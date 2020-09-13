Протесты и задержания в Минске 13.09.2020
19:29. 13 сентября 2020 118 просмотров 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
Сегодня в Минске прошел уж привычный марш оппозиции.
Визуально вышло несколько десятков тысяч человек, оппозиция заявляет о 100 000. Размеры толпы можно оценить вот по этому видео - https://twitter.com/krotrus/status/1305180391028994049 На 100 000 никак не тянет.
Также протесты прошли и в ряде других городов в Белоруссии. В Бресте протестующих разогнали с применением водометов.
Особо не скрываясь, протесты в Минске координировались из Польши через "Нексту"
МАРШ ГЕРОЕВ! ИДЕМ НА ДРОЗДЫ!
Раз оккупанты любят вторгаться к нам в дома с обысками и в наши дворы, сегодня мы идем домой к ним — ПРЯМИКОМ В ДРОЗДЫ!
— 15.00. ВЫДВИГАЕМСЯ ЧЕРЕЗ РОМАНОВСКУЮ СЛОБОДУ И МЕТРО ФРУНЗЕНСКУЮ НА ТИМИРЯЗЕВА (в случае перекрытия – можно выйти на Тимирязева через Стеллу по Первому Кольцу).
— ЧЕРЕЗ ТИМИРЯЗЕВА ВЫХОДИМ К ПЕРЕСЕЧЕНИЮ ПРОСПЕКТА ПУШКИНА И ОРЛОВСКОЙ. ОТТУДА НА ПРОСПЕКТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ (в случае перекрытия Орловской, на Победителей можно выйти через дворы, улицу Леси Украинки и улицу Радужную).
— ДОХОДИМ ПО ПОБЕДИТЕЛЕЙ ДО АРЕНА-СИТИ, ОТТУДА ИДЕМ НА ДРОЗДЫ.
МИНСК, РАЙОНЫ ВЕСНЯНКИ, ЛЕБЯЖЕГО, РЖАВЦА, РАДУЖНОГО, ЖДАНОВИЧ:
— 15.30. СБОР У МИНСК-АРЕНЫ. Ждем основную колонну и вместе с ней идете на Дрозды.
МИНСК, РАЙОНЫ ОРЛОВСКОЙ, КИЕВСКОГО СКВЕРА, ПАРКА ДРУЖБЫ НАРОДОВ:
— 15.00. Сбор на Бангалор. Оттуда колонной выходите через Орловскую на улицу Нововиленскую, по которой идете на Дрозды.
Берем оккупантов в кольцо, подходим к их домам, призываем к ответу. А на высоких заборах будут отлично смотреться ваши плакаты.
ОСТАЛЬНЫЕ ГОРОДА:
— Если знаете, где живут главы ваших оккупационных администраций и начальство карателей, после общего сбора можете направиться прямиком к ним. Либо действуйте по своему локальному плану.
Такой вот он, "спонтанный народный протест", который открыто координируется из Польши структурой связанной с польскими спецслужбами.
Толпа подошла к "Арена Сити" и уткнулась в стену силовиков. Постояла там, покричала и начала распадаться. Часть ушла к Стеле.
Между тем в Минске активно шли задержания. Сегодня повязали более 200 человек.
Так режим Лукашенко точно не падет. Отсюда и призывы из Польши к радикализации протеста, что намекает на необходимость трупов, сакральных жертв, неизвестных снайперов и прочего известного супового набора "борьбы за демократизацию".
Шествие оппозиции
Задержания
В общем, уже знакомая по прошлым выходным картинка, которая принципиально не меняется. Протест рутинизировался, что облегчает для Лукашенко вопросы дальнейшего постепенного закручивания гаек.
После разгрома президиума Координационного Совета польско-литовской оппозиции, на следующей неделе можно ожидать задержаний и арестов рядовых членов КС, а также лиц причастных к организации протестных мероприятий.
