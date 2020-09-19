О перспективах протестов в Белоруссии.

1. На текущем этапе при сохранении протестной методологии на том же уровне что и раньше, нет серьезных предпосылок для свержения Лукашенко. Сами по себе массовые митинги по выходным не могут привести к чему-то конкретному (см. "Марши миллионов" в Москве 2012, митинги в Хабаровске 2020, протесты "Желтых жилетов" во Франции 2018-2020", марши BLM в США 2020 и так далее). В текущем виде они могли сыграть в течение 1-2 недель после выборов, когда госаппарат находился в растерянности и власть очевидно колебалась. В этот момент, уличная масса могла выступать в роли мотиватора для части чиновников и силовиков, чтобы предать Лукашенко и саботировать меры по стабилизации белорусского политического режима. Но этого не произошло. Поэтому у оппозиции и возник очевидный дефицит стратегических идей на фоне цветастого акционизма.2. Кол-во предателей в гос.структурах оказалось ничтожным, среди ключевых фигур, так и вовсе околонулевым. Те, кто поторопился бросить корабль Лукашенко, рассчитывая на должности и карьерный рост при новом "демократическом режиме" (как это например делали некоторые генералы Каддафи, в том числе и начальник обороны Триполи), внезапно выяснили, что с тепленького местечка, где они годами на совесть служили "кровавому тирану", они шагнули в никуда. Сейчас их лишают прежних привилегий, званий и наград. Последовательно и методично. Их ставка на быстрый захват власти не сыграла, а сейчас наступает расплата. Причем дело тут не только в их личной драме (или комедии), а в том, что на их примере Лукашенко показывает госаппарату, что те, кто бежали, это лузеры и их выбор неправильный. Это касается как журналистов Бел-ТВ, которые свалили с работы и как оказалось, после приезда российских журналистов, без них можно прекрасно обойтись.3. Другим важным аргументом для укрепления лояльности, является поддержка со стороны РФ, что особенно важно для деятельности медийки и силовиков. Медийка Лукашенко сейчас в существенной степени является продолжением нарративов российской политической повестки (сравните сюжеты белорусского ТВ июня-июля и августа-сентября – это два совершенно разных ТВ), которая находит отклик как у населения, так и у госаппарата. Не только по причине убедительной или неубедительной аргументации, а как маркер того, что РФ деятельно поддерживает Лукашенко десантом специалистов информационной войны. Кроме того, Лукашенко не бросил на съедение оппозиции Караева и других силовиков, что обеспечило деятельную лояльность МВД и ОМОНа, которую вы можете каждые выходные видеть на площадях Белоруссии.4. Пожалуй главное – Лукашенко смог торпедировать сценарий Всеобщей Забастовки, которая позиционировалась оппозицией как главное средство свержения Лукашенко, после того как план захвата власти сразу после выборов провалился. Если помните, когда Лукашенко первый раз пошел на завод, его там освистывали и ругали, а в медиа подавали это как картинку окончательного поражения режима. Тем не менее, спустя примерно месяц после тех походов на заводы, забастовка так полноценно и не началась, предприятия работают, а сама рабочая масса оказалась отрезана от политических агитаторов. Таким образом, Лукашенко не побоялся "пойти на вы" и на данном этапе выиграл. Колеблющиеся поняли, что он не побежит и это сковало колеблющихся, которые ждали чья возьмет, а таких всегда очень много. Куда как больше, нежели политически активных граждан. Как говорил герой "Гаража" – "Я из большинства". И это вполне известная социально-общественная позиция.