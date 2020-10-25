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Задержания в Минске. 25.10.2020

19:37. 25 октября 2020 40 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Задержания в Минске после протестов оппозиции.
Можно отметить существенное кол-во сотрудников в гражданском + народных дружинников, которых анонсировали на этой недели по белорусскому ТВ,
Польско-литовская оппозиция по украинскому образцу называет их титушками.
При разгоне активно использовались свето-шумовые гранаты.

































PS. До кучи.





Главное верить!

Метки: белоруссия, Видео, лукашенко, Минск, Митинги, протесты

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6272883.html

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 13551 11105
    марина 25 октября 2020 в 22:40

    “..сравнительный анализ процессов в Минске с похожими примерами из недавней российской истории приводит к этой самой двойственности. С одной стороны, минские элиты остаются частью постсоветской элиты, и в этом качестве участвуют в процессах уровнем выше национального. Так же понятно, что основные экономические активы в республике создавались и по сей день работают в контексте общесоюзного экономического комплекса. Тот же БелАЗ или МАЗ вне общего рынка не имеют экономического смысла существования, не говоря уже о магистральных газопроводах и прочих транзитных магистралях. Соответственно, неизбежный политический вопрос о структуре собственности таких активов, и об участии в ней как внешних, так и минских игроков общей высшей лиги – не мог не породить процессы, аналогичные российскому 1996 году. И либералам, и силовикам в окружении лидера нужно максимально ослабить политический режим для доступа к «закромам родины», но при этом не допустить его обрушения, подчинить своим приватизационным желаниям остаточную волю к власти и самосохранению уставшего лидера.

    С другой стороны, если рассматривать сугубо национальные элиты, не причастные к активам союзного уровня, то ситуация в Минске намного больше похожа на конец перестройки в Москве конца 1980-х. Агрессивно-послушные местные депутаты, агенты гебни в роли демократов и сами милиционеры только пытаются начать игру в демократию и предвкушают будущую сопричастность к представительной пока власти. Думаю, что этот близкий нам по историческому времени и общей культуре пример даст наглядное представление о сопряженности внутриполитического и внешнеполитического процессов, находящихся в разных фазах.””
    П.С. просто дележ ,а кто куда хочет внизу никого не волнует,да +мировой кризис ускорит процесс

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