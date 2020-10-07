Азербайджанские солдаты в одном из поселков Джебраильского района.Свежие видео из Карабаха.Предположительная линия фронта к исходу 7 октября с опорой на подтверждающие видео сторон.Схема расстрела колонны у Джебраила с прилегающих высот.Армяне сообщают о больших успехах на юге и отступлении части азербайджанских войск к границе с Ираном. Сводки МО Карабаха сегодня сочатся оптимизмом, после пессимизма последних дней.Заявлены успехИ на юго-востоке, а также освобождение высоты Лусасаз. Президент Карабаха заявил, что 7 октября была одержана одна из славных побед армии Карабаха за всю его историю.Пашинян заявил, что в Джебраильском районе окружена одна из азербайджанских бригад. Основной лейтматив армянской пропаганды – был осуществлен тактический отход, чтобы позволить частям азербайджанского корпуса из 3-х бригад втянуться в Джебраильский коридор, после чего по нему были нанесены удары приведшие к большим потерям у противника и его беспорядочному отходу. Все это выглядит конечно красиво на словах, но подождем подтверждающих видео..Из интервью Пашиняна:Такой вот "хитрый план армян". Осталось узнать, насколько все это соответствует действительности.Возможная ситуация в районе Мадагиза.Армяне отошли на высоты и держат Мадагиз под огневым контролем. Азербайджанцы, после расстрела колонны к северу от Мадагиза, отошли на высоты севернее, предварительно вывесив в Мадагизе флаг на камеру. Само село вероятно пустое, так как занимать его тактически невыгодно и чревато потерями.Общее продвижение Азербайджана на северо-востоке Карабаха по подтверждающим видео.Военкоры Anna-News в Шуше во время удара азербайджанских БПЛА.Первый пленный азербайджанский солдат предъявленный армянами.С начала войны Азербайджан заявил 5 пленных, Армения – 1 пленного.Азербайджан выложил достаточно мутное видео, где как утверждается изображены 27 армянских танков захваченных в районе Физули.Достаточно мутное видео от МО Карабаха, где по описанию происходит отступление азербайджанских солдат.Разбитая армянская колонна в Джебраильском районе.Трофейные грузовики захваченные азербайджанцами у армян.Еще одно занятое карабахское село (вернее руины села) у границы с Ираном.О ситуации в Степанакерте.Уничтожение азербайджанской артиллерийской позиции (вроде "Рапиру" раздолбали).Поражение артиллерией азербайджанской военной базы.Армяне разоблачают постановочное видео с армянской пенсионеркой.Алиев на российском ТВ.Армянский пропагандистский ролик.На территории Грузии разбились 2 неопознанных БПЛА.Информацию о разбившихся БПЛА подтверждает МВД Грузии. Что это было, пока неясно.Армяне утверждают, что сегодняшнее видео с уничтоженными 2 танками Т-72 фейковое – это уже показанное видео от 4 октября, просто с другого ракурса. Собственно и ранее отмечалось, что часть уничтоженной техники в видео с БПЛА показывают по 2, а то и по 3 раза с разных ракурсов.Еще.Турецкие F-16 на авиабазе в Гяндже. 3 октября.Азербайджанский спецназ в Джебраиле.Общая схема наступления армян, если верить их официальным заявлениям. Завтра увидим, насколько все это правда.Американский разведывательный "Бомбардье" сегодня работал на границе Армении и Грузии.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6227797.html