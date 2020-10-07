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Война в Карабахе. Видео. 07.10.2020

21:05. 7 октября 2020 69 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Азербайджанские солдаты в одном из поселков Джебраильского района.

Свежие видео из Карабаха.


Предположительная линия фронта к исходу 7 октября с опорой на подтверждающие видео сторон.


Схема расстрела колонны у Джебраила с прилегающих высот.
Армяне сообщают о больших успехах на юге и отступлении части азербайджанских войск к границе с Ираном. Сводки МО Карабаха сегодня сочатся оптимизмом, после пессимизма последних дней.
Заявлены успехИ на юго-востоке, а также освобождение высоты Лусасаз. Президент Карабаха заявил, что 7 октября была одержана одна из славных побед армии Карабаха за всю его историю.
Пашинян заявил, что в Джебраильском районе окружена одна из азербайджанских бригад. Основной лейтматив армянской пропаганды – был осуществлен тактический отход, чтобы позволить частям азербайджанского корпуса из 3-х бригад втянуться в Джебраильский коридор, после чего по нему были нанесены удары приведшие к большим потерям у противника и его беспорядочному отходу. Все это выглядит конечно красиво на словах, но подождем подтверждающих видео..

Из интервью Пашиняна:

— Азербайджан в последние дни заявляет об успехах на фронте, в частности о взятии нескольких сел на линии соприкосновения. Это правда?

— Если учесть ту информацию, которая приходит сегодня с раннего утра, мы можем сказать, что задумка карабахских военачальников сработала — они на юге предприняли тактические шаги, оставили коридор и заманили туда военный корпус Азербайджана. Буквально в эти секунды этот корпус получает сокрушительные удары. И я думаю, что это будет ключевой момент всей операции. В эти минуты, по моей информации, закладывается реальный фундамент для окончательной победы карабахской армии.

— Почему вы так говорите?

— Я так говорю, потому что у военачальников карабахских, армянских был план: отойти на направлении Джебраила и заманить туда большие силы азербайджанской армии. Вчера вечером они туда вошли большими, очень большими силами, и сегодня с утра по ним направлен сокрушительный удар, и операция идет чрезвычайно успешно.

Такой вот "хитрый план армян". Осталось узнать, насколько все это соответствует действительности.

Возможная ситуация в районе Мадагиза.
Армяне отошли на высоты и держат Мадагиз под огневым контролем. Азербайджанцы, после расстрела колонны к северу от Мадагиза, отошли на высоты севернее, предварительно вывесив в Мадагизе флаг на камеру. Само село вероятно пустое, так как занимать его тактически невыгодно и чревато потерями.


Общее продвижение Азербайджана на северо-востоке Карабаха по подтверждающим видео.


Военкоры Anna-News в Шуше во время удара азербайджанских БПЛА.


Первый пленный азербайджанский солдат предъявленный армянами.
С начала войны Азербайджан заявил 5 пленных, Армения – 1 пленного.


Азербайджан выложил достаточно мутное видео, где как утверждается изображены 27 армянских танков захваченных в районе Физули.


Достаточно мутное видео от МО Карабаха, где по описанию происходит отступление азербайджанских солдат.


Разбитая армянская колонна в Джебраильском районе.


Трофейные грузовики захваченные азербайджанцами у армян.


Еще одно занятое карабахское село (вернее руины села) у границы с Ираном.


О ситуации в Степанакерте.


Уничтожение азербайджанской артиллерийской позиции (вроде "Рапиру" раздолбали).


Поражение артиллерией азербайджанской военной базы.






Армяне разоблачают постановочное видео с армянской пенсионеркой.


Алиев на российском ТВ.


Армянский пропагандистский ролик.


На территории Грузии разбились 2 неопознанных БПЛА.


Информацию о разбившихся БПЛА подтверждает МВД Грузии. Что это было, пока неясно.


Армяне утверждают, что сегодняшнее видео с уничтоженными 2 танками Т-72 фейковое – это уже показанное видео от 4 октября, просто с другого ракурса. Собственно и ранее отмечалось, что часть уничтоженной техники в видео с БПЛА показывают по 2, а то и по 3 раза с разных ракурсов.

Еще.


Турецкие F-16 на авиабазе в Гяндже. 3 октября.


Азербайджанский спецназ в Джебраиле.


Общая схема наступления армян, если верить их официальным заявлениям. Завтра увидим, насколько все это правда.


Американский разведывательный "Бомбардье" сегодня работал на границе Армении и Грузии.

Метки: азербайджан, армения, Видео, карабах, турция

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6227797.html

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