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Раскрашенная история Марины Амарал. Часть №2

12:39. 25 июня 2020 65 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Самосожжение буддийского монаха в Сайгоне. 1963-й.

По просьбам читателей еще одна подборка работа бразильского фотографа-колориста Марины Амарал.
Первая подборка тут https://colonelcassad.livejournal.com/5973752.html
Поехали дальше по волнам цветной истории.


Освобождение Парижа.


Солдаты 9-й пехотной дивизии на улицах немецкого города.


Высадка в Нормандии.


Военнопленные в немецком лагере. Первая мировая война. В центре пленный русский офицер.


Китайский офицер (из армии Чан Кайши) в Бирме. 1944-й год.


Конец восстания в Варшавском гетто.


Нью-Йорк в день высадки в Нормандии.


Анастасия Романова.


Летчик-посыльный после полета.


Ольга Гутман Бенарио Престес. Коммунистка еврейского происхождения. С 1938 года находилась в концлагере Равенсбрюк. Казнена нацистами в 1942-м году.


"Новая модель". 1935-й год.


Иосиф Сталин.


Баррикады в Париже. Революция 1848-го года.


Генерал Уильям Шерман.


Генерал Джордж Кастер.


Мальчик на руинах своего дома. Лондон. Вторая мировая война.


Американский солдат убитый немецким снайпером. В руках сжимает гранату.


Генерал Роберт Ли. Его статую как раз сейчас пытаются снести в Ричмонде.


Император Бразилии Педро II.


Капитан Уильям Чемблисс.


Американский десантник убитый в Нормандии.


Собака президента Гувера.


Солдат из Ланкастерского полка на Западном фронте.


Открытка из Франции. Первая мировая война.


B-26 и его экипаж. Бомбами отмечено количество вылетов на бомбежку.


Чемберлен.


Зигмунд Фрейд.


Неизвестный солдат.


Актер Джеймс Дин. Погиб в 24 года.


Ли Харви Освальд незадолго до гибели.


Элвис Пресли на военной службе.


Мата Хари. 1906-й.


Археолог Говард Картер осматривает саркофаг Тутанхамона. 1922-й.


Испытания ядерного оружия на атолле Бикин. 1946-й.


Лондонская выставка. 1851-й.


Гибель дирижабля "Гинденбург".


Вирджиния Вулф. 1902.


Николай II


Мата Хари.


Анна Франк. 1942.


Индийские солдаты и французский мальчик. Марсель. 1914.


Артиллерист бразильских экспедиционных сил.


Советские врачи в Сибири. Конец 50х.


Австриец Франц Райхельт, который испытывая свою модель парашюта разбился во время прыжка с Эйфелевой башни.


Чернокожие дети в очереди в кинотеатр. Илинойс. 1941.


Британские солдаты во Франции.


6-дюймовое орудие. Операция "Михаэль". 1918-й.


Президент Джонсон встречается с Мартином Лютером Кингом.


Дед-Мороз с игрушками. 1909-й.


Мексиканская девочка. 1900-е.


Элла Фицджеральд и Мэрелин Монро. 1954-й.


Кэтрин Дрейпер. Одна из первых фотографий женщин. 1839-й год.


Ужин в штабе армии. Потомак. 1865-й.


Увечный солдат Первой мировой до и после реконтрукции лица.


Очередь за продуктами для жертв наводнения в Огайо. 1937-й.


Тренажерный зал на лайнере "Франкония". 1911-й.


Уинстон Черчилль. 1953-й.


Лев Толстой.


Гитлер и дети из Гитлерюгенда.


Грейс Келли.


Черчилль.


Британские и немецкие солдаты во время Рождественского перемирия 1914-го года.


Вторжение в Норвегию. Осло. 1940-й.


Русская танцовщица Ида Рубинштейн работает медсестрой в госпитале. Париж. 1914-й.


