Московская художница Ольга Ширнина во Flickr опубликовала раскрашенные снимки бала 1903 года в Зимнем дворце.

На знаменитом маскараде в честь 290-летия дома Романовых вся знать Российской империи присутствовала в чрезвычайно роскошных костюмах «допетровского времени»: Николай II был одет в «выходное платье царя Алексея Михайловича», которое сейчас хранится в Оружейной палате, а императрица Александра Федоровна выбрала наряд царицы Марии Ильиничны.

https://matveychev-oleg.livejournal.com/6192814.html

Источник: slavyanskaya-kultura.ru