По-моему, у этого энтузиаста неплохо получается.1852. Бегемот «Обайш» в Лондонском зоопаркеОбайш (ок. 1849, остров Обайш на реке Белый Нил, ныне Судан — 11 марта 1878, Лондонский зоопарк, Лондон, Великобритания) — первый бегемот, привезённый в Европу со времён Плиния Старшего. Был захвачен детёнышем на острове, в честь которого и получил своё имя, в 1850 году доставлен в Каир, а оттуда, 25 мая того же года в Лондон, где привлёк большое внимание общества. От Аделы, самки бегемота, привезённой в Лондон в 1852 году, у него было трое детёнышей, из которых выжил лишь один, третий, названный первоначально «Гаем Фоксом».Аббас-паша впоследствии послал ещё одного бегемота в Англию, который прибыл в Лондон 22 июля 1854 года. Это была самка, которой дали имя Адела, и она стала подругой Обайша. Прошло больше шестнадцати лет, прежде чем пара всё-таки произвела в феврале 1871 года потомство; их детёныш, однако, умер через два дня. Второй детёныш, родившийся в следующем году, также умер на четвёртый день после рождения, и только третьему, родившемуся 5 ноября 1872 года, удалось выжить. Это была самка, но сначала ей дали имя Гай Фокс. После того как смотрители заметили свою ошибку в определении пола, она была переименована в «мисс Гай». В июле 1859 года Обайш сбежал из зоопарка, когда плотник занимался ремонтом его вольера и случайно оставил калитку открытой, и был обнаружен неподалёку поедающим сено[9]; отставной хирург и писатель-натуралист Фрэнк Бакленд, бывший в тот день в зоопарке и ставший свидетелем событий, написал очерк об этом событии, оно также попало в газеты. Согласно воспоминаниям, вернуть Обайша в вольер смог его смотритель Мэттью Скотт, после того как Бакленд пригрозил тому судом: он начал кричать на Обайша, и бегемот, и так не любивший смотрителя, погнался за ним.Обайш умер 11 марта 1878 года, как было объявлено в вышедшем 13 марта в газете The Times некрологе — от старости. Адела пережила Обайша на четыре года — она умерла 16 декабря 1882 года. Мисс Гай осталась бездетной и умерла 20 марта 1908 года1853. Портрет Валентин Жюли Контадес, будущей герцогини Люин, после ее помолвки с герцогом Оноре Луи из Альберта де Люин.1855. Сельская семья. Англия1865. Чарльз Диккенс со своими дочерьми Кэтрин «Кэти» Диккенс и Мэри «Мэми» Диккенс1877. Групповой портрет семьи Харрис, Новый Южный Уэльс1880-е. Семья, наслаждающаяся отдыхом на пляже Кони-Айленда1880. Карстовые пещеры Дженолан в 175 км от Сиднея, Австралия1888. Петр Ильич Чайковский1893. Роберт Льюис Стивенсон с семьёй, март1895. Мальчики из старой деревни Портслэйд, Англия1898. Агата Кристи, 8 лет,1898. Викторианские туристы наслаждаются едой в египетском храме1898. Дети и местная кондитерская на Пилгрим-стрит, Ньюкасл1898. Женщина из Албании1898. Люди танцуют на Хэмпстед-Хит на севере Лондона1898. Молодая викторианская женщина в одежде для фехтования1898. Живописцы Пьер Огюст Ренуар (сидит впереди) и Пьер Боннар, пианистка Мизия Натансон после похорон французского поэта Стефана Малларме1900. Семья Финнертис из Килгласа недалеко от Голуэй, графство Клонброк. Ирландия1900. Семья, завтракающая за фартинг в Армии спасения, Англия1904. Полковник Джордж Роберт Каннинг Харрис, четвертый барон Харрис, его семья и домашние животныеПолковник Джордж Роберт Каннинг Харрис, 4-й барон Харрис (3 февраля 1851 – 24 марта 1932), широко известный как лорд Харрис, был британским колониальным администратором и губернатором Бомбея. Он также был английским игроком-любителем в крикет с 1870 по 1889 год, играл за Кент и Англию в качестве капитана обеих команд. У него была политическая карьера с 1885 по 1900 год и большую часть своей жизни был очень влиятельной фигурой в крикетном спорте, занимая должности в Крикетном клубе Мэрилебон. Он был президентом Футбольной ассоциации графства Кент с 1881 по 1908 год.1904. Эдвардианские туристы в Нормандии1905. Двойной портрет1907. Великая княжна Мария Николаевна на борту Императорской яхты «Полярная звезда»

Источник: https://humus.livejournal.com/7424016.html