Вообще, еще в древности Карабах принадлежал Армении и состоял из 2 частей: Арцах и Утик, которые находились в Куро-Аракском междуречье.

Арцах располагался на территории современной Нагорно-Карабахской Республики, будучи 10-й провинцией древнего Армянского Царства, уже в 6-ом веке до н. э., когда династия Ервандуни (Ервандидов) утвердила свою власть над Армянским Нагорьем после распада государства Урарту. Греческие и римские историки в своих произведениях упоминают Арцах как важный стратегический регион Армении, поставляющий в царскую армию лучшую конницу.

Утик представлял из себя равнинную часть Карабаха. Арцах и Утик исторически были взаимосвязаны в экономическом и культурном плане и тесно дополняли друг друга (ныне Утик входит в состав Азербайджана).

В первом веке до н. э. царь Армении Тигран II (правил в 95-55 гг. до н. э.) построил в Арцахе один из четырех городов, названных в честь него Тигранакертом.

До 4 века Карабах граничил на северо-востоке по реке Кура с Кавказской Албанией. До конца IV века все античные историки называли его Орхистена (нагорная ее часть — Арцах, а равнинная — Утик).

В 387 году н. э. единое Армянское Царство было разделено между Персией и Византией. Арцах и Утик отошли к вассальному от Персии полиэтническому государству Кавказская Албания, находясь при этом под управлением армянских княжеских родов и сохранив сильное армянское влияние.

Армянские историки считают, что правители Арцаха в составе Кавказской Албании получили возможность расширить свои владения на восток и образовать свое собственное армянское государство — Агванкское Царство, которое контролировало обширную территорию, включающую предгорья Большого Кавказа и часть побережья Каспийского моря.

Именно с IV века в регионе начался расцвет армянской культуры, а в пятом веке Агванкское Царство становится одним из центров армянской цивилизации.

В середине VI века был образован Албанский католикасат, который в 705 году вступил в унию с Армянской церковью и окончательно стал ее частью.

Полиэтническая Кавказская Албания была уничтожена арабами в 705 году, она стало сюзереном Арабского халифата. При этом роль арабского эмира ограничивалась вопросами обороны и сбора налогов. Управление в Арцахе было в руках княжеского рода Михранидов.

Отмечу, что в средние века, в период феодальной раздробленности, Агванкское Царство распалось на несколько отдельных армянских княжеств, самыми значимыми из которых были Верхнехаченское (Атеркское) и Нижнехаченское княжества, а также княжества Ктиш-Бахк и Гардман-Парисос. Все эти княжества были признаны частью Армении со стороны ведущих мировых держав.

В начале IX века на территории Нагорного Карабаха образуется армянское феодальное княжество Хачен с армянским населением.

В середине 9-го века феодалами Арцаха была признана власть династии Багратуни (Багратидов), собирателей земель армянских, в 885 г. восстановивших независимое армянское государство, столицей которого стал город Ани. В состав восстановленного Армянского царства входит и Хачен.

В XII-XIII веках княжество Хачен достигло высот в своем развитии. Центр Арцах-Хаченского княжества занимал бассейн рек Хаченагет, Каркар и Трту. В 13-м веке Великий князь Асан Джалал Вахтангян (правил с 1214 до 1261 гг.), основатель Гандзасарского собора св. Иоанна Крестителя, объединил в одно единое Хаченское Княжество все мелкие государства Арцаха. Хасан Джалал называл себя «самодержцем» и «царем», а его государство известно в истории также как Арцахское Царство.

Через античную армянскую династию Араншахиков и ее родоначальника Арана, корни Асан-Джалалянов уходят вглубь веков, к легендарному прародителю армян Хайку, сыну Торгома (Тогармы) и праправнуку библейского Иафета — одного из трех сыновей Ноя.

Таким образом, Асан-Джалалянов можно по праву считать одной из самых древних аристократических династий на планете.

«Хаченское княжество» просуществовало до конца XVI века, став одним из последних остатков армянского национально-государственного устройства после потери независимости.

В XI веке весь Ближний Восток захватили тюркские кочевники сельджуки, вместе с которыми на Южный Кавказ началось проникновение тюркских кочевых народов. Чрезвычайное усиление этой колонизации имело место в XIII-XIV вв. после монгольских завоеваний, нашествия Тамерлана и туркменских орд, что положило начало многолетним войнам с армянскими княжествами.

