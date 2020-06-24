Главная » История, Творчество

Раскрашенная история Марины Амарал

18:38. 24 июня 2020 116 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Исторические черно-белые фотографии середины XIX – середины XX века после процесса колоризации выполненной фотографом Мариной Амарал.

Раскрашенная история Марины Амарал


Профессиональный стрелок Фиби Энн Мози. 1860-1926. Зарабатывала на жизнь меткой стрельбой в различных представлениях посвященных Дикому Западу в конце XIX века.


Банановые доки Ист-Ривер. Нью-Йорк. Конец XIX-начало XX века.


Рабы в Бразилии. 1869-й год.




Представители коренных народов Канады. 1910-й год.




Карнавал в Бразилии. 1969-й год.




Австралийцы из АНЗАК на Западном фронте.1918-й год.


Кельнский Собор после бомбардировок союзников.


Высадка в Нормандии. Июнь 1944-го года.


Дуайт Эйзенхауэр общается с парашютистами.


Посадка в планеры перед выброской в Нормандии.


Сверим часы.


Солдаты 101-й воздушно-десантной дивизии. 5 июня 1944-го года.


Британские парашютисты из 6-й воздушно-десантной дивизии.


Высадка на пляже.


Спасение солдат с уничтоженных немцами высадочных средств.


Погибшие при высадке.


Раненые.


20 июня 1944. Нормандия.


Пленные немцы в 6,5 км к западу от Омаха-Бич.


Морской пехотинец на острове Сайпан. 1944-й год.


Ветераны Великой Армии Наполеона и Императорской Гвардии. На этой фотографии ветеран 23-го гренадерского полка.
Сегодня кстати годовщина вторжения Наполеона в Россию. 24 июня 1812 года войска Великой Армии перешли Неман. Началась Отечественная Война 1812 года.


Дюпон Фурье. 1-й гусарский полк
Фотографии были сделаны в 50х годах XIX века.


Мамелюк в форме 1813 года.


Марешаль де Логис. 7-й гусарский полк.


Егерь из 24-го егерского полка.


Майре. 7-й гусарский полк.


Мобан. Трубач 13-го драгунского полка и 8-го драгунского полка при 1-й и 2-й реставрациях.


Шмитт. Егерь из 2-го егерского полка.


Тария. Сержант-гренадер Императорской Гвардии. 1809-1815.


Верлинде. 2-й гвардейский уланский полк.


Витри. Garde departementale


Эскадрилья Таксиги. Италия. Март 1945.






Эммигранты в США на острове Эллис. 1907-й год. Албанский солдат.


Эмигрантка из Эльзаса.


Казак из Росси.


Женщина с Гваделупы.


Датчанин.


Дети из Лапландии.


Женщина из Италии.


Алжирец.


Румынка.


Греческий священник.


Женщина из Рутении.


Румын.


Шведка в норвежском национальном костюме.


Еще один румын.


Эмигрантка из Финляндии.


Женщина из Голландии.



Король Эдуард VII и царь Николай II. 1908-й год. Яхта "Штандарт".


Иван Рыбалко. Освенцим. Погиб в концлагере.


Герш Зискинд. Освенцим. Погиб в 1942 году.


Норберт Гушецки и его сыновья. Все погибли в Освенциме.






Юзефа Газовская. Использовалась как подопытная для заражения тифом и других "экспериментов". Смогла выжить в Освенциме.


Янина Новак. Один раз удачно бежала из Освенцима. Была поймана. Снова возвращена в Освенцим. Но тем не менее, смогла дожить до конца войны.


Титаник покидает порт. 1912-й год.


Гитлер с охраной в "Волчьем Логове".


Побережье Джерси. 1905-й год.


Вестминстерский мост. 1918-й год.


Педро II. Последний император Бразилии.


Владимир Ленин.


Окинава. 1945-й.


Немецкий солдат. Первая мировая войны.


Снайпер из 6-й британской воздушно-десантной дивизии. Арденны. 14 января 1945 года.


Президент Линкольн во время сражения при Антиетаме. 1862-й год.


Король Георг V. 1914-й.


Солдаты 50-й дивизии в Нормандии.


Солдаты с индейскими предками наносят боевую раскраску перед высадкой.


Маршал Авиации Ли-Мэллори.


Австралийские солдаты. Новая Гвиния. 1943-й год.


Пляж в Нормандии.


Хо Ши Мин.


