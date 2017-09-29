25 редких исторических фотографий
Архивные кадры имеют высокую ценность, потому что при их просмотре можно прикоснуться к истории и увидеть прошлое, каким оно было на самом деле. Когда смотришь на эти снимки, задаешься вопросом: «Неужели это действительно правда?». Они откроют другую часть истории и помогут взглянуть на нее по-новому.
Полярники подкармливают голодную медведицу сгущенкой, СССР, 1980-е годы.
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1947 год, британская колония Занзибар, у восточного берега Африки. Измотанная нянька позирует рядом со своим питомцем по имени Фаррух Булсара. Через четверть века мальчик возьмет псевдоним Фредди Меркьюри.
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Индеец племенной группы сиу на коне, 1905 год. (Колоризация Dana Keller).
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Перемещение 7600-тонного многоквартирного жилого здания, чтобы проложить бульвар в румынском городе Алба-Юлия, 1987 год.
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Клод Моне на фоне своих картин, 1923 год. (Колоризация Dana Keller).
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«Битлз» поют для 18 человек в скромном клубе городка Олдершот в декабре 1961 года. Они стали суперзвездами через полтора года.
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Мэрилин Монро позирует для солдат, 1954 год. (Колоризация Dana Keller).
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Печать на входе в гробницу Тутанхамона (оставалась нетронутой на протяжении 3245 лет), 1922 год.
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Солдаты на Пасху во время Второй мировой войны, 1944 год. (Колоризация сделана позднее).
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Столовая для сотрудников Диснея, 1961 год.
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Софи Лорен и Джейн Мэнсфилд, 1957 год.
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Мальчик раздает вечернюю газету с новостями о крушении «Титаника», 1912 год. (Колоризация Dana Keller).
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Загрузка первого жесткого диска в 5 МБ в самолет PanAm, 1965 год.
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Медисон-сквер, около 1900 года. (Колоризация Sanna Dulla Way).
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Катастрофа дирижабля «Гинденбург», 1937 год. (Колоризация сделана позднее).
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Первый в мире телеобъектив, 1900 год.
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Девушки, доставляющие лед, 1918 год. (Колоризация Dana Keller).
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Притон курильщиков опиума в Сингапуре, 1941 год.
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Авария в Вашингтоне, 1921 год. (Колоризация сделана позднее).
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Пилотажный тренажер, 1942 год.
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Продавцы газет на перекуре, 1910 год. (Колоризация сделана позднее).
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Рабочие «Фиата» участвуют в гонке на крыше первого завода компании в Турине, Италия, 1923 год.
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Нищий бежит за экипажем Георга V, 1920 год.
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Вашингтонская АЗС, округ Колумбия, 1924 год. (Колоризация сделана позднее).
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Женский бокс на крыше, 1930 год.
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Мерфи тестирует бронежилет, 1923 год. (Колоризация сделана позднее).
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Бассейномобиль в Нью-Йорке, 1960 год.
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Спилберг во время съемок первого фильма об Индиане Джонсе, 1980 год.
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Источник: www.kramola.info
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Шикарные фото, спасибо автору!!!