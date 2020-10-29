Знаменитый доброволец, гражданин Евросоюза Бенес Христофорович Айо, микробиолог по специальности, который уже несколько лет отстаивает свободу ЛНР и ДНР в рядах вооруженных сил Народных Республик Донбасса, выпустил своё новое обращение.

Здравствуйте, уважаемые товарищи!! Очень хорошая новость! Я получил убежище в России.

Выражаю глубокую благодарность представляющей мои интересы юридической компании «Единая Юридическая Служба» и своему адвокату Роману Нодояну, благодаря правовой помощи которых и благодаря документам, которые они составляли, я стал обладателем этого важного статуса. Отмечу, что параллельно ВУ я также обращался 3 раза на Сахарово за получением квоты на РВП и все три раза получал отказ.

Отмечу, что Роман Нодоян лично регулярно ездил со мною как в отделение ФМС на Кирпичную, так и в МФЦ на Сахарова и помогал общаться с властями и подавать им всю документацию и справки.

Хочу сказать большое спасибо своим товарищам из «Другой России им. Э. Лимонова», из Компартии ДНР и из Коммунистической Партии Российской Федерации, а также прочим левым и коммунистическим организациям России, и ополченцам Донбасса, благодаря петициям, обращениям и требованиям которых российские власти всё-таки предоставили мне убежище.

Особую благодарность хочу выразить товарищу Сергею Шаргунову, активисту КПРФ и депутату Государственной Думы, который постоянно писал запросы в Главное Управление МВД России, в комитет по правам человека при МВД, в Парламент России и т. д. с просьбой предоставить мне гражданство, вид на жительство либо политическое убежище.

Спасибо активисту КПРФ Дмитрию Сараеву, который тоже писал петиции российским властям и поднял на уши всё Архангельское МВД и коммунистов Севера во время моего задержания в Шиесе в феврале этого года.

Хочу также сказать спасибо российским властям, которые, с моей точки зрения, в данной ситуации продемонстрировали определённый демократизм. Ведь несмотря на то, что я весьма жёстко и справедливо критикую как сложившуюся в России после преступного развала СССР политическую и экономическую систему, так и представителей власти — и В. Путина, и Мишустина, и Собянина — они меня не экстрадировали ни в этнократическую Латвию, ни в бандеровскую Украину, не фабриковали против меня уголовно политические дела, а предоставили право легально жить в России и заниматься политической деятельностью.

Я думаю, Владимир Владимирович, как опытный бывший сотрудник КГБ СССР и бывший член КПСС, понимает, что рано или поздно капитализм рухнет… как бы ни пытались его сохранить олигархи, правительство и сам Владимир Владимирович.

Отмечу также, что благодаря давлению левых сил российские власти вроде бы начали робко делать некоторые позитивные шаги в миграционных вопросах.

Так, в апреле 2020 года Путин подписал закон, согласно которому иностранцы смогут подавать заявление на вступление в российское гражданство без обращений об отказе от уже имеющегося. Для меня это очень кстати, ибо, когда я получу российское подданство, я смогу сохранить также паспорта ДНР и Латвии.

Это весьма важные политические инструменты, благодаря которым я смогу более активно действовать сразу же в нескольких точках на постсоветском пространстве.

В частности, в Латвии я поддерживаю знаменитую партию «Запчел», которая борется за русские школы, права трудящихся и за предоставление гражданства всем постоянным жителям Латвии. А в ДНР я являюсь членом Компартии ДНР, которая представляет из себя подразделение КПРФ в Донбассе.

Кроме того, в сентябре МВД России подготовило и уже обсуждает концепцию нового федерального закона, который упростит процедуру получения российского гражданства и трудоустройства иностранцев.

Предполагается, в частности, отказаться от института разрешений на временное проживание и упростить большинство процедур для трудоустройства иностранцев в России, так как сейчас существует больше 30 вариантов привлечения иностранных граждан на работу. Данный проект 9 сентября прошел «нулевые чтения» в Общественной палате России.

