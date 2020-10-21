На международном коммерческом аэрокосмическом форуме, китайцы объявили, что к 2025-му году планируют построить многоразовый космоплан Tengyun, который по их утверждениям не является просто концептом, а уже находится в практической разработке.Проект предназначен для вывода на орбиту коммерческих спутников и удешевления запусков.1. Стать к 2025 году мировым лидером по числу ежегодных запусков твердотопливных ракет.2. Производить на производственной площадке в Ухани до 50 ракет в год. Сейчас там собирают 20 твердотопливных ракет в год.3. Разработка новых ракет к 2025 году способных выводить до 20 и до 70 тонн грузов на околоземную орбиту соответственно.4. Модернизация производственной базы до возможности выпускать от 100 до 200 спутников ежегодно в течение 2021-2025 годов.Как тебе такое, Илон Маск?!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6262298.html