С расширением тюркско-исламской колонизации Ближнего Востока, Малой Азии, Балкан и Закавказья кочевники постепенно вытесняли коренное христианское население в горы, а сами занимали равнинные территории.

В результате этого процесса в центральных и восточных областях современного Азербайджана коренное армянское население было вынуждено бежать на запад, в труднодоступные местности, населенные армянскими горцами Арцаха с античных времен.

Мало того, для контроля над полным циклом отгонного скотоводства тюрки-кочевники планировали занять не только равнины, но и горные пастбища в Арцахе и других регионах Армянского Нагорья. Армянскому народу в течение многих веков удавалось отражать попытки турок колонизировать территории Закавказья.

Вообще, тюркам довольно быстро удалось ассимилировать и исламизировать местные кавказские и иранские народы и уже в конце XIV века на территории современного Азербайджана сложился единый этнос. Вместе с тем это не привело к смене населения в Арцахе.

Вместо кавказских и иранских этносов соседями армян стал новый народ.

Прототюркские племена, смешиваясь с новыми (прибывавшими сюда во время походов гуннов, хазар, сельджуков и татар) способствовали укреплению здесь тюркского элемента, которое завершилось возникновением тюркской нации — азербайджанских тюрок.

В XV веке Хачен входил в состав туркоманских государств Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу. В этот период были разрушены многие построенные ранее христианские церкви и памятники.

В начале XVI века Хачен вошёл в состав государства Сефевидов (иранская шахская династия, правящая с XIV века). Административно округ Хачен находился в составе Карабахского беглербегства (впоследствии Карабахского и Гянджинского ханства), которым правил род Зияд оглы из племени каджаров (являются сегодня субэтнической группой азербайджанцев, подавляющее большинство которых проживает в Иране).

Однако власть каджаров распространялась главным образом на равнинный Карабах, население которого было мусульманизировано и тюркизировано, тогда как Нагорный Карабах, где продолжали жить армяне, остался в руках армянских правителей.

Вообще, термин «Карабах» известен с 16-го века.

Данное географическое понятие тогда обозначало восточные окраины Арцаха, которые в средние века периодически подвергались вторжению тюркских племен из Средней Азии.

Термин «Карабах» имеет армянские корни, указывая на Княжество Бахк (Ктиш-Бахк), которое в период между 10-м и 13-м веками занимало южную часть областей Арцах и Сюник. Проникшие в Закавказье тюркские кочевые племена начали использовать термин «Карабах» по причине его фонетического (звукового) сходства с тюркским словом «кара» (черный) и персидским словом «бах» (сад).

С 15-го по 19-й век власть в Арцахе принадлежала пяти объединенным армянским феодальным образованиям — меликствам, известным как Пять Княжеств или Меликства Хамсы. Пять княжеств/меликств — Хачен, Гюлистан, Джраберд, Варанда и Дизак — имели собственные вооруженные силы, а армянские мелики (князья) часто воспринимались в качестве представителей политической воли всего армянского народа.

Решив заменить не слишком лояльное армянское христианское население, персы провели заселение территории мусульманами-тюрками.

В результате переселений и выселений армян на территории Карабаха стало преобладать азербайджанское население.

В 1720-е годы Пять Княжеств под руководством духовных предводителей Святого престола Гандзасара возглавили крупномасштабное национально-освободительное движение против персидского и турецкого владычества.

Параллельно с вооруженной борьбой княжества направляли своих посланников в Европу и Россию с целью получения помощи христианского мира.

Вскоре пала династия Севефидов в Персии. Однако началось турецкое вторжение в персидское Закавказье, и Пётр I был вынужден заключить с Портой Константинопольский договор, по которому султан признал приобретения России в Прикаспии, а Россия — права султана на Западное Закавказье (включая армянские княжества).

Период турецкой оккупации (1723-1733) надолго остался в памяти армян Хамсы как годы жестокого разорения и героической борьбы. В этот период армянские меликства Нагорного Карабаха были фактически самостоятельными.

В 1734-1735 годах персидский шах Надир отвоевал Восточное Закавказье у турок. По мирному договору 1735 года между Персией и Османской империей Армения и Грузия отошли к Персии. В этот период меликства Хамсы сохраняли фактическую самостоятельность.

К середине 18-го века многолетняя армяно-турецкая война с османскими захватчиками разорила Арцах, а внутренние разногласия ослабили власть армянских князей.

