Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к нации с посланием, касающимся ситуации в Нагорном Карабахе.

В своём видеообращении глава правительства Армении подчеркнул, что в отношении Нагорного Карабаха недопустимо опускаться до ситуации, когда территория и люди окажутся разменной монетой для мировых лидеров.

Бездействие международных сил и организаций, которые не реагируют на происходящее, считая, что формула «территории для мира» будет приемлемой, похоже на Мюнхенский сговор 1938 года, когда якобы для мира территории Чехословакии были переданы Германии, заявил Пашинян.

«Вопрос в том, позволит ли мир появиться новому Гитлеру, на этот раз в Малой Азии», — говорит премьер Армении.

В любом случае намерение Азербайджана захватить Карабах блицкригом не удалось, подчеркнул Пашинян.

В ходе своего обращения премьер Армении отдельно отметил, что Ереван отказался от формулы переговоров, игнорирующей право Карабаха на самоопределение.

«В предыдущие годы переговорный процесс по Карабаху достиг точки, где, по сути, перед армянским народом ставилось требование отказаться от собственных прав», — пояснил Пашинян.

Баку требовал сдать пять из семи районов республики, представить график сдачи остальных двух районов и зафиксировать, что любой статус Карабаха должен быть в составе Азербайджана, напомнил премьер.

«Наше правительство, получившее в наследство эту переговорную базу, отказалось от обсуждений вопроса в такой форме, посчитав это неприемлемым», — резюмировал глава правительства.