На этом фоне завтра Лукашенко едет в Сочи, где пройдут его переговоры с Путиным. Для будущего Белоруссии эта встреча явно будет иметь больше значения, чем митинги оппозиции по выходным.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6167142.html
Сегодня новый пункт сценария – толпу дебилов толкают к походу по адресам.
…ПРИВЕТствую Вас…
Охо-хо-хо-хо…а ДАВАЙтека поРАЗНООБРАЗИМ словестное…Итак:
“““““““““““““““““““““
~~~ Белорусский Полит-БУНТ…~~~
_Уже БОЛЬШЕ месяца – Белоруссия БУНТует!
Ухода Т.Н.”бацьки”(от власти)-она Требует!
По ВСЕЙ стране “УВАЖЕНИЕ” к нему – ТОТАЛьное!
* НЕуважение к нему в стране – Реальное!
* бывшие “выборы” в РБ,для ЛАГ – имеют Значение ФАТАЛЬНОЕ!
_Устала ВСЯ Белоруссия – от его “правления”!
Он СТАЛ ЧУЖИМ…для МАССЫ населения…
Лукашенко НЫНЕ – НЕ президент,он – ПЕРЕСИДЕНТ!!!
ЭТО понимает ДАЖЕ – КАЖДЫЙ в-стране “мент”…,,,…
* УСТАЛость от ЛАГ – очеВИДНА – УСТАЛА от него Страна!
_И именно Лукашенко СОЗДАЛ в РБ – Такую обстановку!
А ныне он ПРОСИТ помочь ему – Господина(Соседа)Вовку…
Лукашенко ВИНОВЕН в том,ЧТО масса Народа – на Митинги выХОДИТ!
Его Народ НЕНАВИДИТ,вот на Акции и ВЫХОДИТ…
* ЗА “бацькаю” – Тень НЕЛЕГИТИМНОсти “ХОДИТ”…
_Но Нужно и НА ТО Обратить Внимание…
ЧТО внедрено(ВНУШЕНО!)в РБ,в коллектиное Сознание…
а ВНЕДРЕНЫ – КРОВАВОЙ ТРЯПКИ(“б-к-б”)- LЖИвые идеи!
ФАШИСТАМ под ЭТОЙ ТРЯПКАЮ служили – ПОЛИЦАИ=ЗЛОдеи!
* и ТЕ,кто ЭТИМИ идеями “окормлённые”,УЖЕ – поРАБощённые!
_На ЭТИ идеи молодёжь в Белоруссии “ПОДСАЖИВАЮТ”(внушают)!
И – ПОСРЕДСТВОМ этИХ идей – в РАДИКАЛОВ людей превращают…
оБОЛВАНенные этИМИ идеями – СВОЮ-же страну РАЗРУШАЮТ!
* ИЗ,превращённых РАДИКАЛОВ,в-итоге – ТЕРРОРИЗМ “выращивают”…
* ЛАГ – Должен Уйти!но…ПАНство(в РБ)- НЕ должно прийти!!!
_УЖАС,под названием “рэч-ПАСПАLИТА” – в РБ вернётся,
Если СВОРА,под ТРЯПКАМИ “б-к-б” – до власти доРВЁТСЯ…
От ПАНского “шчасця” – Белоруссия – СЛЕЗАМИ ЗАЛЬЁТся…
В страну ПАНскИХ ХОЛОПОВ – РБ – ОПЯТЬ превратит,ся…!
* ЭТО Будет…если Народ в Белоруссии – не Опомнится…
[КЕМ,нынешнее "МИРНОЕ" против,остояние в РБ - КУРИРУЕТся...]
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Ничего ни к кому личного.Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 13-09-2020.
Если идиотов в одном месте одновременно скопилось не выше медицинской нормы https://mmanificarum.blogspot.com/2020/09/blog-post_13.html, то всё в порядке. Если выше – значит откуда-то привезли. Надо отлавливать и возвращать взад, чтобы восстановить медицинскую норму и там и тут:))..
Раскажите это Мишустину,ему понравиться.