Космоплан Tengyun
09:51. 21 октября 2020 169 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
На международном коммерческом аэрокосмическом форуме, китайцы объявили, что к 2025-му году планируют построить многоразовый космоплан Tengyun, который по их утверждениям не является просто концептом, а уже находится в практической разработке.
Проект предназначен для вывода на орбиту коммерческих спутников и удешевления запусков.
Среди прочих заявленных планов:
1. Стать к 2025 году мировым лидером по числу ежегодных запусков твердотопливных ракет.
2. Производить на производственной площадке в Ухани до 50 ракет в год. Сейчас там собирают 20 твердотопливных ракет в год.
3. Разработка новых ракет к 2025 году способных выводить до 20 и до 70 тонн грузов на околоземную орбиту соответственно.
4. Модернизация производственной базы до возможности выпускать от 100 до 200 спутников ежегодно в течение 2021-2025 годов.
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https://www.vedomosti.ru/technology/news/2020/09/29/841576-v-rossiiskom-segmente-mks-obnaruzhili-utechku-vozduha
https://ria.ru/20201010/mks-1579232216.html
https://ria.ru/20201015/kislorod-1579868680.html
https://rg.ru/2020/10/15/v-rossijskom-module-mks-proizoshlo-zadymlenie-nauchnoj-apparatury.html
Китайцы подобрали “коммунистический проект” выпавший из рук охреневшей и обленившейся в конец советской партократии предавщей за денежку малую все что можно и нельзя, все советские наработки переданы им ,последние научные разработки по ядерным технологиям тоже об этом давно сказал профессор Острецов, вот только китайцы строят свой коммунизм ,т.с с китайским лицом, но все таки это мировой проект.РФия в полной заднице и все эти рфянские лидеры это новые “мак кряки” и это все.