Операция "Факел". Высадка в Северной Африке. Ноябрь 1942.


Шотландцы в окопах Северной Франции. 1915-й.


Посадка на рыбацкую шхуну. Нью-Джерси. 1930-й.


Безработные мужчины в Сан-Франциско.


Кони-Айленд. Луна-парк. 1909-й.


Фрида Кало. 50-е годы.


Дети-шахтеры. Пенсильвания. 1911-й.


5-летняя девочка отдыхает после работы на консервном заводе в Билокси, где она помогает своей матери. Ее рабочий день начался в 5 утра.


Принцесса Изабелла. Старшая дочь императора Бразилии.


Молитва. Корейская война. 1951-й год.


Мартин Лютер Кинг едет в первом в Алабаме автобусе без расового разделения на белых и черных.


Чарли Чаплин.


Гитлер на фотосессии.


Распутин.


В освобожденном городе.


Кайзер Вильгельм II и король Эдуард VII с родственниками. Виндзорский замок. 1907-й.


Девять европейских монархов во время похорон Эдуарда VII в Лондоне. 1910-й год. За спиной Георга V (похож на Николая II) стоит Кайзер Вильгельм II.


Девочка выжившая в концлагере рисует свой дом. 1948-й год.


Марк Твен.


Королева Виктория с семейством.


Владимир Ленин с котом.


Керенский.


Королева Виктория.


Бухенвальд. 16 апреля 1945.


Семейство Романовых.


Летчик-истребитель Джеймс Хайда и его талисман. Погиб в бою с немецкими истребителями над Неймегеном в 1944-м году.


Генерал Де Голль.


Нэвилл Чемберлен.


Убийца Авраама Линкольна Джон Уилкс Бут. Убит во время преследования после убийства Линкольна.


Аптекарь помогавший Буту скрываться. Казнен в 1865.


Должен был убить вице-президента Джонсона, но в последний момент испугался. Казнен в 1865.


Тяжело ранил госсекретаря США Сьюарда. Казнен в 1865.


Приговорен к пожизненному заключению. Умер в 1867 году от лихорадки.


Соучастник Бута. Приговорен к пожизненному заключению. Помилован президентом Джонсоном. Умер от туберкулеза в 1906.


Плотник помогавший Буту в театре. Приговорен к 6 годам. В 1869 году помилован президентом Джонсоном. Умер в 1875.


Шпион Конфедерации. После убийства Линкольна и раскрытия заговора бежал в Европу. Был пойман в Египте в 1866 году, судим, но не осужден. Прожил до 1916 года.


Пашендаль. 1917.


1 сентября 1939. Немецкий самолет над Данцигом.


Фельдмаршал Макензен.


Капрал Фред Макинтайр из 369-го пехотного полка с фотографией Кайзера Вильгельма II.


Завод по производству боеприпасов. Первая мировая война.


Красный Барон Манфред фон Рихтгофен с сослуживцами.


Британские гаубицы. Битва на Сомме. 1916-й.


Солдат Первой мировой войны с маской на лице, скрывающей полученные увечья.


Бои в Дублине. 1922-й. По их итогам Ирландия обрела независимость.


Амелия Экхарт. 1932-й.


Художник Ричард Джек пишет картину "Вторая битва на Ипре".


Дуглас Макартур.


Виктор Гюго.


Изобретатель Томас Эдисон.


Начало строительства Панамского канала. 1904-й.


Прибытие Роберта Скотта в Антарктиду. 1912-й.

Если все еще интересно, на следующей неделе могу продолжить. Там этого еще много. Очень залипательно.

PS. Кстати, книга Марины Амарал "Цвет времени" с ее лучшими работами по колоризации была издана https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1164379/ у нас в 2018-м году.
Стоит отметить, что Амарал при колоризации консультирует историк-медиевист Дэн Джонс.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5975361.html

Метки: xix век, XX Век, история, колоризация, марина амарал, фотографии

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