Против задержанных ЧВКшников возбуждено дело по статье “Терроризм”

О развитии ситуации с задержанными ЧВКшниками в Белоруссии.1. Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". Об этом объявил глава СБ Белоруссии Равков.2. Обсуждается тема ограничения доступа к интернету в Белоруссии на предвыборный период, вплоть до полного отключения. Эту информацию фактически подтвердили в СБ Белоруссии.3. Жена бывшего главы ЧВК "МАР" Александра Марущенко сообщает, что ее муж сейчас находится в Питере и ЧВК 4 года как ликвидирована. Впрочем, согласно выписке из ЕГРЮЛ, юридически компания закрыта лишь в 2018-м году. По моей информации, у нее в 2018-м году сменился собственник.4. Зам.секретаря СБ Украины Кривонос предложил передать задержанных граждан Украины Украине, чтобы "усилить с ней нормальные отношения". По его словам, он подал официальный запрос.5. Кандидат в президенты Дмитриев заявил, что на экстренной встрече кандидатов в ЦИК Белоруссии им сообщили, что есть информация о возможной подготоке формирования двух групп боевиков под Псковом и Невелем, для организации провокаций на выборах.Также до кандидатов довели, что в Белоруссии может быть "до 170 боевиков угрожающих выборам".6. Также в Минске вчера был задержан российский политтехнологов Шкляров, который раньше работал на Собчак. Тихановская официально заявила, что не сотрудничает с ним. Мужу Тихановской продлили арест до 29 сентября.7. Жену незарегистрированного кандидата Цепкало вызвали на допрос в МВД в Белоруссии. Также неизвестные в штатском задержали сестру жены Цепкало (вероятно КГБ Белоруссии).8. На сегодня в Минске намечен митинг Тихановской. Еще вчера отмечалось передвижение военных в районе Минска.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6057912.html