Война в Карабахе. Видео. 07.10.2020
21:05. 7 октября 2020 69 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Азербайджанские солдаты в одном из поселков Джебраильского района.
Свежие видео из Карабаха.
Предположительная линия фронта к исходу 7 октября с опорой на подтверждающие видео сторон.
Схема расстрела колонны у Джебраила с прилегающих высот.
Армяне сообщают о больших успехах на юге и отступлении части азербайджанских войск к границе с Ираном. Сводки МО Карабаха сегодня сочатся оптимизмом, после пессимизма последних дней.
Заявлены успехИ на юго-востоке, а также освобождение высоты Лусасаз. Президент Карабаха заявил, что 7 октября была одержана одна из славных побед армии Карабаха за всю его историю.
Пашинян заявил, что в Джебраильском районе окружена одна из азербайджанских бригад. Основной лейтматив армянской пропаганды – был осуществлен тактический отход, чтобы позволить частям азербайджанского корпуса из 3-х бригад втянуться в Джебраильский коридор, после чего по нему были нанесены удары приведшие к большим потерям у противника и его беспорядочному отходу. Все это выглядит конечно красиво на словах, но подождем подтверждающих видео..
Из интервью Пашиняна:
— Азербайджан в последние дни заявляет об успехах на фронте, в частности о взятии нескольких сел на линии соприкосновения. Это правда?
— Если учесть ту информацию, которая приходит сегодня с раннего утра, мы можем сказать, что задумка карабахских военачальников сработала — они на юге предприняли тактические шаги, оставили коридор и заманили туда военный корпус Азербайджана. Буквально в эти секунды этот корпус получает сокрушительные удары. И я думаю, что это будет ключевой момент всей операции. В эти минуты, по моей информации, закладывается реальный фундамент для окончательной победы карабахской армии.
— Почему вы так говорите?
— Я так говорю, потому что у военачальников карабахских, армянских был план: отойти на направлении Джебраила и заманить туда большие силы азербайджанской армии. Вчера вечером они туда вошли большими, очень большими силами, и сегодня с утра по ним направлен сокрушительный удар, и операция идет чрезвычайно успешно.
Такой вот "хитрый план армян". Осталось узнать, насколько все это соответствует действительности.
Возможная ситуация в районе Мадагиза.
Армяне отошли на высоты и держат Мадагиз под огневым контролем. Азербайджанцы, после расстрела колонны к северу от Мадагиза, отошли на высоты севернее, предварительно вывесив в Мадагизе флаг на камеру. Само село вероятно пустое, так как занимать его тактически невыгодно и чревато потерями.
Общее продвижение Азербайджана на северо-востоке Карабаха по подтверждающим видео.
Военкоры Anna-News в Шуше во время удара азербайджанских БПЛА.
Первый пленный азербайджанский солдат предъявленный армянами.
С начала войны Азербайджан заявил 5 пленных, Армения – 1 пленного.
Азербайджан выложил достаточно мутное видео, где как утверждается изображены 27 армянских танков захваченных в районе Физули.
Достаточно мутное видео от МО Карабаха, где по описанию происходит отступление азербайджанских солдат.
Разбитая армянская колонна в Джебраильском районе.
Трофейные грузовики захваченные азербайджанцами у армян.
Еще одно занятое карабахское село (вернее руины села) у границы с Ираном.
О ситуации в Степанакерте.
Уничтожение азербайджанской артиллерийской позиции (вроде "Рапиру" раздолбали).
Поражение артиллерией азербайджанской военной базы.
Армяне разоблачают постановочное видео с армянской пенсионеркой.
Алиев на российском ТВ.
Армянский пропагандистский ролик.
На территории Грузии разбились 2 неопознанных БПЛА.
Информацию о разбившихся БПЛА подтверждает МВД Грузии. Что это было, пока неясно.
Армяне утверждают, что сегодняшнее видео с уничтоженными 2 танками Т-72 фейковое – это уже показанное видео от 4 октября, просто с другого ракурса. Собственно и ранее отмечалось, что часть уничтоженной техники в видео с БПЛА показывают по 2, а то и по 3 раза с разных ракурсов.
Еще.
Турецкие F-16 на авиабазе в Гяндже. 3 октября.
Азербайджанский спецназ в Джебраиле.
Общая схема наступления армян, если верить их официальным заявлениям. Завтра увидим, насколько все это правда.
Американский разведывательный "Бомбардье" сегодня работал на границе Армении и Грузии.