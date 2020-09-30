Бои в Карабахе. Видео. 30.09.2020
17:32. 30 сентября 2020 515 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Видео боевых действий в Карабахе 30.09.2020
На фоне отсутствия серьезного продвижения азербайджанской армии, стороны демонстрируют десятки убитых с обеих сторон и уничтоженную технику.
Сражение все больше походит на мясорубку, где армии перемалывают живую силу и технику друг друга. Ключевой вопрос, это реальные пропорции этой мясорубки. Так как примерно равный размен не очень выгоден армянам.
Уничтоженная азербайджанская бронетехника.
Работа ПВО армян.
Убитые азербайджанские солдаты.
Еще азербайджанские трупы.
Грузовик с трупами азербайджанских солдат.
Артиллерийские позиции армян.
Иранцы наблюдают за идущей войной со своей территории.
Уничтожение армянской техники. За сегодня заявлено уничтожение 1 ЗРК "Оса", 3 РСЗО "Град", 1 РСЗО "Ураган", 2 гаубицы Д-30 и 1 БМП-1.
На этом видео заявлено уничтожение двух армянских танков, но по второму очевидно промазали.
Уничтожение грузовика с пехотой. Много убитых и раненых, можно заметить разлетающиеся тела.
Уничтожение двух орудий без прислуги.
Работа азербайджанской РСЗО.
Наемник из северной Сирии убитый в Карабахе. Начинал джихад против Асада, воевал в составе ряда джихадистских группировок, но конец свой нашел в Карабахе.
По разным оценкам в Карабахе уже было убито от 30 до 108 сирийских наемников переброшенных Турцией в Азербайджан (дивизия "Хамза", дивизия "Султан Мурад" и прочие).
На заглавной фотографии тяжело раненый боевик СНА переодетый в форму азербайджанской армии. Через несколько часов помер.
Они же незадолго до.
Боевик Хусейн Талх (родом из Алеппо) из группировки "Нуреддин ан-Зинки" (которая "прославилась" кадрами с отрезанием головы курдскому ребенку) был убит в Нагорном Карабахе.
Азербайджанская артиллерия.
Обломки сбитого изральского БПЛА Harop (заявлено 3 уничтоженных, подтверждено фото и видео 2)
Последствия обстрела Мартакерта. В городе 3 убитых и 3 раненых гражданских.
Армянские солдаты.
Митинг у посольства Турции в Барселоне. В Париже аналогичный митинг был совместно с курдами.
Азербайджанский "Смерч"
Согласно "Милитари Мэпс", обломки Су-25 валяются на границе Армении и Нагорного Карабаха.
В целом, на середину дня 30 сентября армянская армия удерживают линию фронта. Успехи азербайджанской армии носят пока что исключительно тактический характер.
Районы НКР и Армении подвергавшиеся ударам.
В политическоv отношении, Азербайджан требует отвода армянской армии из Карабаха, для начала переговоров. Этого очевидно не произойдет.
СБ ООН, ЕС и отдельные страны Европы призывают к немедленному началу переговоров и прекращению огня. Тем не менее, признаков снижения интенсивности боевых действий нет.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6207696.html
В общем шаг за шагом, пока смотрим мясорубку из бывших граждан ссср но скоро покажут из наших с рф, а начали с бармалеев типа они не человек разумный теперь армян с азерами тоже пожалуйста. Или свернут эту практику или мы через год от пиндосов отличатся ничем не будем.