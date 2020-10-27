Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская заявила, что сила солидарности «испугала режим».

Она записала видеообращение, разместив его в социальной сети, никаких других платформ у «президента Светы» нет.

«Эта сила солидарности испугала режим. Он снова использует репрессии, потому что больше ни на что не способен. На вас уже пытаются давить и увольнять. Они думают, что так вернут вас к работе, и снова смогут жить за ваш счет.

Но сегодня у нас все получилось, потому что каждый из вас проявил героизм ради друга, коллеги и земляка. Цехи заводов не заработали, чтобы могла заработать цепная реакция солидарности. Ее уже не подорвать, не задержать и не убить. Сегодня был важный день — и я верю, что это было только начало», — такие выводы она сделала по итогам понедельника, 26 октября, якобы первого дня окончательной и бесповоротной забастовки.

Как сообщала «Русская Весна», в минувшее воскресенье истёк срок ультиматума, который оппозиция во главе с Тихановской поставила президенту Лукашенко. И хотя на улицы Минска 25 октября вышло гораздо меньше протестующих, чем в августе и сентябре, протест заметно радикализировался по всей стране: в Лиде на границе с Литвой силовикам пришлось пустить в ход слезоточивый газ, в столице толпа предприняла попытку штурма отделения милиции.

Общенациональная забастовка да и полноценная забастовка в рамках хотя бы одного предприятия провалилась после серии увольнений бастующих ещё в августе.