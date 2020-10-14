Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 14 октября 2020
- 21:25 Эрдоган позвонил Путину, чтобы обсудить ситуацию в Карабахе.
- 11:23 СРОЧНО: ВКС начали уничтожать лагеря подготовки террористов из-за Карабаха (ВИДЕО).
- Вчера 22:42 Госдеп обвинил Турцию в провокации.
Эрдоган позвонил Путину, чтобы обсудить ситуацию в Карабахе
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны
«Подробно обсуждена ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. С обеих сторон подтверждена важность соблюдения гуманитарного перемирия, договорённость о котором была достигнута 10 октября в Москве. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выступили за активизацию политического процесса, в частности, на основе наработок Минской группы ОБСЕ.
Президент России выразил серьёзную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков из ближневосточного региона.
Подчёркнута настоятельная необходимость солидарных усилий с целью скорейшего прекращения кровопролития и перехода к мирному урегулированию нагорно-карабахской проблемы. Высказана надежда, что Турция, как член Минской группы ОБСЕ, внесёт конструктивный вклад в деэскалацию конфликта.
При обмене мнениями по сирийской и ливийской проблематике отмечен эффективный характер координации России и Турции на этих направлениях, которая способствует стабилизации обстановки и продвижению на политико-дипломатическом треке.
Рассмотрен также ряд вопросов двустороннего сотрудничества. Отфиксирована обоюдная заинтересованность во взаимодействии по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая кооперацию в области разработки и производства вакцин. Будут даны соответствующие указания профильным ведомствам.
Условлено также о поддержании дальнейших регулярных контактов по дипломатическим и военным каналам», — говорится в сообщении.
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СРОЧНО: ВКС начали уничтожать лагеря подготовки террористов из-за Карабаха (ВИДЕО)
После отправки сирийских боевиков в Карабах в Идлибе начался поиск мест подготовки бандформирований для их уничтожения.
Подробности «Русской Весне» сообщил военный источник, предоставивший кадры аэроразведки.
Недавно разведка за вознаграждение получила подробные сведения от боевиков о большом тренировочном лагере террористов в 2 км южнее Кафер-Диббин.
Для удержания фронта в районе г. Джиср эш-Шугур турки поставили свой пост и начали объединять силы «вооружённой оппозиции» и группировок международных террористов.
После получения данных за объектами начала наблюдать авиаразведка (см. видео), фиксировались переговоры.
На территории указанного лагеря проводилась подготовка нескольких сотен боевиков, их готовили по специальности «оператор ПТРК», «механик-водитель» и др. На лесных участках лагеря отрабатывались действия бандгрупп в лесисто-гористой местности.
По имеющимся данным, подготовку осуществляют турецкие инструктора и представители ЧВК.
Два СУ-34 и два СУ-24М атаковали семь объектов лагеря, в числе которых пункт управления, укрытия, замаскированная военная техника.
Интересно, что 28 сентября в этом же районе ракетным ударом был уничтожен представитель командного состава протурецкой Сирийской национальной армии «Абу Дияб», являвшийся командующим групп «союза побережья».
Пропагандистские ресурсы боевиков уже успели написать обвинения в убийстве мирных жителей.
«Российские ВКС нанесли авиаудар в районе Кафер-Дибин (24 км западнее Идлиба) провинции Идлиб. В результате авиаудара погибло два мирных жителя и тринадцать получили ранения», — пишет Halab Today TV.
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Госдеп обвинил Турцию в провокации
Турция подверглась критике со стороны США за возобновление геологоразведки в восточном Средиземноморье. Белый дом заявил, что такая активность усиливает напряженность в регионе.
«США сожалеют об объявлении Турцией 11 октября о возобновлении геолого-разведывательной активности в районах Восточного Средиземноморья, которые Греция считает находящимися под своей юрисдикцией. Заявление Турции усиливает напряженность в регионе и затрудняет возобновление важных предварительных переговоров между нашими союзниками по НАТО — Грецией и Турцией», — говорится в заявлении Госдепа.
В нем отмечается, что «принуждение, угрозы, запугивание и военная деятельность не снимут напряженность».
«Мы призываем Турцию положить конец этой преднамеренной провокации и немедленно начать предварительные переговоры с Грецией», — подчеркивается в заявлении.
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