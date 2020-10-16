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Колоризация истории Гранта Кэмпа. Часть 2

17:02. 16 октября 2020 84 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Колоризация истории Гранта Кэмпа. Часть 1


1860. Девочка крестьянка


1868. Портрет девочки


1890. Мальчик и его верный пес


1894. Мальчик из Венеции


1903. Сестры Куинн


1905. Миссис Кэтрин Макдональд прядет, рядом внучка Пегги, в Кинагарри на западном побережье Шотландии


1908. Гарри Гудини. Гарвардский мост, 30 апреля


1908. Пикник под висящей скалой, Новый Южный Уэльс


1908. Четверо детей семьи Джеймсов в саду


1909. Рыбачки Ньюхейвена


1910. Вид на гавань Фолкстона с пирсом Виктория


1910. Две эдвардианские дамы идут по подвесному мосту в Тонне-Шарант


1910. Дети эпохи короля Эдварда позируют в уголке семейного сада


1910. На склонах Везувия


1910. Пикник у реки Стринеэльва


1910. Сельская жизнь во Франции


1910. Отдых на набережной, Франция


1912. В сельской местности около Данидина, Новая Зеландия


1915. Рождение американского флага


1916. Леди Дороти Филдинг, первая женщина, получившая военную медаль в Первой мировой войне


1916. Энни Джейн Муркрофт, урожденная Эссекс (1877–1969), Фрэнк Эссекс Муркрофт (1904–1986), Уильям Джозеф Э. Муркрофт (1907–1995)


1919. Портрет известной французской летчицы баронессы Раймонды де Ларош. 1 июля


1919. Три француженки в полубочке


1920. Мария Склодовская Кюри


1924. Бьюла Мэй Эннан (18 ноября 1899, Оуэнсборо, Кентукки — 10 марта 1928, Чикаго, Иллинойс) — американка, которая стала прототипом Рокси Харт в пьесе Морин Даллас Уоткинс «Чикаго», написанной в 1924 году.


1930. Дети в Голуэе


1931. Герберт Джордж Уэллс

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Метки: Австралия, Англия, история, США, фото, Франция, Шотландия

Источник: https://humus.livejournal.com/7431768.html

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