В результате мусульманским кочевникам удалось продвинуться в горную часть Арцаха, захватить крепость Шуши и провозгласить в 1747 году Карабахское ханство (предводитель тюркского племени джеваншир Панах Али-хан к тому времени объявил себя правителем Карабахского ханства).

Тюркским правителям тогда удалось взять под контроль не только Равнинный Карабах, населенный преимущественно мусульманами, но и Нагорный Карабах, где в основном проживали исповедовавшие христианство армяне. Впервые за свою историю Нагорный Карабах оказался под властью тюркского хана.

С образованием Карабахского ханства происходит усиленная миграция тюркских племен в Карабах и, наоборот, эмиграция из него армян. Вообще политика сына (и наследника престола) Панах Али-хана Ибрагим-хана привела к массовому бегству армян и депопуляции области. В самом центре армянской ранее Варанды появился крупный тюркский анклав — Шуша.

В конце 18 века в Карабах постоянно вторгалась Персия. В это время часто Карабах обороняли армяне вместе с находившимися там тюрками. Ибрагим-хан пытался заручиться поддержкой России. Россия согласилась помочь штыком.

Вообще после вхождения в состав Российской империи Картли-Кахетинское царства, Мегрелии и Имеретинского царства в начале XIX века Карабах стал объектом устойчивого интереса со стороны Петербурга.

Это, кстати, явилось одной из причин русско-персидской войны.

В 1805 году Карабахское Ханство было присоединено к Российской Империи. В мае 1805 года местный Ибрагим-хан принес присягу императору Александру I (впоследствии Ибрагим-хан решил тайно переметнуться на сторону персов и был убит российским военачальником).

Переход Карабаха в подданство Российской империи закрепил подписанный тогда же Кюрекчайский договор.

Теперь он является одним из документов, к которому апеллирует азербайджанская сторона в спорах о том, кому принадлежит Нагорный Карабах.

Тем временем, в 1813 г., по завершении русско-персидской войны 1804 — 1813 годов, в карабахской крепости Гюлистан был подписан мирный российско-иранский договор, которым был признан переход Карабахского ханства под власть России.

В 1826 персы попыталась напасть на Карабах, но были разбиты и изгнаны.

Карабахское Ханство было ликвидировано в 1868 году, а Карабах поделили на четыре уезда, составивших провинцию с военным управлением. С 1868 года она относилась к Елизаветпольской губернии.

Ликвидация ханства послужила делу установления стабильности и мира в отношениях между армянским населением и мусульманским меньшинством в Арцахе. Административный центр края, город Шуши, стал торговым и культурным центром. В Шуши родились и творили многие выдающиеся музыканты, художники, писатели, историки и инженеры — как армяне-христиане, так и мусульмане.

Несмотря на относительно быструю ликвидацию Карабахского Ханства, часть тюркских колонистов не возвратились на свои прежние территории в Муганской степи, а пожелали остаться в Арцахе.

Армяно-тюркский конфликт в Арцахе разгорелся в полную силу в начале 20-го века. В 1905-1906 годах практически всё Закавказье, и Арцах в частности, был втянут в так называемую «армяно-татарскую войну» (этноним «азербайджанцы» полностью вошел в употребление только в 1930-е годы; вместо этого русские называли азербайджанцев «кавказскими татарами»).

После Великой социалистической революции, в 1918 г., в Закавказье возникли три независимых государства — Грузия, Армения и Азербайджан. С первых же дней своего существования все три республики вверглись в территориальные споры друг с другом.

В мае 1918-го в бывшей резиденции наместника России было принято решение о провозглашении Азербайджанской Демократической Республики (АДР). Председателем ее правительства избрали Фатали хана Хойского — сегодня его считают одним из основателей независимого Азербайджана, «внесшим неоценимый вклад в формирование и признание азербайджанской государственности».

АДР объявила о претензиях на территорию бывших Бакинской и Елизаветпольской губерний Российской империи, включая Карабах и Зангезур. Однако армянское население этих регионов категорически отказалось признать ее власть.

Весь недолгий период своего существования АДР пыталась подчинить себе Карабах — сначала при помощи турецких войск, затем — опираясь на решения Парижской мирной конференции.

22 июля 1918 года в Шуше был созван Первый съезд армян Карабаха, который провозгласил Нагорный Карабах независимой административно-политической единицей и избрал Народное правительство.