Эмилио Запата. Лидер Мексиканской Революции.


Военная полиция США за чтением газеты с новостью о капитуляции Германии.


Генерал вермахта Антон Достлер перед расстрелом. 1945-й.


Мария Склодовская-Кюри в своей лаборатории. 1912-й год.


Авраам Линкольн. 1860-й.


Царь Николай II с семьей. 1916-й год.


Свадьба Джона Кеннеди. 1953-й год.


Изобретатель Александр Белл. 1907-й.


Герман Геринг перед судом Нюрнбергского Трибунала. 1946-й.


Джек Корнуэлл. В 16 лет погиб в Ютландской битве.


Школа для черных в Кентукки. 1916-й.


Великая Княгиня Анастасия Николаевна. 1906-й.


Французская пехота. Битва на Сомме. 1916-й.


Британцы на Сомме.






Хиросима. 1945-й.


Коронация Елизаветы II. 1953-й.


Убийство Ли Харви Освальда.


Отто фон Бисмарк. 1871-й.


Сикхи в рядах вермахта.


Теодор Рузвельт


Руби Бридж посещает школу для белых в сопровождении охраны. 1963-й год.


Принцесса Елизавета. 1940-й.


Жители еврейского гетто.


Гитлер в Париже. 1940-й.


Немецкие солдаты в противогазах.


Семилетняя девочка-беженка из Мадрида. Гражданская война в Испании. 1938-й год.


Летающие Тигры. Американская эскадрилья развернутая в Китае после Перл-Харбора.


Мартин Лютер Кинг.


Французский солдат.


Освенцим.




Операция в Камбодже после американской бомбардировки. 1970-й год.


Кавалеристы на отдыхе 60-е годы XIX века.


Великая Депрессия в Австралии. Дети в очереди за супом. 1934-й.


Финские солдаты. 30 июня 1944 года.


Полярный исследователь Роберт Скотт.


Братья Райт. 1903-й.


Американские и французские солдаты в церкви. Сентябрь 1918-го года.


Альберт Эйнштейн.


Участники конференции по квантовой механике. 1927-й год. Среди них Эйншейтн, Мария Склодовская-Кюри и Нильс Бор.
Среди 29 человек на фото 17 получили Нобелевскую премию.


Григорий Распутин.


Китаец ест рис. 1901-й.


Чарли Чаплин на Уолл-Стрит. 1918-й.

Блог Марины Амарал – https://marinamaral.com/about/

Если интересно, пишите, сделаю еще одну подборку. Уж больно много там такой годноты.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5973752.html

Метки: xix век, вторая мировая война, история, колоризация, марина амарал, фотографии

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Раскрашенные снимки бала 1903 года в Зимнем дворце
... Ольга Ширнина во Flickr опубликовала раскрашенные снимки бала 1903 года в...
Продолжаем исследование подделок летописей русской истории
.... Часть иллюстраций осталась не раскрашенной, отсутствует киноварь на красных ...смоленские святые, свидетели далекой истории.Интересное возникает обобщение со святыми...Земли русской Сергий Радонежский. История Смоленска отмечена установлением своего Собора...
ПАСХА. ИСТОРИЯ И КОРНИ ПРАЗДНИКА
... не против. Но, честно говоря, история эта напоминает достаточно неудачную, в...» ритуалом, придумали эту достаточно неправдоподобную историю о яйце, которое Мария преподнесла..., вместе с разливом Нила, обменивались раскрашенными яйцами, подвешивали их в своих...
Другая история Земли. Часть 3г.
... по астрономии, так и по истории. В частности, на данную карту..., как чёрно-белых, так и раскрашенных. Видимо сохранилось несколько экземпляров данной...
Древнейший город богов...и посвящен богу Юпитеру (Ю Питер,короче Питер)..город был приватизирован масонами.
... для полноты, так сказать, фальсификации истории. Надпись гласит: Торжественное возвращение Санкт... на Исаакиевскую площадь. Гравюра очерком, раскрашенная от руки акварелью. 1815 г...на глазок. Фото прислал любитель истории под псевдонимом ОтецЪ Сергiй. Странно...
Александрия.
... получил современное название. Так вот история этого острова чисто морская, там... площади от Сената. Неизвестный автор. Раскрашенная литография. 1820-е гг. Памятника... императора Александра ;;, однако, за свою историю успел сменить несколько названий. После...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)