Напомню, что я ещё в 2019 году после решения Путина о наделении жителей Донбасса российским гражданством в упрощённом порядке собрал весь необходимый пакт, но в миграционном отделении МВД г. Донецка мои документы, к сожалению, не приняли, поскольку у меня нет украинского гражданства, а имеются паспорта ДНР и Латвии.

Я родился в 1979 году в СССР, в Латвии, в провинциальном городке Резекне, находящемся в Латгалии (бывшая часть Витебской губернии, где 80% населения составляют русские). Учился в русской школе. Мама, Евгения Дмитриевна Айо, русская, покойный отец, Христофер Айо — представитель угандийского племени Ланго.

С детства я имею коммунистические взгляды и с горечью воспринял распад СССР и наступление «буржуазного ада» в конце 80-годов. Уже в конце 80-х я распространял большевистские листовки в Резекне, призывая голосовать за коммунистов и выступая за сохранение нашего Великого Социалистического Государства.

В 1996 году я, с детства увлекающийся биологией человек, поступил очно в Латвийский государственный университет на факультет биологии (закончил вуз в 2001 году, получив диплом магистра биологии).

Во время учебы в Латвии я занимался активной общественно-политической деятельностью. Я вступил в ряды местного отделения «Другой России». Я выступал против позорного статуса безгражданства, пересмотра итогов Второй мировой войны, против зоологической русофобии латвийских властей и ужасного социально-экономического положения трудящихся.

Вместе со своими товарищами я выступил против вступления Латвии в ЕС и НАТО в 2004 году и проводил соответствующие акции протеста.

Буквально с самого начала своей деятельности в Латвии левые активисты подвергались жесточайшим репрессиям со стороны латышского этнократического режима и против нас фабриковали политические уголовные дела.

В 2004 году латышская правящая клика начала переводить школы с русским языком обучения на латышский язык несмотря на то, что в Латвии проживает более 40% русских и русские таким образом являются даже не национальным меньшинством, а основной государствообразующей нацией наравне с латышами.

Реформа русских школ — это этноцид, то бишь насильственная ассимиляция, осуждаемая всеми международными организациями — от ООН до ОБСЕ и ПАСЕ! И в то время я активно участвовал в деятельности «Штаба защиты русских школ Латвии». Мы проводили массовые митинги, пикеты, шествия, флешмобы и акции прямого действия! И силы нашего «Штаба» испугалась латвийская власть! Поэтому она запустила волну репрессий в отношении лидеров и активистов «Штаба».

На меня латышская фашиствующая клика завела несколько уголовно-политических дел: «призывы к насильственному свержению государственного строя Латвии», «злостное хулиганство с уничтожением имущества» и т. д. Несколько раз я находился в рижской тюрьме, где подвергался избиению и пыткам.

В 2007 году я уехал в Англию, в политическую эмиграцию.

В Англии я вступил в марксистско-ленинскую коммунистическую партию Великобритании. Как коммунист, я принимал активное участие в различных протестных акциях в Лондоне, организованных левыми силами.

Следует отметить, что, работая в Лондоне, я учился заочно в Лондонском университете «Бирбек», где получил степень магистра медицинской микробиологии.

В марте 2014 года я вместе товарищами из различных регионов России, Белоруссии и т. д. прибыл в Крым, где вступил в ряды местной самообороны. Мы выступили в поддержку населения Крыма, которое не желало жить под властью фашистской киевской хунты, и ратовали за воссоединение Крыма со своей исторической Родиной — Россией.

После референдума я с товарищами отправился в Донецк, где в то время также назревала русская народно-освободительная революция.

В Донецке я участвовал в мирных демонстрациях в поддержку проведения референдума о статусе Донбасса. Но меня дважды из Донбасса депортировали боевики СБУ.

Первый раз меня депортировали в Лондон, а второй раз в Латвию.

Во время второй депортации, как только я сошел с трапа самолета, меня арестовали сотрудники латвийской полиции безопасности, госполиции и службы погранохраны и посадили в местную тюрьму.

Меня обвинили в попытке насильственного свержения государственного, конституционного и экономического строя Латвии, подрыве территориальной целостности Латвии и призывах к насильственной ликвидации независимости Латвии.

