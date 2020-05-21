Если бы Королёв узнал …

Из Америки пришла новость, на которую нельзя не реагировать. 16 мая в 9:14 по североамериканскому восточному времени Космические силы США в шестой раз запустили с авиабазы на мысе Канаверал космический самолет X-37B.

Предшествующие миссии, напомним, были длительными и, как правило, проходили на околоземной орбите. Командование ВВС США и на этот раз ограничилось скупым заявлением: «Основные цели X-37B двоякие: многоразовые космические технологии для будущего Америки в космосе и эксплуатационные эксперименты, которые могут быть возвращены и изучены на Земле».

В рекламном видеоролике, подготовленном компанией United Launch Alliance (ULA), хорошо виден запуск ракеты ULA Atlas V, которая и вывела на орбиту таинственный космоплан. О нем практически ничего неизвестно, если не считать базовых характеристик: весит около 5 тонн, имеет длину 8,8 метра, высоту 2,9 метра и размах крыльев 4,6 метра. Рассчитан на полеты на высотах от 177 до 805 км

Известно также, что Х-37 В в своем отсеке способен нести габаритные грузы размером 2,1×1,2 м. Но что именно в нем может сейчас находится, американцы не сообщают.

История космоплана Х-37 была начата еще в 1999 году корпорацией Boeing совместно с НАСА. В 2004 году НАСА передало свою часть проекта американским военным, в том числе Агентству перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA). Именно тогда разработку засекретили.

DARPA завершило свою часть программы в 2006 году, проведя серию испытаний Х-37А на стендах и в свободном полете путем сбрасывания. Но реализовать проект в виде реально летающего аппарата тогда не удалось. Впрочем, американцы считают, что наработки не были потеряны и были использованы при создании модели Х-37 В.

Сегодня два космоплана X-37B числятся как боевые самолеты в 3-й космической экспериментальной эскадрилье на базе ВВС Шрайвера в Колорадо. Пожалуй, эта вся публичная информация о самом таинственном американском военном проекте. Да, в заокеанских СМИ можно найти статьи о загадочном мини-шаттле, но они базируются только на предположениях журналистов.

И вот появился первый официальный сигнал: X-37B состоялся как боевой космический самолет. На пентагоновском сайте Real Clear Defense эксперты Норм Халлер и Питер Прай буквально накануне старта космоплана пояснили, почему Америка срочно нуждается в X-37B.

Халлер, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, известен тем, что готовит для Конгресса США доклады американского Минобороны о развитии ядерных и неядерных вооружений. Прай является исполнительным директором целевой группы по национальной безопасности. Он в разное время входил в состав Комиссии по чрезвычайным ситуациям Конгресса США, был руководителем Комиссии по стратегическому развитию, а также возглавлял комитет Палаты представителей по Вооруженным силам и ЦРУ.

Следовательно, их публикацию на Real Clear Defense можно рассматривать, как официальную точку зрения Америки о назначении X-37B. Начали они с того, что расклад сил в космосе в настоящее время стремительно меняется, причем не в пользу США. По их мнению, апрель традиционно является недобрым для США, и в этом году он не стал исключением.

Во-первых, Россия протестировала оружие, которое может уничтожить спутники, находящиеся на низкой околоземной орбите — (anti-satellite, или ASAT). Кроме того, российские спутники «Космос-2542» и «Космос-2543» ведут себя как боевые космические беспилотники. Командование ВВС США называет их маневры «необычными и тревожными», а также потенциально «опасными».

Во-вторых, Иран запустил первый военный спутник, который сейчас кружит над Америкой по орбите юг-север. Плюс еще два северокорейских «шпиона» над США. В целом уровень космических технологий этих двух «изгоев» стал таковым, что Пентагон ожидает скорого тестирования Тегераном и Пхеньяном своих ракет ASAT.

В-третьих, Китай и Индия наглядно продемонстрировали, что давно имеют свои эффективные системы ASAT. В целом космическая программа КНР, с учетом посадки лунохода на обратную сторону Луны, не сулит ничего хорошего глобальному доминированию американцев.

Вывод: Россия, КНР и «зубастики» поменьше знают самое больное место Америки, и готовы в него вцепиться. А без эффективных спутников американцы сейчас не начнут войну против кого бы то ни было.

Пентагон с этим не должен мириться и обязан показать нечто такое всему миру, чтобы все окаменели от ужаса. «Космопланы немедленно выбили бы зубы за такие (оскорбляющие американцев) слова, — пишут Халлер и Прай. — Два летающих прототипа ракеты-носителя & X-37Б уже находятся на вооружении в рамках космического эксперимента ВВС, который проводится с апреля 2010 года. Эти космические самолеты провели много времени на орбите, могут менять орбиты, нести значительные полезные нагрузки для поддержки самых разных задач и приземляться на взлетно-посадочные полосы.

И вот здесь начинается самое интересное. Американские эксперты заявили, что один из экспериментов нынешней миссии X-37B «будет иметь отношение к противодействию атакам ASAT». Надо полагать, что космоплан защитит некий космический объект от ракеты-убийцы, пущенной с Земли. Конечно, в рамках учений.

Из статьи Real Clear Defense следует, что оба X-37B модернизированы, имеют датчики для обнаружения anti-satellite и некие «перехватчики» для всех типов ракет ASAT. Если эксперимент пройдет успешно, то следующий запуск космоплана должен состояться в конце 2020 года или начале 2021 года. Тогда это будет первая миссия самого настоящего космического истребителя-перехватчика.

«Затем следует быстро построить еще больше космических самолетов, чтобы обеспечить мощное сдерживание и защиту от продолжающихся агрессивных действий противников в космосе», озвучивают планы Пентагона заокеанские эксперты.

Уже через пару лет в космосе будут барражировать, по меньшей мере, десять космопланов-перехватчиков. Еще большее количество останутся дежурить на земле. Вот тогда русские и китайцы поутихнуть, а северокорейцам и иранцам вообще придется не сладко. Американцы уверены, что в ближайшей перспективе будут «полностью защищены от небольших атак баллистических ракет государств-изгоев».

А затем черед придет и России. Если сейчас де-факто действует «пакт о взаимном самоубийстве» ядерных держав США и РФ, то «развертывание специальных средств космического базирования положило бы начало превращению американской противоракетной обороны в прочную, многоуровневую глобальную систему сдерживания и защиты от нападений баллистических ракет».

Вряд ли Халлер и Прай блефуют: полеты X-37B — это реальность, а не «грозные обещалки» Роскосмоса о многоразовых космических кораблях России. Это означает, что гонку вооружения в космосе мы, увы, проигрываем. Для страны, которая в советское время была космической державой № 1, это просто национальный позор. Но еще хуже, если через 10−15 лет будет поставлена под угрозу безопасность нашего государства.

Кстати, небезызвестный Илон Маск на конференции SATELLITE 2020 бросил обидную фразу: «Королев перевернулся бы в гробу, если бы узнал, что русские до сих пор летают на Союзах». Но с учетом перспектив, объявленных Real Clear Defense, ситуация намного драматичнее. Наш ракетно-ядерный щит и впрямь может потерять созданную Сергеем Павловичем защиту, если американцы доведут до ума задуманное.