Поэтому оппозиция сейчас про забастовку старается лишний раз не вспоминать, потому что это достаточной ясный маркер очередного ее провала. Ну и сторонники Лукашенко на примере этой истории могли увидеть, что то ,что позиционировалось как финал Лукашенко, на самом деле далеко не финал. Соответственно, есть резоны сомневаться и в других утверждениях оппозиции.5. Поддержка Западом Тихановской и прочих оппозиционеров бежавших в Польшу, Литву и на Украину, дала возможность Лукашенко включить антимайданную риторику, в том числе и в отношении Украины, чего ранее он как правило избегал. Теперь уже не до политеса, поэтому достается всем, о ком раньше из многовекторных причин, старались лишний раз плохо не говорить. Теперь можно и даже нужно, потому что это залог политического выживания Лукашенко. Эта риторика позволяет позиционировать происходящее в Белоруссии не как внутреннюю, а как внешнюю проблему, приводя в пример ту же Украину, что является заведомо выигрышным ходом, так как среднестатистический граждан, заведомо "не хочет. как на Украине". Ну а "президент Света", Бернар Анри Леви, поляки, НАТО и ЕС, довершают картину своими заявлениями. Поэтому Лукашенко и государственные медиа последовательно будут долбить в эту точку, постоянно получая подтверждения своей позиции из заявлений и действий оппозиции. К концу осени антимайданных сюжетов на белорусском ТВ скорее всего будет даже больше, чем на российском.6. Оппозиция, в свою очередь, будет все чаще сталкиваться и дилеммой, когда делать вид, что она не анти-российская, все сложнее. Так как РФ явно поддерживает Лукашенко, постоянно подчеркивая, что считает его легитимным президентом, и откровенно забивает на Хуаниту Тихановскую, Оппозиции придется все чаще критиковать действия РФ, что будет мешать ее же внутреннему сплочению и помогать главному нарративу Лукашенко, что протесты инспирированы из-за границы и направлены как против Белоруссии, так и против России. Соответственно, заявления МИД РФ о Тихановской, заявления Нарышкина о протестах и так далее – это шаги направленные на то, чтобы ускорить наступление "момента истины" для оппозиции, чтобы она не тянула и скорее проявила свою подлинную позицию, что облегчит дальнейшие действия для Лукашенко. Точка бифуркации здесь – инаугурация Лукашенко, после которой его официально не признает Запад и оппозиция, а Россия признает. Оппозиции придеться что-то по этому поводу говорить, а это внесет дополнительную ясность.7. Наращивание работы КГБ и МВД, усиление контроля на границе с Литвой, Польшей и Украиной, аресты организаторов протестов, перекрытие каналов поступления средств – все это направлено на разгром организационной структуры протестов в Белоруссии. Эта работа будет продолжаться в течение осени. Как показал разгром КС оппозиции, перед арестами КГБ и МВД не остановятся, что ясно показывает – никакой деморализации силовых структур угрозами и деаноном нет. Наоборот, угрозы будут использованы для обоснования дальнейшего разгрома структур оппозиции и лупцевания обычных активистов. И будет уже не так уж важно, что это не рандомный протестующий писал, а провокаторы из Польши. Силовики их будут воспринимать как общего врага, который угрожает им самим и их семьях. Соответственно, вместо деморализации, можно даже ожидать дальнейшего ужесточения работы ОМОНа и прочих силовых структур. Тех, кто был напрямую причастен к угрозам – тем обеспечат незабываемые дни.Гос.пропаганда будет подавать протест как врагов МВД и ОМОНа, у угрозы семьям сотрудников лишь облегчат необходимую политинформацию для личного состава, с конкретными примерами. Также нельзя исключать, что некоторым организаторам протестов уже осенью могут вынесены приговоры, причем штрафами дело может не ограничиться.8. В целом, при текущих тенденциях, можно ожидать, что хождения по выходным продолжаться, с постепенным снижением численности, по мере накопления кумулятивного эффекта работы МВД и КГБ против орг.