И привели в пример мои выступления на митингах в Симферополе и Донецке, где я призывал к борьбе против капитализма и построению социализма, к восстановлению СССР и сравнивал этнократическую антинародную латышскую клику с фашистским русофобским украинским режимом, которые уничтожают русские школы, запрещают использование русского языка в общественной жизни и целиком поддерживают антироссийскую политику Запада, а также предоставляют возможность местной компрадорской буржуазии эксплуатировать местное население, хищнически выкачивать из этих республик все ресурсы и уничтожать созданные в советское время первоклассные промышленность и сельское хозяйство.

Я обвиняю как Латвию, так и Украину в крайней русофобии и зоологическом антикоммунизме — в обеих странах, кстати, запрещены компартия и коммунистическая идеология и уничтожены почти все памятники Ленину и советской эпохе.

Я считаю, что за русофобией и антикоммунизмом стоит связанная с правящими режимами буржуазия, которая, с одной стороны, разжигает межнациональную рознь между братскими русским, украинским и латышским народами, а с другой — лишает возможности население ознакомиться с марксистско-ленинской идеологией и узнать правду об огромных экономических и социальных достижениях СССР.

Кроме того, буржуазия как украинская, латвийская, так и евро-американская старается натравить другие этнические группы на русский народ и максимально больно ударить именно по русским, поскольку русский менталитет отличается соборностью, идейностью, склонностью к коллективизму и социальному творчеству. Ведь именно в России впервые в мире в произошла в 1917 году победоносная и потрясшая весь мир своим масштабом и успехом социалистическая революция!

Русские являются самым разделенным народом в мире, ибо после преступного развала СССР около 30 миллионов русских оказались за пределами своей исторической Родины, зачастую в фашистских русофобских государствах. Следует отметить, что СССР является естественным геополитическим воплощением Руси и Российской Империи.

Несколько месяцев я отсидел в латвийской тюрьме, потом меня выпустили под жесткий контроль полиции безопасности. Но в период праздников, незадолго до Нового года, мне удалось через леса и поля нелегально покинуть страну.

Я сначала, в первых числах января 2015 года, приехал в Луганск, где вступил в Народную милицию ЛНР для защиты мирного населения Донбасса от бандеровских карателей.

В 2016 году я с товарищами перевелся в армию ДНР, а в 2017 году я получил гражданство и паспорт ДНР.

Следует также отметить, что в мае 2019 года латвийский суд арестовал меня заочно по делам о терроризме. В середине апреля 2019 года латвийская полиция безопасности завела на меня три новых дела по особо тяжким уголовно-политическим статьям: 77 (часть 1), 88 (часть 2) и 88 (часть 3).

Первая статья — это за участие в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формированиях на востоке Украины. Вторая статья — терроризм. Третья статья — это вербовка лиц для совершения терактов. В ноябре 2019 года Латвия объявила меня в международный розыск.

Об этом розыске мне стало известно 13.02.2020 года, когда во время своего официального отпуска, находясь в Архангельской области России, я был задержан полицией и прокурором Ленского района Архангельской области как лицо, находящееся в международном розыске.

Ранее в прокуратуру Ленского района Архангельской области поступило ходатайство Генеральной прокуратуры Латвийской республики о взятии меня под стражу.

Однако после изучения представленного латвийской стороной ходатайства представителям прокуратуры Ленского района Архангельской области не представилось возможным сделать вывод о наказуемости инкриминируемых мне, Айо Б. Х., деяний по российскому законодательству, в связи с чем я не мог быть заключен под стражу с целью экстрадиции и был освобожден.

После этого прокурор велел мне ехать в Москву для легализации на территории России и получения политического убежища. При этом прокурор сказал, что мне нельзя покидать территорию РФ и я должен являться в правоохранительные органы РФ по первому же их звонку. Об этом я сообщил своему командованию в Армии ДНР и поэтому мне пришлось официально уволиться оттуда.

В целом, я занимаю активную гражданскую позицию и отстаиваю интересы Российской Федерации как правопреемницы СССР.

Отмечу, что сейчас международная империалистическая реакция запустила изощренную волну русофобских гибридных провокаций для максимального экономического и геополитического ослабления нашей страны.

