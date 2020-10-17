Коротко о ситуации в Карабахе на вечер 17 октября.Как сообщает пресс-секретарь президента Карабаха Арутюняна, согласовано новое гуманитарное перемирие, которое начнется с ноля часов 18 октября.Будет ли оно соблюдаться, вопрос конечно интересный. Передышка скорее всего очень нужна обеим сторонам, но как представляется, армянам она нужна куда как сильнее.На окраинах Физули.1. Азербайджанская армия постепенно занимает район вокруг Физули и продолжает расширяться у границы с Ираном, обустраиваясь в Джебраильском районе. Также азербайджанская пехота уже вовсю прощупывает оборону армян к северу и северо-западу от Гадрута. Можно говорить о том, что операция Азербайджана на юго-востоке Карабаха достигла определенного промежуточного финала и поставленные цели не без проблем, но достигнуты силами действующего здесь азербайджанского корпуса и приданных ему отрядов сирийских боевиков. Армянские войска потерпели здесь полное поражение и понесли больше потери, хотя и сумели несколько задержать наступление азербайджанцев (которые почти неделю топтались под Гадрутом) и нанести им ощутимые потери. Но на одном только героизме и стойкости пехоты далеко не уедешь в современной войне.Теперь у Азербайджана тут есть различные варианты – продвигаться к Мартуни, ломиться через горы к Шуше и Степанакерту или перенести акцент на продвижение вдоль границы с Ираном, где местность благоприятствует наступательным действиям. Возможно, сейчас идет прощупывание обороны армян на разных направлениях и бить будут туда, где у армян наиболее слабая оборона и есть возможность добиться быстрого продвижения.2. На севере дела у армян получше – несмотря на давление, они в целом удерживают фронт и не дают Азербайджану продвигаться к Мартакерту. Это прослеживается и в официальных заявлениях армян, которые отмечают, что там они свои позиции удерживают, что контрастирует с неблагоприятным развитием событий на юге. На центральном фронте все стабильно. Но вот проблемы на юге не дают возможность армянам говорить о том, что ситуация контролируемая.3. МО Армении отметило, что у Армении есть союзники, но воевать за нее они не будут. Это прозвучало в ответ на вопрос о том, будет ли обращаться Армения в ОДКБ по поводу ударов по ее территории (кадры с уничтоженным С-300 и одним "Эльбрусом" сделаны на территории Армении).Также заявлено, что с начала войны сбито 18 ударных БПЛА + большое кол-во Ан-2 (около 20-25 штук, судя по спутниковым фотографиям). Азербайджан, помимо уничтоженного С-300 заявил об уничтожении ЗРК С-125 и еще одного "Тора". Также заявлен сбитый Су-25.Само собой стороны заявили о большом кол-ве уничтоженной техники и солдат противника. С подтверждением части потерь у Азербайджана получше, но тут стоит помнить, что у армян зачастую просто нет возможности фиксировать результаты своих действий, особенно в части результатов артиллерийских и ракетных обстрелов.Район между Гадрутом и Физули еще конечно будут прочесывать и брать под контроль, но эта территория уже потеряна для Карабаха.Видео.Работа Азербайджанской артиллерии.Удар по военному госпиталю. Азербайджан заявляют, что удар наносила по складу ГСМ.Еще нарезка ударов по армянской пехоте.Нарезка ударов по технике.Репортаж Евроньюс из армянских траншей.Репортаж Аль-Джазиры из Гянджа.Убитые азербайджанские солдаты + их документы. 18+

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6253116.html