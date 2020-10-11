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Война в Карабахе. Видео. 11.10.2020

22:38. 11 октября 2020 82 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Война в Карабахе. Видео. 11.10.2020



Еще одно видео из Гадрута, включая карабахских ополченцев в самом поселке и поездку по улицам Гадрута.
По заявлениям армян, в ходе попыток Азербайджана взять Гадрут, были убиты 4 гражданских,


Ну вот мы и в Гадруте.


Подтверждающее азербайджанское видео из Мадагиза.


Азербайджанские журналисты в Талыше.


Гянджа. Прилет ракеты.


Последствия. Вид с дрона.
Согласно заявлениям азербайджанцев, в городе с начала войны 10 убитых гражданских и 50+ раненых.


Поселок в Джебраильском районе


Последствия обстрелов Степанакерта.


Еще из Степанакерта. Вечером столицу Карабаха снова обстреливали.
Можно ожидать прилетов ракет по азербайджанским городам. И так покругу.


Район поселка Гарадиз. Можно отметить битую армянскую колонну.


Несколько убитых армянских солдат. Где именно непонятно.


Поражение азербайджанской техники.


Сбитый Harop

В целом же, к исходу 11 октября:
1. Армения смогла удержать Гадрут и Физули.
2. Азербайджан подтвердил контроль над Талышем, Мадагизом и большей частью Джебраильского района.

Метки: азербайджан, армения, Видео, гадрут, карабах, мадагиз, нкр, турция

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6238109.html

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