1860. Девочка крестьянка1868. Портрет девочки1890. Мальчик и его верный пес1894. Мальчик из Венеции1903. Сестры Куинн1905. Миссис Кэтрин Макдональд прядет, рядом внучка Пегги, в Кинагарри на западном побережье Шотландии1908. Гарри Гудини. Гарвардский мост, 30 апреля1908. Пикник под висящей скалой, Новый Южный Уэльс1908. Четверо детей семьи Джеймсов в саду1909. Рыбачки Ньюхейвена1910. Вид на гавань Фолкстона с пирсом Виктория1910. Две эдвардианские дамы идут по подвесному мосту в Тонне-Шарант1910. Дети эпохи короля Эдварда позируют в уголке семейного сада1910. На склонах Везувия1910. Пикник у реки Стринеэльва1910. Сельская жизнь во Франции1910. Отдых на набережной, Франция1912. В сельской местности около Данидина, Новая Зеландия1915. Рождение американского флага1916. Леди Дороти Филдинг, первая женщина, получившая военную медаль в Первой мировой войне1916. Энни Джейн Муркрофт, урожденная Эссекс (1877–1969), Фрэнк Эссекс Муркрофт (1904–1986), Уильям Джозеф Э. Муркрофт (1907–1995)1919. Портрет известной французской летчицы баронессы Раймонды де Ларош. 1 июля1919. Три француженки в полубочке1920. Мария Склодовская Кюри1924. Бьюла Мэй Эннан (18 ноября 1899, Оуэнсборо, Кентукки — 10 марта 1928, Чикаго, Иллинойс) — американка, которая стала прототипом Рокси Харт в пьесе Морин Даллас Уоткинс «Чикаго», написанной в 1924 году.1930. Дети в Голуэе1931. Герберт Джордж Уэллс

Источник: https://humus.livejournal.com/7431768.html