В конце сентября 1918 года, после взятия Баку и последующей резни армян, турецко-азербайджанские войска начали наступление против дашнакских отрядов (что-то типа армянских «меньшевиков») и 1 октября без боя вошли в Шушу. Отряды дашнаков отступили в горные места Карабаха и объявили здесь о создании Нагорно-Карабахской Республики. Так впервые появился новый термин — Нагорный Карабах.

После капитуляции Османской империи в Азербайджан из Ирана прибыли части британской армии. 15 января 1919 года английское командование до окончательного решения спорных вопросов на Парижской мирной конференции утвердило генерал-губернатором Карабаха c Зангезуром Хосров-бека Султанова. Он был назначен правительством АДР и имел репутацию среди армян как ярый армянофоб и адепт пантюркистской идеи.

Карабах и Зангезур британская оккупационная администрация под руководством генерала Уильяма Томпсона до принятия окончательного решения оставляла за Азербайджаном. Проазербайджанские действия британцев разочаровали армян, считавших себя «маленьким союзником» Великобритании.

11 января 1920 года независимость Азербайджана признал Верховный совет Антанты.

Упорство азербайджанского правительства в отношении Карабаха обострило межнациональный конфликт и привело к трагедии 23-26 марта 1920 года, известной как резня в Шуше (исторически Шуша была поделена надвое: в гористой части города проживали армяне, в низменной — азербайджанцы и незначительный процент населения составляли русские и евреи; еще в 1905 году две враждующие группировки нанесли значительный ущерб кварталам друг друга).

В эти дни азербайджанцы и поддерживавшие их турецкие интервенты учинили экстремально широкомасштабную резню армянского населения в Шуше, продолжив при этом политику геноцида армянского народа, начатого правительством Османской Империи в 1915 г. Было убито до 20 тысяч армян-шушинцев, разрушено около 7 тысяч зданий города.

Вспышка ненависти сопровождалась насилием по отношению к женщинам и детям.

Армянская половина города была фактически стерта с лица земли.

Таким же образом были разрушены и сожжены тысячи армянских городов и селений в Западной Армении, Киликии и других регионах Османской Империи во время геноцида в 1915-1922 гг.

27 апреля 1920 года в Баку началось восстание вышедших из подполья большевиков. Одновременно границу Советской России и Азербайджана пересекли бронепоезда. За ними вторглись регулярные части Красной армии. Операция по свержению правительства АДР и установлению советской власти в Баку оказалась молниеносной. За ней последовала советизация всего Азербайджана. Хойский с другими министрами бежал в Тифлис, где его убили армяне-дашнаки.

В 1921 году большевики признали Арцах частью Армении вместе с двумя другими населенными преимущественно армянами областями: Нахичеван и Зангезур (древний Сюник, населению которого удалось отстоять свое право остаться в Армении).

Лидер азербайджанских большевиков Нариман Нариманов лично поздравил своих армянских соратников с определением статуса всех трех провинций в границах Армении.

Однако позиция Баку быстро претерпела изменения.

Желание Советской России заручиться поддержкой турецкого лидера Кемаля Ататюрка привели к тому, что Иосиф Сталин, исполнявший в то время роль наркома по делам национальностей, изменил решение советских властей и решил передать Нагорный Карабах Азербайджану.

Поэтому после того, как 19 мая 1921 года состоялось принятие первой Конституции Азербайджанской ССР, решением Кавбюро ЦК РКП(б) от 5 июля того же года территория Нагорного Карабаха с преобладавшим армянским населением была включена в состав АзССР с предоставлением широкой областной автономии.

А в 1923 г. появилась Автономная Область Нагорного Карабаха (АОНК) с центром в селении Ханкенди (переименованном затем в Степанакерт). В 1936 году, после принятия новой союзной Конституции, ее переименовали в Нагорно-Карабахскую автономную область (НКАО).

Согласно переписи 1926 года, доля армян среди населения Нагорного Карабаха составляла 94% (из 125,2 тыс. человек), по данным последней советской переписи 1989 года — 77% (из 189 тыс.).

В целом, в советское время в регионе установилось спокойствие. Новая эскалация конфликта произошла во время ублюдочной горбачевской перестройки во второй половине 1980-х годов.

Продолжение следует.

Бенес Айо, для «Русской Весны»