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Война в Карабахе. Видео. 17.10.2020

10:55. 17 октября 2020 88 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Свежие видео войны в Карабахе.
Из значимого, помимо обстрелов Степанакерта и Гянджи, Алиев анонсировал взятие Физули. Видео оттуда нет, но сегодня-завтра появятся, после потери Гадрута, удерживать Физули практически невозможно.
В целом же – на севере армяне фронт держат, а вот на юге прогибаются и отходят.


Работа БПЛА и дронов-камикадзе по армянской пехоте. Человек 40-50 наколотили.


Уничтожение РСЗО "Смерч"


Уничтожение комплекса С-300. Чем-то серьезным отработали.


Патрик Ланкастер демонстрирует поврежденный мост у границы с Арменией.


Последствия обстрела Степанакерта.


Разрушения в Гяндже. Вид с воздуха.


Итальянский репортаж из Джебраильского района.


Раненый боец армии Карабаха. Награжден за уничтожение 10 танков противника из ПТУРов.


Армянские окопы.


Пашинян толкает речугу перед добровольцами.


Протесты армян в Лос-Анджелесе.


Заявленная претензия на Физули и прилегающие села. Жилых тут практически нет – это в основном сплошные руины.


Турецкое военное развертывание в Азербайджане по данным "Коммерсанта".


Гянджа.






Степанакерт.











Метки: азербайджан, армения, Видео, кавказ, карабах

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6251613.html

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