структур протеста и работы государственной пропаганды.. Внешняя кампания давления на Лукашенко будет неприятна, но не критична для Минска, покуда сохраняется поддержка Москвы (за это разумеется придется платить уступками в рамках Союзного Государства). Общий курс будет взят на некий вариант трансформации белорусской власти с голосованием за Конституцию в 2021-м году и возможными выборами президента 2021-2022-м году. Возможно с Лукашенко, возможно с его преемником, которого за ближайшие месяцы подготовят, если будет решен вопрос с политической интеграцией РФ и Белоруссии. Протесты будут выступать фоном, но не помехой для этих действий. Непризнание Западом также не станет сдерживающим ограничителем.9. Соответственно, перед оппозицией и ее спонсорами стоит серьезная задача перелома существующих трендов, которые для оппозиции безрадостны. Если просто ходить, то ничего не изменится, сколько бы пафосных названий для митингов не придумывали. Нужно повышать ставки, а это кровь и жертвы. Самый очевидный сценарий, "неизвестные снайперы обстреляли очередной "Марш за свободу", что может раскрутить новую волну протестов и снова пошатнуть лояльность госппарата. Также возможен сценарий с "сакральной жертвой", когда какую-нибудь знаковую для оппозиции фигуру найдут где-нибудь в лесу под Минском без головы, в чем конечно же обвинят Лукашенко (условно, "кровавый тиран Лукашенко убил и съел Алексиевич"), ну и далее смотри дело Гонгадзе. Нельзя исключать, что некоторые сомневающиеся члены белорусской элиты, более умны, чем те, кто по горячим следам бежал с как им тогда казалось тонущего корабля Лукашенко. Поэтому вполне возможен скрытый саботаж или какие-то удары изнутри в интересах раскручивания протестов. Тем более, что группировка Макея по-прежнему при власти, а сам Макей на Западе считается удобной фигурой для "демократического перехода".10. Вариант внешнего вторжения выглядит пока крайне маловероятным, учитывая позицию РФ, которая ясно обозначила, что при внешней угроза, она введет свои войска в Белоруссию. Санкции не заставят Лукашенко пойти на уступки. Наоборот, это даст повод для закрытия западных СМИ и НКО на территории Белоруссии под предлогом ответных мер. Соответственно, чтобы подорвать опасный для Запада курс Лукашенко, который сговаривается с Россией, можно ожидать попыток изменить характер протестов, в том числе и в силовое русло. Параллельно с этим Запад будет давить на Россию, чтобы так не слишком сильно поддерживала Лукашенко или же вовсе, согласилась уступить и допустить его свержение. Пока это не удается, но подобные предложения в адрес Москвы поступают достаточно регулярно. Не думаю, что Москва в текущих реалиях откажется от своей ставки. Соответственно, и Запад не откажется от своей ставки на Тихановскую. Поэтому с 5 ноября Запад будет давить на не легитимность Лукашенко, а Россия будет последовательно указывать, что Тихановская это никчемная западная марионетка аля Гуайдо. В этих условиях третьей стороны не останется – будет или-или. Наступит желаемая многими ясность. Кремлю эта ясность выгодна, так как не оставляет для самого Лукашенко иных вариантов, кроме договоренностей с Путиным. Поэтому давление Запада и оппозиции на Лукашенко, отчасти выгодно Кремлю, но строго в определенных рамках. Если Лукашенко свергнут и к власти придет поддерживаемая Западом оппозиция, для политики РФ это будет иметь катастрофические последствия, в первую очередь с военно-политической точки зрения. Впрочем, особого выбора у РФ тут уже нет – ну не Тихановскую же поддерживать в самом деле. Поэтому, несмотря на все терки с Батькой, ему будут помогать, но не настолько, чтобы когда все закончится, он бы сказал спасибо, но ничего не дал взамен. Что Россия получит взамен, увидим в ближайшие месяцы.Если в целом, то с моей точки зрения вероятность того, что Лукашенко сохранит власть можно оценить в 70-80%, если не допустит новых ошибок (которые отчасти являются причиной его текущих проблем) и сохранит поддержку Москвы.Оппозиция находится в определенном тупике, как и все подобные "протесты по выходным". Без серьезных ошибок со стороны Лукашенко и без радикализации протеста, ее шансы на что-либо падают с каждым таким маршем, после которого в воздухе каждый раз повисает вопрос "Ну прошли, и что?"