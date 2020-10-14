Война в Карабахе: Пашинян обратился с посланием к нации (ВИДЕО)
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к нации с посланием, касающимся ситуации в Нагорном Карабахе.
В своём видеообращении глава правительства Армении подчеркнул, что в отношении Нагорного Карабаха недопустимо опускаться до ситуации, когда территория и люди окажутся разменной монетой для мировых лидеров.
Бездействие международных сил и организаций, которые не реагируют на происходящее, считая, что формула «территории для мира» будет приемлемой, похоже на Мюнхенский сговор 1938 года, когда якобы для мира территории Чехословакии были переданы Германии, заявил Пашинян.
«Вопрос в том, позволит ли мир появиться новому Гитлеру, на этот раз в Малой Азии», — говорит премьер Армении.
В любом случае намерение Азербайджана захватить Карабах блицкригом не удалось, подчеркнул Пашинян.
В ходе своего обращения премьер Армении отдельно отметил, что Ереван отказался от формулы переговоров, игнорирующей право Карабаха на самоопределение.
«В предыдущие годы переговорный процесс по Карабаху достиг точки, где, по сути, перед армянским народом ставилось требование отказаться от собственных прав», — пояснил Пашинян.
Баку требовал сдать пять из семи районов республики, представить график сдачи остальных двух районов и зафиксировать, что любой статус Карабаха должен быть в составе Азербайджана, напомнил премьер.
«Наше правительство, получившее в наследство эту переговорную базу, отказалось от обсуждений вопроса в такой форме, посчитав это неприемлемым», — резюмировал глава правительства.
По словам Пашиняна, окончательной целью Еревана является независимость Нагорного Карабаха.
Посмотрите пожалуйста 15 минуот первые этого видео ,чтобы понять ,чем отличаются арамеи от армян и каковы цели Ватикана и Брит Ании в Армении .А то ведь туфту гонит фредматик.https://alexandr-palkin.livejournal.com/9737216.html
П.С. похоже никто не успокоится до тех пор,пока не укокошат млрд 6 двуногих.
Ну, посмотрел. Ну, и чо ? Какая я вы кровожадная.
Зачем вам это ? В шахматы лучше уметь играть, а не доской по ухам.
Думайте лучше о вечности, растите детей.
да тупая, черт с ним ,мне интересно пока еще ,как на самом деле ,а не то ,что пишет Игорь .А где твой умный ,не тупой взгляд на этот вопрос,мне про твои ботинки не интересно ,нисколько.
Ну, не злись, лапатунька. А то я возбуждаюсь.
Армянам нужно сдать Карабах бросить мирных на растерзание азерам и попросить наших с военной базы. После чего до самой базы придется псовским омонавцам разгонять мирные демонстрации на территории Армении. В другом варианте армяне просто потеряют своих людей никто за них не почешется народы просто очишуели. И Пашинян прав это конкретный Мюнхен.
Американский агент обращается к (армянским) идиотам… Американская агентесса обращается к (белорусским) идиотам… Американский агент обращается к (киргизским) идиотам… Американский агент обращается к (грузинским) идиотам… И так 15 раз, по числу Союзных Республик. Похоже на какую-то закономерность https://mmanificarum.blogspot.com/2020/09/blog-post_13.html, никак не могу уловить, какую:((..
Фёдоровский “агент” обращается, к русским идиотам и, так по кругу… И кто же же из “союзных республик” идиотней окажется???
Идиотнее всех молдаване.))
Они в СССР были самые тупые и сегодня ПЕРВЫМИ достигли того к чему гонят всех остальных ))
Народ арамеи упоминается ещё в Библии, где говорится, что они произошли от Арама — сына Сима, который был старшим сыном Ноя. Действительно, арамеи — это тоже семитский народ, родственный тем же евреям и арабам, к примеру, а также ассирийцам и куче других народов, проживавших на Ближнем Востоке и прекративших своё существование.
Древние арамеи являются коренным населением нынешних государств Сирия и Ирак. Собственно, именно сирийцы, а также частично иракцы и ассирийцы (не имеющие своей государственности) являются потомками тех самых арамеев. Кроме того, потомки этого народа живут в Ливане, Израиле и даже в Турции.”…
А старший сынок поимел спящего пьяного папашку. Который за это наказал младшенького. Типичные игры поцев.
По сути все мы произошли от армян и стали арии. Так говорит армянская библия.
Когда море вздулось пучиной, то ковчег со зверушками по паре оказался на горе Арарат.
Там море есть, просто воды нет.
За что грузины не любят армянское радио с утра ?
Там всегда с утра говорят:
- Винимание, винимание.