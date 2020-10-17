Война в Карабахе. Видео. 17.10.2020
10:55. 17 октября 2020 88 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Свежие видео войны в Карабахе.
Из значимого, помимо обстрелов Степанакерта и Гянджи, Алиев анонсировал взятие Физули. Видео оттуда нет, но сегодня-завтра появятся, после потери Гадрута, удерживать Физули практически невозможно.
В целом же – на севере армяне фронт держат, а вот на юге прогибаются и отходят.
Работа БПЛА и дронов-камикадзе по армянской пехоте. Человек 40-50 наколотили.
Уничтожение РСЗО "Смерч"
Уничтожение комплекса С-300. Чем-то серьезным отработали.
Патрик Ланкастер демонстрирует поврежденный мост у границы с Арменией.
Последствия обстрела Степанакерта.
Разрушения в Гяндже. Вид с воздуха.
Итальянский репортаж из Джебраильского района.
Раненый боец армии Карабаха. Награжден за уничтожение 10 танков противника из ПТУРов.
Армянские окопы.
Пашинян толкает речугу перед добровольцами.
Протесты армян в Лос-Анджелесе.
Заявленная претензия на Физули и прилегающие села. Жилых тут практически нет – это в основном сплошные руины.
Турецкое военное развертывание в Азербайджане по данным "Коммерсанта".
Гянджа.
Степанакерт.