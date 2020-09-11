“Новичок” Навального не берет?

Как только сказки о покушении на Алексея Анатольевича Навального стали всерьёз угрожать достройке второй очереди газопровода “Северный поток”, его скоропостижно вывели из искусственной комы.

А ведь его вроде бы отравили легендарным “Новичком” — тем же, что в марте 2018-го, по рассказам некоторых британских политиков, едва не убил бывшего агента их разведки Сергея Викторовича Скрипаля с дочкой Юлией!

Впрочем, Скрипали тоже выжили. Юлия даже записала видеообращение.

Открытым текстом удивляюсь: как это получается, что люди, вроде бы получившие достаточную для глубокой комы дозу боевого отравляющего вещества, разрекламированного Западом как опаснейшее в мире, и пролежавшие без сознания по нескольку часов до врачебной помощи, остаются в живых? Британцы вон писали, что флакона от духов хватит, чтобы убить триста тысяч человек. А ни Скрипалей, ни Навального не берёт. Чудеса!

Открытым текстом спрошу: а может, это и не “Новичок” вовсе? Омские врачи предложили для исследования любым желающим биологические пробы из Навального, в принципе не поддающиеся подделке. А вот немецкие военные химики, якобы нашедшие следы “Новичка” в тушке блогера, отказываются передать официальным лицам Российской Федерации какие бы то ни было результаты своих исследований: мол, тогда хитрые русские поймут, насколько далеко немцы продвинулись в исследованиях.

Как будто кто-то ещё не знает, что эту разработку, сделанную в Узбекистане в советское время, после распада Союза официально передали нескольким странам НАТО. Если в пробах тех же Скрипалей в начале восемнадцатого года нашли “Новичок”, то разве что из лаборатории в Портон-Дауне, рядом с Солсбери, где он жил. Да и в пробы, взятые у Навального в “Шарите”, есть кому и что добавлять.

Немецкие секретчики согласились что-то сообщить только в Организацию по запрещению химического оружия. Ту самую, что, напомню, недавно на основе откровенно постановочных видео “белых касок” рассказывала всему миру о применении химоружия Асадом в Сирии. Открытым текстом интересуюсь: кто ещё верит хоть в ОЗХО, хоть в немецкие тайны?

Домоправительница Тихановская в самоизгнании

Поляки любят хвастать: воевать не умеем, зато как бунтуем! И других тому же учат. Особенно в тех землях, что бывали когда-то в польских когтях.

Глава правительства Польши Матеуш Якуб Корнелевич Моравецкий вручил Светлане Георгиевне Пилипчук (по мужу Тихановской) ключи от новой резиденции “Белорусский дом” в Варшаве. Источник сайта “Виртуальная Польша” сказал — цитирую: “По сути, это создание альтернативной структуры правительства Белоруссии в Польше”.

Открытым текстом напоминаю: полякам не впервой сочинять власть из ничего. Например, группа никем ни на что не уполномоченных людей, куда не попал ни один из членов правительства, бежавшего из Польши в Румынию 17 сентября 1939-го, назвала себя в Лондоне польским правительством в изгнании, а потом пять лет распоряжалась финансами, выделенными на подполье. Теперь самозванцев крышуют англосаксы по другую сторону океана.

Печально знаменитый рекламщик и соучастник многих цветных бунтов и враг всех внеевропейских демократий Бернар Анри Андреич Леви сделал с белорусской оппозиционеркой прелюбопытное интервью, где признал, что её не скрываясь курируют литовские и американские спецслужбы — цитирую по переводу с сайта не менее известного Ходорковского: “Вместе с ней — её помощница по избирательной кампании и охрана, предоставленная Литвой, не сильно бросающаяся в глаза, но довольно серьёзная. Рядом представитель американской НКО Freedom House, похоже взявший её под свою опеку с момента её приезда в Литву десятью днями ранее”.

Открытым текстом спрашиваю: кто ещё не знает, что “Фридом хаус” — “Дом свободы” — получает деньги в основном из бюджета Соединённых Государств Америки? Кто сомневается, что у литовских охранников Тихановской просвечивают погоны спецслужб? Кто забыл, что Латвия, Литва, Польша, Эстония продвигают в Европейском союзе интересы совсем не Европы, а крышующих их всё тех же СГА, откуда идёт и зарплата опекающих Тихановскую помощников и спичрайтеров? Нагло и, как видим, не особо скрываясь.

И эти самые люди этими самыми ртами требуют, чтобы Российская Федерация не вмешивалась в дела единонародной Белоруссии!

Отряды самонападения

Нынешний гимн Белоруссии начинается словами “Мы, беларусы, мирныя людзi”. Наверное, как раз поэтому первые протестующие против шестой подряд победы Александра Григорьевича Лукашенко на выборах президента Белоруссии начали с последних страниц методички Шарпа — нападений на милицию и бутылок с бензином — в расчёте на то, что им не будут сопротивляться. Но забыли, что республика прославилась в Великой Отечественной войне партизанским противодействием оккупантам.

Погромщики получили жёсткий силовой отпор. И срочно вернулись к началу методички. Белые одежды, охапки цветов, младенцы в качестве таранов для прорыва оцепления… Тоже не помогло. Теперь организавры возвращаются к массовым беспорядкам.

Телеграм-канал Nехtа, вещающий из Польши, призвал всех, кому не нравится Лукашенко, создавать отряды самообороны — с перцовыми баллончиками, дубинками, прочими эффективными инструментами.

Открытым текстом объясняю: оппозиции обороняться не от кого — милиция первой не нападает. Значит, речь идёт фактически о нападении. Всё по сценарию! На смену весёлым студентам с фонариками и плакатами в духе киевских майданщиков про Европейский союз и кружевные трусики приходят погромщики в духе того же Майдана.

Открытым текстом напоминаю: в 2014 году в Киеве милицейское оцепление площади Независимости получило приказ не двигаться вперёд — мол, там стоят “они же дети!”. А эти “они же дети” забрасывали бойцов внутренних войск бутылками с бензином, били дубинками с гвоздями на конце и длинными цепями, а под конец открыто расстреливали. Заодно и своим в спину стреляли.

Открытым текстом предупреждаю: те, кто послушается совета “Нексты” и попробует повторить киевские преступления, скорее всего, попадут в жертвы своих же подельников поумнее. А белорусской милиции открытым текстом советую фиксировать нападения на видео: Западная Европа и Северная Америка, конечно, всё равно сделают вид, что ничего такого не было… но зато судить погромщиков будет проще!

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-11-09-2020/