Что впрочем не отменяет возможности, когда взрывная радикализация протеста может нащупать уязвимые места политической и силовой власти Лукашенко и привести к обвалу политической системы путем комбинирования внешнего давления, массовых протестов помноженных на кровавую провокацию + удар изнутри системы.Но все же шансы Лукашенко победить в этой борьбе, на середину сентября выглядят более предпочтительными, от последствий наиболее болезненных ударов пропущенных в середине августа, он уже более-менее оправился, хотя о прежнем уровне контроля ему пока остается только мечтать. Пока что он находится на этапе разгребания и купирования последствий.Отдельно стоит отметить граждан, которые периодически задают вопрос "А что ты будешь делать, если режим Лукашенко падет и к власти придет Тихановская?" (маловероятно, но допустим). Тут я могу лишь сказать "Мои соболезнования всем адекватным белорусам, если такое произойдет".Рассказы, "вы не живете в Белоруссии, вы не понимаете, у нас другое, это не против России, это за все хорошее", меня давно не трогают (помнится, когда шатали Мадуро, мне также рассказывали, что ты не живешь в Венесуэле, ты не знаешь как там – режим чавистов обречен), так как точно такие же аргументы я слышал и в 2004 и в 2014-м годах при проживании на Украине. Как от виртуальных, так и от реальных знакомых. Таких людей я еще тогда привык из своего круга общения удалять и личные связи с ними рвать с концами. Некоторые потом увидели последствия дела рук и слов своих и даже встали на путь социалистического исправления, с парочкой даже какие-то отношения восстановились. Но в целом, с любителями цветных революций у меня особого желания общаться нет. Как нет и желания по третьему разу вести уже знакомые разговоры с известной аргументацией ("мы не за майдан, мы против Януковича", говорил мне один знакомый шахматист, с которыми мы с 2014 года не общаемся). Это время и нервы я предпочту потратить на более полезные вещи и на более интересных мне людей. Ибо это уже дежавю какое-то.У меня нет также желания кого-то убеждать из тех, кто бегает под красно-белой тряпкой. Это я тоже проходил в 2004 и 2014 году. Из опыта знаю – не в коня корм. Этим людям я предоставляю право самостоятельно побегать по граблям и избавиться от политической инфантильности самостоятельно. Если человек осознает и поймет свои заблуждения, значит он молодец – не стыдно признавать свои ошибки. Если же, как часто делают на Украине некоторые адепты евромайдана, человек упорствует в своих заблуждениях, то право слово – такой человек сам себе злобный Буратино.Когда в августе я писал тем, кто кричал, что "режим Лукашенко вот-вот падет, как ты можешь его поддерживать", я приводил примеры Мадуро, Асада и прочих. Мне тогда не верили. Сейчас конечно смешно читать опусы о том, что Лукашенко падет уже на следующей неделе. Люди легко подддаются информационной истерии с яркой глорификацией и им кажется что рисуемая для них в интернете картина мира закончится хэппи-эндом. Помните этот замечательный анонс "Все на митинг 16 августа. Сегодня финал!" Как это напомнило студентов в Дераа и Хомсе, которые в 2012-м году рассказывали про скорый конец Асада, которого накроет цунами Арабской весны.А ведь там ого-го какие митинги были. И весь мир был с ними. Посмотрите как-нибудь видео из Дераа и Хомса 2012-го года и что они представляют из себя сейчас. И поинтересуйтесь, где сейчас те студенты. Из тех кто выжил в последовавшей мясорубке. У тех кто призывал к этому, как раз все в порядке. В отличие от.Практика последних 10 лет показывает, что "цветные операции по присаживанию свободы и демократии" не всегда проходит успешно.Этот аспект стоит учитывать, делая ставки на то, усидит Лукашенко в своем кресле или нет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6182060.html