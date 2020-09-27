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Бои в Нагорном Карабахе. Видео. 27.09.2020

11:40. 27 сентября 2020 46 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
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Видео боевых действий на границе Азербайджана с Карабахом.





Обстрелы армянской территории.




Последствия обстрела Степанакерта.


Уничтожение азербайджанских танков.




Танки ВС Армении на улицах Степанакерта.

На 11-30

1. Стороны продолжают обмениваться угрозами и обвинять друг друга в начале боевых действий. По версии Азербайджана, боевые действия в 6 утра начали армяне.
2. Азербайджан заявляет, что у него есть убитые и раненые, но потерь меньше, чем заявляют армяне. Армяне заявляют, что Азербайджан преувеличивает их потери.
3. Россия призывает обе стороны к прекращению огня и переговорам о деэскалации.
4. Турецкие СМИ обвиняют Армению в том, что та перебрасывает на фронт в Карабах курдские (!) подразделения.
5. В Ереване сейчас идет сбор добровольцев, для выдвижения в Карабах в случае необходимости.
6. Интернет в Азербайджане ограничен решением властей. Большая часть мессенджеров и соц.сетей не работает.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6198937.html

Метки: азербайджан, армения, Видео, кавказ, карабах

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