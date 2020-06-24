Раскрашенная история Марины Амарал
18:38. 24 июня 2020 116 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Исторические черно-белые фотографии середины XIX – середины XX века после процесса колоризации выполненной фотографом Мариной Амарал.
Раскрашенная история Марины Амарал
Профессиональный стрелок Фиби Энн Мози. 1860-1926. Зарабатывала на жизнь меткой стрельбой в различных представлениях посвященных Дикому Западу в конце XIX века.
Банановые доки Ист-Ривер. Нью-Йорк. Конец XIX-начало XX века.
Рабы в Бразилии. 1869-й год.
Представители коренных народов Канады. 1910-й год.
Карнавал в Бразилии. 1969-й год.
Австралийцы из АНЗАК на Западном фронте.1918-й год.
Кельнский Собор после бомбардировок союзников.
Высадка в Нормандии. Июнь 1944-го года.
Дуайт Эйзенхауэр общается с парашютистами.
Посадка в планеры перед выброской в Нормандии.
Сверим часы.
Солдаты 101-й воздушно-десантной дивизии. 5 июня 1944-го года.
Британские парашютисты из 6-й воздушно-десантной дивизии.
Высадка на пляже.
Спасение солдат с уничтоженных немцами высадочных средств.
Погибшие при высадке.
Раненые.
20 июня 1944. Нормандия.
Пленные немцы в 6,5 км к западу от Омаха-Бич.
Морской пехотинец на острове Сайпан. 1944-й год.
Ветераны Великой Армии Наполеона и Императорской Гвардии. На этой фотографии ветеран 23-го гренадерского полка.
Сегодня кстати годовщина вторжения Наполеона в Россию. 24 июня 1812 года войска Великой Армии перешли Неман. Началась Отечественная Война 1812 года.
Дюпон Фурье. 1-й гусарский полк
Фотографии были сделаны в 50х годах XIX века.
Мамелюк в форме 1813 года.
Марешаль де Логис. 7-й гусарский полк.
Егерь из 24-го егерского полка.
Майре. 7-й гусарский полк.
Мобан. Трубач 13-го драгунского полка и 8-го драгунского полка при 1-й и 2-й реставрациях.
Шмитт. Егерь из 2-го егерского полка.
Тария. Сержант-гренадер Императорской Гвардии. 1809-1815.
Верлинде. 2-й гвардейский уланский полк.
Витри. Garde departementale
Эскадрилья Таксиги. Италия. Март 1945.
Эммигранты в США на острове Эллис. 1907-й год. Албанский солдат.
Эмигрантка из Эльзаса.
Казак из Росси.
Женщина с Гваделупы.
Датчанин.
Дети из Лапландии.
Женщина из Италии.
Алжирец.
Румынка.
Греческий священник.
Женщина из Рутении.
Румын.
Шведка в норвежском национальном костюме.
Еще один румын.
Эмигрантка из Финляндии.
Женщина из Голландии.
Король Эдуард VII и царь Николай II. 1908-й год. Яхта "Штандарт".
Иван Рыбалко. Освенцим. Погиб в концлагере.
Герш Зискинд. Освенцим. Погиб в 1942 году.
Норберт Гушецки и его сыновья. Все погибли в Освенциме.
Юзефа Газовская. Использовалась как подопытная для заражения тифом и других "экспериментов". Смогла выжить в Освенциме.
Янина Новак. Один раз удачно бежала из Освенцима. Была поймана. Снова возвращена в Освенцим. Но тем не менее, смогла дожить до конца войны.
Титаник покидает порт. 1912-й год.
Гитлер с охраной в "Волчьем Логове".
Побережье Джерси. 1905-й год.
Вестминстерский мост. 1918-й год.
Педро II. Последний император Бразилии.
Владимир Ленин.
Окинава. 1945-й.
Немецкий солдат. Первая мировая войны.
Снайпер из 6-й британской воздушно-десантной дивизии. Арденны. 14 января 1945 года.
Президент Линкольн во время сражения при Антиетаме. 1862-й год.
Король Георг V. 1914-й.
Солдаты 50-й дивизии в Нормандии.
Солдаты с индейскими предками наносят боевую раскраску перед высадкой.
Маршал Авиации Ли-Мэллори.
Австралийские солдаты. Новая Гвиния. 1943-й год.
Пляж в Нормандии.
Хо Ши Мин.
Эмилио Запата. Лидер Мексиканской Революции.
Военная полиция США за чтением газеты с новостью о капитуляции Германии.
Генерал вермахта Антон Достлер перед расстрелом. 1945-й.
Мария Склодовская-Кюри в своей лаборатории. 1912-й год.
Авраам Линкольн. 1860-й.
Царь Николай II с семьей. 1916-й год.
Свадьба Джона Кеннеди. 1953-й год.
Изобретатель Александр Белл. 1907-й.
Герман Геринг перед судом Нюрнбергского Трибунала. 1946-й.
Джек Корнуэлл. В 16 лет погиб в Ютландской битве.
Школа для черных в Кентукки. 1916-й.
Великая Княгиня Анастасия Николаевна. 1906-й.
Французская пехота. Битва на Сомме. 1916-й.
Британцы на Сомме.
Хиросима. 1945-й.
Коронация Елизаветы II. 1953-й.
Убийство Ли Харви Освальда.
Отто фон Бисмарк. 1871-й.
Сикхи в рядах вермахта.
Теодор Рузвельт
Руби Бридж посещает школу для белых в сопровождении охраны. 1963-й год.
Принцесса Елизавета. 1940-й.
Жители еврейского гетто.
Гитлер в Париже. 1940-й.
Немецкие солдаты в противогазах.
Семилетняя девочка-беженка из Мадрида. Гражданская война в Испании. 1938-й год.
Летающие Тигры. Американская эскадрилья развернутая в Китае после Перл-Харбора.
Мартин Лютер Кинг.
Французский солдат.
Освенцим.
Операция в Камбодже после американской бомбардировки. 1970-й год.
Кавалеристы на отдыхе 60-е годы XIX века.
Великая Депрессия в Австралии. Дети в очереди за супом. 1934-й.
Финские солдаты. 30 июня 1944 года.
Полярный исследователь Роберт Скотт.
Братья Райт. 1903-й.
Американские и французские солдаты в церкви. Сентябрь 1918-го года.
Альберт Эйнштейн.
Участники конференции по квантовой механике. 1927-й год. Среди них Эйншейтн, Мария Склодовская-Кюри и Нильс Бор.
Среди 29 человек на фото 17 получили Нобелевскую премию.
Григорий Распутин.
Китаец ест рис. 1901-й.
Чарли Чаплин на Уолл-Стрит. 1918-й.
Блог Марины Амарал – https://marinamaral.com/about/
Если интересно, пишите, сделаю еще одну подборку. Уж больно много там такой годноты.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5973752.html