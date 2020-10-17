Свежие видео войны в Карабахе.Из значимого, помимо обстрелов Степанакерта и Гянджи, Алиев анонсировал взятие Физули. Видео оттуда нет, но сегодня-завтра появятся, после потери Гадрута, удерживать Физули практически невозможно.В целом же – на севере армяне фронт держат, а вот на юге прогибаются и отходят.Работа БПЛА и дронов-камикадзе по армянской пехоте. Человек 40-50 наколотили.Уничтожение РСЗО "Смерч"Уничтожение комплекса С-300. Чем-то серьезным отработали.Патрик Ланкастер демонстрирует поврежденный мост у границы с Арменией.Последствия обстрела Степанакерта.Разрушения в Гяндже. Вид с воздуха.Итальянский репортаж из Джебраильского района.Раненый боец армии Карабаха. Награжден за уничтожение 10 танков противника из ПТУРов.Армянские окопы.Пашинян толкает речугу перед добровольцами.Протесты армян в Лос-Анджелесе.Заявленная претензия на Физули и прилегающие села. Жилых тут практически нет – это в основном сплошные руины.Турецкое военное развертывание в Азербайджане по данным "Коммерсанта".Гянджа.Степанакерт.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6251613.html