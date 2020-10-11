Война в Карабахе. Видео. 11.10.2020

Еще одно видео из Гадрута, включая карабахских ополченцев в самом поселке и поездку по улицам Гадрута.По заявлениям армян, в ходе попыток Азербайджана взять Гадрут, были убиты 4 гражданских,Ну вот мы и в Гадруте.Подтверждающее азербайджанское видео из Мадагиза.Азербайджанские журналисты в Талыше.Гянджа. Прилет ракеты.Последствия. Вид с дрона.Согласно заявлениям азербайджанцев, в городе с начала войны 10 убитых гражданских и 50+ раненых.Поселок в Джебраильском районеПоследствия обстрелов Степанакерта.Еще из Степанакерта. Вечером столицу Карабаха снова обстреливали.Можно ожидать прилетов ракет по азербайджанским городам. И так покругу.Район поселка Гарадиз. Можно отметить битую армянскую колонну.Несколько убитых армянских солдат. Где именно непонятно.Поражение азербайджанской техники.Сбитый HaropВ целом же, к исходу 11 октября:1. Армения смогла удержать Гадрут и Физули.2. Азербайджан подтвердил контроль над Талышем, Мадагизом и большей частью Джебраильского района.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6238109.html