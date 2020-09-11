Открытым текстом 11.09.2020
Как только сказки о покушении на Алексея Анатольевича Навального стали всерьёз угрожать достройке второй очереди газопровода “Северный поток”, его скоропостижно вывели из искусственной комы.
А ведь его вроде бы отравили легендарным “Новичком” — тем же, что в марте 2018-го, по рассказам некоторых британских политиков, едва не убил бывшего агента их разведки Сергея Викторовича Скрипаля с дочкой Юлией!
Впрочем, Скрипали тоже выжили. Юлия даже записала видеообращение.
Открытым текстом удивляюсь: как это получается, что люди, вроде бы получившие достаточную для глубокой комы дозу боевого отравляющего вещества, разрекламированного Западом как опаснейшее в мире, и пролежавшие без сознания по нескольку часов до врачебной помощи, остаются в живых? Британцы вон писали, что флакона от духов хватит, чтобы убить триста тысяч человек. А ни Скрипалей, ни Навального не берёт. Чудеса!
Открытым текстом спрошу: а может, это и не “Новичок” вовсе? Омские врачи предложили для исследования любым желающим биологические пробы из Навального, в принципе не поддающиеся подделке. А вот немецкие военные химики, якобы нашедшие следы “Новичка” в тушке блогера, отказываются передать официальным лицам Российской Федерации какие бы то ни было результаты своих исследований: мол, тогда хитрые русские поймут, насколько далеко немцы продвинулись в исследованиях.
Как будто кто-то ещё не знает, что эту разработку, сделанную в Узбекистане в советское время, после распада Союза официально передали нескольким странам НАТО. Если в пробах тех же Скрипалей в начале восемнадцатого года нашли “Новичок”, то разве что из лаборатории в Портон-Дауне, рядом с Солсбери, где он жил. Да и в пробы, взятые у Навального в “Шарите”, есть кому и что добавлять.
Немецкие секретчики согласились что-то сообщить только в Организацию по запрещению химического оружия. Ту самую, что, напомню, недавно на основе откровенно постановочных видео “белых касок” рассказывала всему миру о применении химоружия Асадом в Сирии. Открытым текстом интересуюсь: кто ещё верит хоть в ОЗХО, хоть в немецкие тайны?
Поляки любят хвастать: воевать не умеем, зато как бунтуем! И других тому же учат. Особенно в тех землях, что бывали когда-то в польских когтях.
Глава правительства Польши Матеуш Якуб Корнелевич Моравецкий вручил Светлане Георгиевне Пилипчук (по мужу Тихановской) ключи от новой резиденции “Белорусский дом” в Варшаве. Источник сайта “Виртуальная Польша” сказал — цитирую: “По сути, это создание альтернативной структуры правительства Белоруссии в Польше”.
Открытым текстом напоминаю: полякам не впервой сочинять власть из ничего. Например, группа никем ни на что не уполномоченных людей, куда не попал ни один из членов правительства, бежавшего из Польши в Румынию 17 сентября 1939-го, назвала себя в Лондоне польским правительством в изгнании, а потом пять лет распоряжалась финансами, выделенными на подполье. Теперь самозванцев крышуют англосаксы по другую сторону океана.
Печально знаменитый рекламщик и соучастник многих цветных бунтов и враг всех внеевропейских демократий Бернар Анри Андреич Леви сделал с белорусской оппозиционеркой прелюбопытное интервью, где признал, что её не скрываясь курируют литовские и американские спецслужбы — цитирую по переводу с сайта не менее известного Ходорковского: “Вместе с ней — её помощница по избирательной кампании и охрана, предоставленная Литвой, не сильно бросающаяся в глаза, но довольно серьёзная. Рядом представитель американской НКО Freedom House, похоже взявший её под свою опеку с момента её приезда в Литву десятью днями ранее”.
Открытым текстом спрашиваю: кто ещё не знает, что “Фридом хаус” — “Дом свободы” — получает деньги в основном из бюджета Соединённых Государств Америки? Кто сомневается, что у литовских охранников Тихановской просвечивают погоны спецслужб? Кто забыл, что Латвия, Литва, Польша, Эстония продвигают в Европейском союзе интересы совсем не Европы, а крышующих их всё тех же СГА, откуда идёт и зарплата опекающих Тихановскую помощников и спичрайтеров? Нагло и, как видим, не особо скрываясь.
И эти самые люди этими самыми ртами требуют, чтобы Российская Федерация не вмешивалась в дела единонародной Белоруссии!
Нынешний гимн Белоруссии начинается словами “Мы, беларусы, мирныя людзi”. Наверное, как раз поэтому первые протестующие против шестой подряд победы Александра Григорьевича Лукашенко на выборах президента Белоруссии начали с последних страниц методички Шарпа — нападений на милицию и бутылок с бензином — в расчёте на то, что им не будут сопротивляться. Но забыли, что республика прославилась в Великой Отечественной войне партизанским противодействием оккупантам.
Погромщики получили жёсткий силовой отпор. И срочно вернулись к началу методички. Белые одежды, охапки цветов, младенцы в качестве таранов для прорыва оцепления… Тоже не помогло. Теперь организавры возвращаются к массовым беспорядкам.
Телеграм-канал Nехtа, вещающий из Польши, призвал всех, кому не нравится Лукашенко, создавать отряды самообороны — с перцовыми баллончиками, дубинками, прочими эффективными инструментами.
Открытым текстом объясняю: оппозиции обороняться не от кого — милиция первой не нападает. Значит, речь идёт фактически о нападении. Всё по сценарию! На смену весёлым студентам с фонариками и плакатами в духе киевских майданщиков про Европейский союз и кружевные трусики приходят погромщики в духе того же Майдана.
Открытым текстом напоминаю: в 2014 году в Киеве милицейское оцепление площади Независимости получило приказ не двигаться вперёд — мол, там стоят “они же дети!”. А эти “они же дети” забрасывали бойцов внутренних войск бутылками с бензином, били дубинками с гвоздями на конце и длинными цепями, а под конец открыто расстреливали. Заодно и своим в спину стреляли.
Открытым текстом предупреждаю: те, кто послушается совета “Нексты” и попробует повторить киевские преступления, скорее всего, попадут в жертвы своих же подельников поумнее. А белорусской милиции открытым текстом советую фиксировать нападения на видео: Западная Европа и Северная Америка, конечно, всё равно сделают вид, что ничего такого не было… но зато судить погромщиков будет проще!
Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-11-09-2020/