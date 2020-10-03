Война в Карабахе. Видео. 02.10.2020
00:17. 3 октября 2020 142 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Видео боевых действий в Карабахе 2 октября 2020 года.
Позиция азербайджанской армии отбитая армянами. Приличное кол-во трупов, которых судя по всему накрыло артиллерийским огнем.
Разрушения в селе Мец Масрик
Разрушения в Степанакерте.
Оттуда же.
Почему стороны не показывают пленных (спойлер – потому что пленных не берут),
Репортаж с занятых азербайджанской армией районов в районе Мадагиза.
Трофеи.
Жители Ирана со своей стороны границы смотрят на идущие боевые действия.
Еще видео работы турецких дронов. Некоторые кадры уже показывали ранее, но есть и новые.
Позиции азербайджанской артиллерии и минометов.
Уничтожение Ан-2. Азербайджанцы говорят, что это армянский БПЛА.
Работа азербайджанских САУ.
По версии Азербайджана, ему удалось добиться небольшого прогресса в приграничных районах. Армяне отрицают это, указывая лишь на первоначальный успех азербайджанцев на юго-востоке Карабаха, а также признавая потерю высот на северо-востоке
Само собой, стороны каждый день уничтожают врагов тысячами, а технику сотнями. В итоге, доверия к официальным заявлениям МО Азербайджана и МО Армении не особо много. Полное торжество принципа "пиши поболе, чего их басурман жалеть".
Населенные пункты Карабаха и Армении подвернутые ударам с 27 сентября. За 6 дней войны заявлено 11 убитых гражданских и 19 раненых.
Азербайджан заявил 19 убитых гражданских и 55 раненых.
Сирийские боевики убитые в Нагорном Карабахе.
Трофейный флаг армянского 193-го батальона ВДВ.
Уничтожение армянской палатки.
Разрушения в Мартуни. Репортаж Аббаса Джумы – по ссылке https://riafan.ru/1317462-martuni-gorod-kotoromu-bolno-reportazh-abbasa-dzhuma фото и видео из атакованного города.
Степанакерт.
Протесты Вашингтонских армян у Белого Дома.
Окопы в районе Мартуни.
Осмотр сильно поврежденного Т-90С ВС Азербайджана.
Трофейные консервы.
Армянские волонтерки.
Убитые азербайджанские солдаты.
С
Сербская трактовка – Косово-Сербия, Арцах-Армения.
Новости хвастовства.
Минутка патриотизма. Азербайджан-Турция-Пакистан.
Здесь и на заглавной фотографии трофейный БТР-82А ВС Азербайджана. Машина получила сильные повреждения вместе с двумя подбитыми танками Т-90С.
Рядом с БТРом можно увидеть труп члена экипажа.
3 трофейные БМП, которые армяне приспособили под свои нужды. Машины были захвачены армянами после разгрома одной из азербайджанских колонн в первый день войны.