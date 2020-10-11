Война в Карабахе. Видео. 11.10.2020
22:38. 11 октября 2020 82 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Война в Карабахе. Видео. 11.10.2020
Еще одно видео из Гадрута, включая карабахских ополченцев в самом поселке и поездку по улицам Гадрута.
По заявлениям армян, в ходе попыток Азербайджана взять Гадрут, были убиты 4 гражданских,
Ну вот мы и в Гадруте.
Подтверждающее азербайджанское видео из Мадагиза.
Азербайджанские журналисты в Талыше.
Гянджа. Прилет ракеты.
Последствия. Вид с дрона.
Согласно заявлениям азербайджанцев, в городе с начала войны 10 убитых гражданских и 50+ раненых.
Поселок в Джебраильском районе
Последствия обстрелов Степанакерта.
Еще из Степанакерта. Вечером столицу Карабаха снова обстреливали.
Можно ожидать прилетов ракет по азербайджанским городам. И так покругу.
Район поселка Гарадиз. Можно отметить битую армянскую колонну.
Несколько убитых армянских солдат. Где именно непонятно.
Поражение азербайджанской техники.
Сбитый Harop
В целом же, к исходу 11 октября:
1. Армения смогла удержать Гадрут и Физули.
2. Азербайджан подтвердил контроль над Талышем, Мадагизом и большей частью Джебраильского района.