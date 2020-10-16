Колоризация истории Гранта Кэмпа. Часть 2
17:02. 16 октября 2020 84 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Колоризация истории Гранта Кэмпа. Часть 1
1860. Девочка крестьянка
1868. Портрет девочки
1890. Мальчик и его верный пес
1894. Мальчик из Венеции
1903. Сестры Куинн
1905. Миссис Кэтрин Макдональд прядет, рядом внучка Пегги, в Кинагарри на западном побережье Шотландии
1908. Гарри Гудини. Гарвардский мост, 30 апреля
1908. Пикник под висящей скалой, Новый Южный Уэльс
1908. Четверо детей семьи Джеймсов в саду
1909. Рыбачки Ньюхейвена
1910. Вид на гавань Фолкстона с пирсом Виктория
1910. Две эдвардианские дамы идут по подвесному мосту в Тонне-Шарант
1910. Дети эпохи короля Эдварда позируют в уголке семейного сада
1910. На склонах Везувия
1910. Пикник у реки Стринеэльва
1910. Сельская жизнь во Франции
1910. Отдых на набережной, Франция
1912. В сельской местности около Данидина, Новая Зеландия
1915. Рождение американского флага
1916. Леди Дороти Филдинг, первая женщина, получившая военную медаль в Первой мировой войне
1916. Энни Джейн Муркрофт, урожденная Эссекс (1877–1969), Фрэнк Эссекс Муркрофт (1904–1986), Уильям Джозеф Э. Муркрофт (1907–1995)
1919. Портрет известной французской летчицы баронессы Раймонды де Ларош. 1 июля
1919. Три француженки в полубочке
1920. Мария Склодовская Кюри
1924. Бьюла Мэй Эннан (18 ноября 1899, Оуэнсборо, Кентукки — 10 марта 1928, Чикаго, Иллинойс) — американка, которая стала прототипом Рокси Харт в пьесе Морин Даллас Уоткинс «Чикаго», написанной в 1924 году.
1930. Дети в Голуэе
1931. Герберт Джордж Уэллс
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