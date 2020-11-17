Начиная с 2014 года (операции по возвращению Крыма), Россия вновь была объявлена главным геополитическим соперником объединенного Запада, возглавляемого США.

Зачастую для оказания давления на российское руководство использовались и международные организации, такие как ОБСЕ, ПАСЕ, ОЗХО и т. д.

Особенно ярко это проявилось в 2018 году, когда вначале история с отравлением в Солсбери и последующее расследование «химического инцидента» в сирийской Думе с привлечением специалистов ОЗХО, казалось, сделали Россию «страной-изгоем» в глазах мировой общественности и наднациональных организаций.

И все это на фоне взвешенной и последовательной позиции Российской Федерации во всех этих случаях.

Да и недавнее «дело Навального» тоже не обошлось без международных организаций, и снова ОЗХО.

Все это может сформировать у неподготовленного человека, который мало интересуется событиями в мире, мнение, что наша страна и мир существуют в разных измерениях и общая работа друг с другом у них невозможна.

Но тут начинается российская миротворческая миссия в Карабахе, и весь мир может наблюдать профессиональную работу русских военных в тесном взаимодействии с Международным Комитетом красного креста.

Напомним, что еще в октябре, после так называемого «Московского» соглашения о гуманитарном перемирии Армения и Азербайджан обменялись телами погибших военнослужащих. К сожалению, это произошло только на одном участке фронта, и общее количество тел не превысило двух десятков погибших.

Сейчас же, только за три дня работы, при активном участии российских миротворцев только в районе Шуши найдено и передано для опознания

и погребения свыше двухсот тел.

И все это при непосредственном участии представителей МККК, которые в сопровождении и под охраной военнослужащих России получили доступ в места недавних боев.

Зримое свидетельство проводимой работы — очищенный участок объездной дороги возле города Шуши, который еще недавно годился для съемок очередного фильма ужасов или военного блокбастера. Только, к большому сожалению, это были не декорации.

Работа продолжается, и обычные люди по всему миру еще не раз увидят фотографии и видео из Карабаха, на которых люди с символикой Международного красного креста и российские военные спокойно, без истерик, шумихи и пиара будут возвращать мир в Закавказский регион.

Завершается первая неделя действия соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе и миротворческой миссии Вооруженных Сил России. Пришло время подвести первые итоги этих событий.

Первый и наиболее важный результат — прекращение боевых действий. Новостная лента очистилась от сообщений об очередном обстреле Степанакерта или Бадры, не публикуются удары с БПЛА или артиллерийских установок. Наступил мир. С обеих сторон не гибнут люди.

В связи с этим можно сказать, что Россия подтвердила свой высокий авторитет в Закавказском регионе и смогла усадить противников за стол переговоров.

Итог второй — российские миротворцы в Карабахе. В очередной раз русские удивили своими темпами развертывания воинского контингента.

Напомню, с 00.00 10 ноября было объявлено о прекращении огня и начале миротворческой операции, а уже утром этого же дня российские подразделения заняли посты в Лачинском коридоре для обеспечения безопасности движения по нему.

За последующие три дня самолетами военно-транспортной авиации было переброшено свыше тысячи военнослужащих и трехсот единиц боевой техники.

Очевидцы утверждают, что самолеты садились в Ереване один за другим.

Итог третий — мирная жизнь. Конечно, высокие темпы переброски — это показатель обученности армии, но все-таки русских ждали в Карабахе для обеспечения защиты мирного населения и прекращения боевых действий. И пока у них это получается.

Вот только несколько цифр из официальных заявлений Минобороны России: в течение трех дней обеспечено возвращение 725 жителей Карабаха в свои дома из Армении, куда они бежали от ужасов войны.

В ходе совместной с Международным комитетом красного креста работы, с привлечением представителей армянской и азербайджанской стороны, обнаружено и передано для опознания 209 тел погибших.

Начаты работы по расчистке, в том числе и разминированию объездной дороги г. Шуши и участка автодороги Степанакерт-Бердзор от перевала Лысогорский до Шуши.

С помощью российских миротворцев обеспечено возобновление отопления и водоснабжения всех социально значимых объектов Степанакерта.

Да, пока цифры небольшие, но ведь и прошла всего неделя. В ближайшее время, после формирования межведомственного Центра гуманитарного реагирования России, районы оказания помощи существенно расширятся. Произойдет это к 20 числу, о чем заявили в Минобороны России.

А как реагируют сами жители Карабаха? Ведь в социальных сетях и новостных мессенджерах можно встретить утверждения, что это оккупация, что вовсе не забота о мирных жителях движет Россией, а желание получить новую базу в Закавказье. Думаю, что самый лучший ответ — это возвращение мирных жителей в свои дома, покой которых сейчас охраняют российские миротворцы.

Р.S. Мэрия Еревана объявила, что бесплатные автобусы в Степанакерт будут ежедневно отправляться с Центрального автовокзала в 9 часов утра. Период не указывается, а это значит, что поток желающих вернуться только растет.