викраине по викраински ботал. Что за бардак в белорусском либеральном движении? Куда смотрит Госдеп США и непосредственные кураторы дамочки?
    А так то с экрана кинотекстовика читает – смаргивает часто и качанием головы из стороны в сторону пытается скрыть бег глаз по строке ))))))))))))))
    Клоуны….

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    1
  • 13606 11160
    марина 27 октября 2020 в 9:39

    Это и есть когнитивный диссонанс ,когда человека разумного специально вводят в ступор,вчерашний фильм про АГЛ -это факты ,реальней некуда и народ это знает и помнит.И факт для вас реальный ,как он трубку схватил у Помпео по поводу человека с тремя паспортами ,но еврея Шкляра и этого достаточно ,чтобы он перестал быть гордым ,как с Макроном и Меркель и всё-братья россияне подождут.Такое впечатление ,что они дожали народ до степени такой ,что они согласятся на это чмо Свету (через своего агента польшу там англия)с радостью,ибо этот уже ни в коей мере не приемлим.Вот такой цугцванг и он подстроен заранее.ПОсмотрите фильм ,я лично знала министра Леонова,таких министров уже не бывает,не могут уже такие люди подняться наверх.Вы представляете ,как зависим человек со столькими трупами в шкафу и при живых свидетелях.

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