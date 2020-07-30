Главная » Невероятное в мире, Политика

Против задержанных ЧВКшников возбуждено дело по статье “Терроризм”

11:26. 30 июля 2020 186 просмотров 4 коммент. Опубликовал:


О развитии ситуации с задержанными ЧВКшниками в Белоруссии.

1. Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". Об этом объявил глава СБ Белоруссии Равков.
2. Обсуждается тема ограничения доступа к интернету в Белоруссии на предвыборный период, вплоть до полного отключения. Эту информацию фактически подтвердили в СБ Белоруссии.
3. Жена бывшего главы ЧВК "МАР" Александра Марущенко сообщает, что ее муж сейчас находится в Питере и ЧВК 4 года как ликвидирована. Впрочем, согласно выписке из ЕГРЮЛ, юридически компания закрыта лишь в 2018-м году. По моей информации, у нее в 2018-м году сменился собственник.
4. Зам.секретаря СБ Украины Кривонос предложил передать задержанных граждан Украины Украине, чтобы "усилить с ней нормальные отношения". По его словам, он подал официальный запрос.
5. Кандидат в президенты Дмитриев заявил, что на экстренной встрече кандидатов в ЦИК Белоруссии им сообщили, что есть информация о возможной подготоке формирования двух групп боевиков под Псковом и Невелем, для организации провокаций на выборах.Также до кандидатов довели, что в Белоруссии может быть "до 170 боевиков угрожающих выборам".
6. Также в Минске вчера был задержан российский политтехнологов Шкляров, который раньше работал на Собчак. Тихановская официально заявила, что не сотрудничает с ним. Мужу Тихановской продлили арест до 29 сентября.
7. Жену незарегистрированного кандидата Цепкало вызвали на допрос в МВД в Белоруссии. Также неизвестные в штатском задержали сестру жены Цепкало (вероятно КГБ Белоруссии).
8. На сегодня в Минске намечен митинг Тихановской.  Еще вчера отмечалось передвижение военных в районе Минска.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6057912.html

Метки: белоруссия, выборы, кгб, лукашенко, Россия, Украина, ЧВК

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 30 июля 2020
... РФ в г. Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота, собиравший ...выдачи «российских ЧВКшников» с украинскими паспортами (ВИДЕО) После задержания в Белоруссии ... соседей как плацдарм для действий против нашей страны», — считает Кривонос....
О ситуации с ЧВК "Вагнер" в Белоруссии
...тема необходимости требований выдачи некоторых задержанных сотрудников ЧВК, которые воевали... дальнейшего использования силового ресурса против оппозиции после того, как... договоренности по транзиту, использовав ЧВКшников для культивирования "внешней угрозы",...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 11 марта 2020
...власти проводят садистские акции – например задержания возвращающихся из школы детей в...в стране останется еще немало ЧВКшников, но сокращение контингента де-факто.... Греческий фермер применяет трактор против пограничной угрозы, опрыскивая пограничный ...
Иностранная ЧВК под Минском
...Минском белорусские силовики задержали 32 ЧВКшника.Видео задержания https://www.youtube.com...страны принадлежности, ни планов действий задержанных, пока не озвучивается.Стоит ...в своей антимайданной риторике, что против органов власти Белоруссии могут быть...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 марта 2018
...20 января. Операция направлена против формирований сирийских курдов, ... видеообращение с опровержением своего задержания, гибели и пыток, ...камеру «изувеченные в САР ЧВКшники». В конце Швецов ...что местное население выступало против боевиков, которые хотели ...

4 Комментария » Оставить комментарий


  • 10805 8693
    Айва 30 июля 2020 в 13:55

    Терроризм – потому что вели себя не как туристы, зыркали подозрительно по сторонам и одевались в камуфляж. Богато обвинений! Вылитый терроризм! Лука ку-ку.

    Ответить
    1
  • 4732 3188
    чужой 30 июля 2020 в 14:29

    И что теперь делать с украинскими паспортами, если всех признали гражданами России ?
    Если открыли дело, то висяк не в пи-ду.
    - КУ – КУ
    - Й в руку.

    Ответить
    1

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)