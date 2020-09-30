Видео боевых действий в Карабахе 30.09.2020На фоне отсутствия серьезного продвижения азербайджанской армии, стороны демонстрируют десятки убитых с обеих сторон и уничтоженную технику.Сражение все больше походит на мясорубку, где армии перемалывают живую силу и технику друг друга. Ключевой вопрос, это реальные пропорции этой мясорубки. Так как примерно равный размен не очень выгоден армянам.Уничтоженная азербайджанская бронетехника.Работа ПВО армян.Убитые азербайджанские солдаты.Еще азербайджанские трупы.Грузовик с трупами азербайджанских солдат.Артиллерийские позиции армян.Иранцы наблюдают за идущей войной со своей территории.Уничтожение армянской техники. За сегодня заявлено уничтожение 1 ЗРК "Оса", 3 РСЗО "Град", 1 РСЗО "Ураган", 2 гаубицы Д-30 и 1 БМП-1.На этом видео заявлено уничтожение двух армянских танков, но по второму очевидно промазали.Уничтожение грузовика с пехотой. Много убитых и раненых, можно заметить разлетающиеся тела.Уничтожение двух орудий без прислуги.Работа азербайджанской РСЗО.Наемник из северной Сирии убитый в Карабахе. Начинал джихад против Асада, воевал в составе ряда джихадистских группировок, но конец свой нашел в Карабахе.По разным оценкам в Карабахе уже было убито от 30 до 108 сирийских наемников переброшенных Турцией в Азербайджан (дивизия "Хамза", дивизия "Султан Мурад" и прочие).На заглавной фотографии тяжело раненый боевик СНА переодетый в форму азербайджанской армии. Через несколько часов помер.Они же незадолго до.Боевик Хусейн Талх (родом из Алеппо) из группировки "Нуреддин ан-Зинки" (которая "прославилась" кадрами с отрезанием головы курдскому ребенку) был убит в Нагорном Карабахе.Азербайджанская артиллерия.Обломки сбитого изральского БПЛА Harop (заявлено 3 уничтоженных, подтверждено фото и видео 2)Последствия обстрела Мартакерта. В городе 3 убитых и 3 раненых гражданских.Армянские солдаты.Митинг у посольства Турции в Барселоне. В Париже аналогичный митинг был совместно с курдами.Азербайджанский "Смерч"Согласно "Милитари Мэпс", обломки Су-25 валяются на границе Армении и Нагорного Карабаха.В целом, на середину дня 30 сентября армянская армия удерживают линию фронта. Успехи азербайджанской армии носят пока что исключительно тактический характер.Районы НКР и Армении подвергавшиеся ударам.В политическоv отношении, Азербайджан требует отвода армянской армии из Карабаха, для начала переговоров. Этого очевидно не произойдет.СБ ООН, ЕС и отдельные страны Европы призывают к немедленному началу переговоров и прекращению огня. Тем не менее, признаков снижения интенсивности боевых действий нет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6207696.html