Запад хочет как и во время 1918 года, в период развязанной буржуазией при поддержке евро-американских интервентов гражданской войны, окружить Россию сетью бандитских русофобских режимов. Ранее нашим врагам это удалось сделать с Прибалтикой, Грузией, затем Украиной. А сейчас организовываются майданы и массовые беспорядки в Белоруссии, Киргизии.

Плюс отравление Навального для введения нового пакета антироссийских санкций. Плюс развязанная Турцией и международными террористами ИГИЛ* и «Аль-Каиды»* новая война в Нагорном Карабахе. Опять убивают друг друга наши азербайджанские и армянские братья.

Как прекратить этот конфликт? Как мы видим, ни одно из перемирий не работает: ни заключенное в Москве 10 октября между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, ни заключенное 17 октября при посредничестве Минской тройки — России, США и Франции, ни заключенное 25 октября — при посредничестве США.

Стороны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня буквально через несколько часов после вступления в силу договора.

Как можно остановить эту войну?!

Вообще, противостояние в Нагорном Карабахе длится уже много сотен лет (фактически с 11 века, когда наступление на Кавказ начали турки-сельджуки и другие тюркские народности).

И никакие перемирия и переговоры, как мы видим, не могут его остановить! Ни официально признанный международный статус Карабаха (территория Азербайджана), ни историческое право (изначально, еще в 6 веке до нашей эры, Арцах принадлежал Армении, а во времена СССР — Азербайджану) в данном случае не играют никакой роли.

Армяне и азербайджанцы — народы ментально горячие (что используют в своих целях зажравшиеся буржуи, хитрые политиканы и мировые империалисты), и если передать Арцах Армении либо Азербайджану, то в любом случае противоположная сторона будет чувствовать себя оскорбленной, обиженной и конфликт будет продолжаться.

Напомню, что было два периода, когда войны не было — это нахождение Нагорного Карабаха в составе России (с 1805 года) и в составе СССР.

Какие выводы из этого можно сделать?

Разумеется, лучшим решением было бы восстановление Советского Союза, в котором армяне и азербайджанцы вновь заживут дружной и счастливой жизнью! Но учитывая слабость, разрозненность и неорганизованность левых сил на постсоветском пространстве, а также высокую эффективность современной буржуазной пропаганды (с использованием новейших информационных технологий, НЛП и т. д.) и силовых структур, в ближайшее время, к сожалению, этого не произойдет. А люди продолжают гибнуть, причем с обеих сторон…

Я считаю, что остановить многолетнее противостояние в Нагорном Карабахе (как, кстати, и в Донбассе), как последствие горбачевской перестройки и преступного развала СССР, может Россия.

Для этого необходимо признать независимость Арцаха по осетино-абхазскому сценарию и ввести туда миротворцев для защиты мирного населения. При этом, разумеется, не следует присоединять Нагорный Карабах ни к Армении, ни к России, чтобы не обижать братский азербайджанский народ. Пускай это будет чисто гуманитарной акцией для защиты населения и прекращения войны.

В общем, я, как человек, имеющий большой военно-политический опыт борьбы в Донбассе, считаю, что в обоих случаях выход из ситуации — это признание Россией независимости ЛНР, ДНР и Нагорного Карабаха.

Как биолог и политолог по образованию, сейчас я активно занимаюсь экологическими вопросами. Мы с товарищами выступаем против вредящих природе и проживающим там людям незаконных вырубок и застроек в парках и лесопарках Москвы и за сохранение там естественных растительного и животного мира: Кунцевский парк, парк Москворецкий, ландшафтный парк Митино, лесопарк Кузьминки — Люблино и т. д.

Кроме того, мы с товарищами выступаем за социальную справедливость и за создание нормальных условий жизни в России (и выдачу российских паспортов) для бывших ополченцев Донбасса, приехавших в ЛДНР из разных стран во время периода активных боевых действий.

Я очень люблю Россию, свободно владею русским языком, который является для меня родным, и намерен получить гражданство России для полноценного участия в политической жизни этой страны.

Выступаю за восстановление СССР.

Бенес Айо, для «Русской Весны»

*Запрещенная в РФ террористическая организация.