Карабах, Сирия, Ближний восток, последние новости 17 ноября 2020
- 08:02 Помпео прибыл в Турцию, Эрдоган демонстративно отказался встретиться с ним.
- 07:30 Трамп предложил нанести удар по ядерным объектам Ирана, — NYT.
- 07:00 Азербайджан потребует компенсации за Карабах (+ВИДЕО).
- 06:11 Операция Армии России в Карабахе: первые итоги впечатлили весь мир (ВИДЕО).
- 02:30 Почему война в Карабахе неизбежна — мнение (ВИДЕО).
Помпео прибыл в Турцию, Эрдоган демонстративно отказался встретиться с ним
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не нашел времени для встречи с госсекретарем США Помпео в ходе его визита в Турцию.
Об этом заявил представитель Госдепартамента.
Помпео прилетел в Турцию после переговоров во Франции, но «рабочий график президента Турции внезапно сдвинулся».
Как сообщала «Русская Весна», в конце прошлой недели Эрдоган всё же поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах, хотя сделал это последним из глав государств-членов НАТО.
Визит в Турцию — это часть прощального турне главы Госдепа, в которое он отправился, как пишет Bloomberg, чтобы осложнить работу Байдену.
А вот главы государств, которые посетит Помпео, оказались в странном и неловком положении — все они уже поздравили Байдена и Харрис с победой. Политологи считают, что Помпео сейчас старается сделать такие шаги во внешней политике, которые сложно было бы отменить, отлично понимая, что Байден неизбежно будет отменять решения Трампа.
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Трамп предложил нанести удар по ядерным объектам Ирана, — NYT
Президент США Дональд Трамп 12 ноября консультировался с членами своей администрации и советниками о возможности в ближайшие недели нанести удар по главному ядерному объекту Ирана после того, как поступили новые данные об увеличении запасов ядерных материалов в Натанзе.
Об этом пишет американское издание The New York Times, ссылаясь на бывших и действующих американских чиновников.
В материале говорится, что вице-президенту Пенсу, госсекретарю Майку Помпео, и.о. главы Пентагона Кристоферу Миллеру и главе Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералу Марку Милли всё же удалось отговорить патрона от этой идеи, убедив, что такой шаг неизбежно приведёт к широкомасштабному конфликту в последние недели его президентства.
Как полагает NYT, любая мера — будь то кибератака или ракетный удар — «почти наверняка» были бы направлены против иранского ядерного объекта в Натанзе.
«После того, как Помпео и генерал Милли изложили возможные риски военной эскалации, ракетный удар по территории Ирана был снят с повестки дня», — пишет NYT.
Напомним, начавшие было налаживаться отношения Вашингтона и Тегерана резко обострились в начале этого года, когда Соединенные Штаты нанесли внезапный ракетный удар по району международного аэропорта Багдада, в результате чего был убит иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, а также замглавы «аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис.
Иран нанес ряд ответных ударов по американским базам в Ираке.
С этих событий, поставивших мир на грань ядерного конфликта, и начался 2020 год.
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Азербайджан потребует компенсации за Карабах (+ВИДЕО)
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку будет требовать в международных судах компенсаций от Еревана за разрушенные инфраструктуру и дома в Нагорном Карабахе.
Об этом он заявил во время визита в Физулинский и Джебраильский районы, которые перешли под контроль Азербайджана.
Вчера Алиев проехал по Карабаху, сам сев за руль. Кадры этой поездки опубликовала в Instagram его супруга.
По словам Алиева, в Джебраиле не осталось ни одного целого здания. Разрушены школы, дома и другие объекты.
«Противник разрушил всю инфраструктуру. Они ответят за все в международном суде.
Я говорил и еще раз хочу повторить, что будут привлечены международные структуры, эксперты, будет подсчитан весь урон, и мы потребуем компенсацию за 30 лет. В эти дни они разрушили Кельбеджар, дома, леса. За все это они тоже ответят», — сказал Алиев.
Напомним, жители Карабаха, бегущие в Армению, сжигали свои дома, чтобы они не достались Азербайджану.
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Операция Армии России в Карабахе: первые итоги впечатлили весь мир (ВИДЕО)
Начиная с 2014 года (операции по возвращению Крыма), Россия вновь была объявлена главным геополитическим соперником объединенного Запада, возглавляемого США.
Зачастую для оказания давления на российское руководство использовались и международные организации, такие как ОБСЕ, ПАСЕ, ОЗХО и т. д.
Особенно ярко это проявилось в 2018 году, когда вначале история с отравлением в Солсбери и последующее расследование «химического инцидента» в сирийской Думе с привлечением специалистов ОЗХО, казалось, сделали Россию «страной-изгоем» в глазах мировой общественности и наднациональных организаций.
И все это на фоне взвешенной и последовательной позиции Российской Федерации во всех этих случаях.
Да и недавнее «дело Навального» тоже не обошлось без международных организаций, и снова ОЗХО.
Все это может сформировать у неподготовленного человека, который мало интересуется событиями в мире, мнение, что наша страна и мир существуют в разных измерениях и общая работа друг с другом у них невозможна.
Но тут начинается российская миротворческая миссия в Карабахе, и весь мир может наблюдать профессиональную работу русских военных в тесном взаимодействии с Международным Комитетом красного креста.
Напомним, что еще в октябре, после так называемого «Московского» соглашения о гуманитарном перемирии Армения и Азербайджан обменялись телами погибших военнослужащих. К сожалению, это произошло только на одном участке фронта, и общее количество тел не превысило двух десятков погибших.
Сейчас же, только за три дня работы, при активном участии российских миротворцев только в районе Шуши найдено и передано для опознания
и погребения свыше двухсот тел.
