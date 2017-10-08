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Раскрашенные снимки бала 1903 года в Зимнем дворце

08:07. 8 октября 2017 Просмотров - 67 Нет комментариев Опубликовал:
Раскрашенные снимки бала 1903 года в Зимнем дворце

 

Московская художница Ольга Ширнина во Flickr опубликовала раскрашенные снимки бала 1903 года в Зимнем дворце. 

 

На знаменитом маскараде в честь 290-летия дома Романовых вся знать Российской империи присутствовала в чрезвычайно роскошных костюмах «допетровского времени»: Николай II был одет в «выходное платье царя Алексея Михайловича», которое сейчас хранится в Оружейной палате, а императрица Александра Федоровна выбрала наряд царицы Марии Ильиничны.

https://matveychev-oleg.livejournal.com/6192814.html

Источник: slavyanskaya-kultura.ru

Метки: русский народный костюм
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