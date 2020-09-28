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Боевые действия в Карабахе. Видео. 28.09.2020

17:19. 28 сентября 2020 140 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Свежие видео боев в Карабахе с обеих сторон.


Уничтожение азербайджанской бронетехники.


Работа по наступающий азербайджанцам.


Трупы азербайджанских солдат убитых в ходе боев 27 сентября.


После применения РСЗО.


Применение системы "ТОС" азербайджанцами.


Звуки дрона над Мартакертом.


Удары турецких БПЛА "Байрактар".






Работа азербайджанской артиллерии.


Азербайджанская пехота.


Убитые армянские солдаты в районе поселка Талыш.


Военкор Пегов на дороге по направлению к Степанакерту.

Что можно отметить.


Чтобы сказал "друг Реджеп" по поводу Северного Кипра…


А теперь, крутое пике. За 2020-й год ЗВР Турции сократились практически в 2 раза и уже сейчас у страны есть трудности с обслуживанием внешнего долга, который достигает 100 млрд. долларов.


Можно отметить, что 2015-й год стал поворотным моментом для турецкой экономики.

1. На фоне развития наступления в Карабахе, в Турции идет крутое пике турецкой лиры. Внешние авантюры Эрдогана все более сложно совмещать с адекватной экономической политикой. Кроме того, сегодня Саудовская Аравия ввела экономическое эмбарго на поставки товаров в Турцию и также не рекомендовала ездить в эту страну.
2. На середину дня 28 сентября, ВС Армении и Карабаха в целом удерживали основные направления. Азербайджан о новых крупных успехах пока не сообщает. Большой акцент идет на огневом поражении сил и средств армий НКР и Армении. Армяне концентрируются на удержании ключевых позиций, очевидно рассчитывая измотать противника в обороне и заставить его умыться кровью при наступлении в горных районах, где Азербайджану сложно использовать свое количественное превосходство и реализовать преимущество в числе танков и ББМ.
3. Судя по материалам с обеих сторон, обе стороны несут тяжелые потери, причем если смотреть на Азербайджан, то видно – если бы не турецкие дроны, то и показывать то особо нечего. Без них, соотношение потерь было бы явно в пользу Армении, а так – выравнивают.
4. Основная дорога на Степанакерт несмотря на вчерашние заявления Азербайджана, по-прежнему проходима. Отмечается поток беженцев и вывоз раненых из зоны конфликта.
5. Азербайджан опровергает сообщения о том, что якобы генерал-майор Маис Бархударов был ранен и попал в плен в ходе разгрома одной из механизированных колонн.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6201936.html

Метки: азербайджан, армения, Видео, кавказ, карабах, турция

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