И все это при непосредственном участии представителей МККК, которые в сопровождении и под охраной военнослужащих России получили доступ в места недавних боев.
Зримое свидетельство проводимой работы — очищенный участок объездной дороги возле города Шуши, который еще недавно годился для съемок очередного фильма ужасов или военного блокбастера. Только, к большому сожалению, это были не декорации.
Работа продолжается, и обычные люди по всему миру еще не раз увидят фотографии и видео из Карабаха, на которых люди с символикой Международного красного креста и российские военные спокойно, без истерик, шумихи и пиара будут возвращать мир в Закавказский регион.
Завершается первая неделя действия соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе и миротворческой миссии Вооруженных Сил России. Пришло время подвести первые итоги этих событий.
Первый и наиболее важный результат — прекращение боевых действий. Новостная лента очистилась от сообщений об очередном обстреле Степанакерта или Бадры, не публикуются удары с БПЛА или артиллерийских установок. Наступил мир. С обеих сторон не гибнут люди.
В связи с этим можно сказать, что Россия подтвердила свой высокий авторитет в Закавказском регионе и смогла усадить противников за стол переговоров.
Итог второй — российские миротворцы в Карабахе. В очередной раз русские удивили своими темпами развертывания воинского контингента.
Напомню, с 00.00 10 ноября было объявлено о прекращении огня и начале миротворческой операции, а уже утром этого же дня российские подразделения заняли посты в Лачинском коридоре для обеспечения безопасности движения по нему.
За последующие три дня самолетами военно-транспортной авиации было переброшено свыше тысячи военнослужащих и трехсот единиц боевой техники.
Очевидцы утверждают, что самолеты садились в Ереване один за другим.
Итог третий — мирная жизнь. Конечно, высокие темпы переброски — это показатель обученности армии, но все-таки русских ждали в Карабахе для обеспечения защиты мирного населения и прекращения боевых действий. И пока у них это получается.
Вот только несколько цифр из официальных заявлений Минобороны России: в течение трех дней обеспечено возвращение 725 жителей Карабаха в свои дома из Армении, куда они бежали от ужасов войны.
В ходе совместной с Международным комитетом красного креста работы, с привлечением представителей армянской и азербайджанской стороны, обнаружено и передано для опознания 209 тел погибших.
Начаты работы по расчистке, в том числе и разминированию объездной дороги г. Шуши и участка автодороги Степанакерт-Бердзор от перевала Лысогорский до Шуши.
С помощью российских миротворцев обеспечено возобновление отопления и водоснабжения всех социально значимых объектов Степанакерта.
Да, пока цифры небольшие, но ведь и прошла всего неделя. В ближайшее время, после формирования межведомственного Центра гуманитарного реагирования России, районы оказания помощи существенно расширятся. Произойдет это к 20 числу, о чем заявили в Минобороны России.
А как реагируют сами жители Карабаха? Ведь в социальных сетях и новостных мессенджерах можно встретить утверждения, что это оккупация, что вовсе не забота о мирных жителях движет Россией, а желание получить новую базу в Закавказье. Думаю, что самый лучший ответ — это возвращение мирных жителей в свои дома, покой которых сейчас охраняют российские миротворцы.
Р.S. Мэрия Еревана объявила, что бесплатные автобусы в Степанакерт будут ежедневно отправляться с Центрального автовокзала в 9 часов утра. Период не указывается, а это значит, что поток желающих вернуться только растет.
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Почему война в Карабахе неизбежна — мнение (ВИДЕО)
Сергей Мелконян — глава департамента ближневосточных исследований аналитического центра ARDI Lab, сотрудник Отдела изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН, эксперт Российского совета по международным делам — в своём авторском телеграм-канале так прокомментировал ситуацию, которая сложилась в Нагорном Карабахе после подписания трехстороннего соглашения Россией, Арменией и Азербайджана о прекращении военных действий.
«Почему война в Арцахе неизбежна?
1. Все говорили: нет военного решения конфликта. Что это значит? Все просто. Военное решение означает победу одной стороны и поражение другой. А под политическим решением обе стороны подписываются и принимают к исполнению. Фактически, на данный момент было военное решение конфликта, а не политическое.
Поэтому нельзя считать это соглашение „формулой урегулирования“ конфликта, что Россия пытается „продать“ внешнему миру, мол американцы говорили, что решат, а мы взяли и решили.
2. Азербайджан не отказывался от своих амбиций по установлению полного контроля. Более того, имеет место давление „снизу“, что их лидер остановил войну, когда можно быть поставить окончательную точку. В то же время Армения будет максимально затягивать выполнение соглашений.
На фоне этого давление в Азербайджане будет усиливаться и толкать власть к конфликту, как это было после того, когда толпа ворвалась в парламент в Баку и не оставила властям иного выбора.
3. С принятием унизительной капитуляции армянской стороной неизбежно создались предпосылки для реванша. Такие же, как у Азербайджана в 90-х. Приемлемые условия для обеих из сторон позволили бы избежать реваншистского настроя армянской стороны. Но это уже неизбежно.
В перспективе увидите милитаризацию. И не забываем, что это лишь перемирие, а не мирное соглашение. Вместо точки поставили многоточие.
4. Дестабилизирующие факторы не исчезли. Во-первых, военное присутствие Турции в Азербайджане сохранится и усилится. Под это в Анкаре сейчас готовят юридическую базу.
Для России это красная линия. Нет еще в мире региона, где военное присутствие Турции не привело бы к дестабилизации.
Во-вторых, протурецкие террористы не ушли с территории Азербайджана».
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