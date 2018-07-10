Новости Украины и Новороссии 10 июля 2018
- 13:10 Пенсионный возраст. Как это смешно.
- 08:52 В Раде повышение цен на газ назвали «убийством Украины».
- 08:30 Украина: объявлен набор детей в школу «уничтожения вековечного врага — России» (ВИДЕО).
- 03:30 «Слава Украине!» Украинцы массово атакуют страницу ФИФА в Facebook.
- 03:00 «Нет причин для компромисса»: почему Порошенко и Дуда не почтили вместе память жертв Волынской резни (ФОТО).
- 02:00 «Подачка Киеву»: зачем Украина и США проводят совместные учения в Чёрном море (ФОТО).
- 00:00 За «Славу Украине» хорвату придется заплатить круглую сумму.
- Вчера 23:54 Cлавa Фpaнции и жepтва геронтофилии.
- Вчера 22:39 На Украине возмутились «травлей» хорватского футболиста, записавшего скандальное видео.
- Вчера 20:43 Украина просит НАТО войти в Керченский пролив.
Пенсионный возраст. Как это смешно
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В Раде повышение цен на газ назвали «убийством Украины»
Повышение цен на уже итак «экстрадорогой газ» станет «убийством» Украины, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.
Пор словам политика, на Украине самые высокие цены в Европе на природное топливо по отношению к зарплатам граждан. Таким образом, по его мнению, у жителей Украины не остается средств для нормального существования после оплаты счетов за коммунальные услуги, передает телеканал «112 Украина».
«Рассказывать, что нам надо еще повышать (цену на газ), чтобы была такая, как в Италии, в Англии, – это бредятина полная, вранье и убийство страны. На самом деле, у нас не просто дорогой газ, а экстрадорогой газ. Ни одна страна в мире не имеет таких затрат у населения на газ», – сказал депутат.
Повышение цен на газ для украинского населения является одним из условий Международного валютного фонда (МВФ) для выдачи очередного кредита Киеву. В конце июня депутат Верховной рады, лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко заявил, что повышение цен на газ для населения Украины приведет к «социальному взрыву».
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Украина: объявлен набор детей в школу «уничтожения вековечного врага — России» (ВИДЕО)
Депутат Верховной Рады Дмитрий Ярош, бывший главарь «Правого сектора»*, ныне возглавляющий группировку «Украинская добровольческая армия», объявил об открытии детской школы диверсантов для будущей войны на уничтожение России.
«Самые тяжелые испытания для нашей Нации и Государства еще впереди. Поэтому мы, украинские добровольцы, вместе с выполнением боевых задач на линии фронта, готовим молодое поколение к защите Украины и уничтожению нашего вековечного врага, империи-агрессора России», — анонсирует Ярош.
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*Запрещенная в России экстремистская группировка
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«Слава Украине!» Украинцы массово атакуют страницу ФИФА в Facebook
Страница Всемирной федерации футбола (ФИФА) в соцсети Facebook подверглась массовому нападению со стороны украинских пользователей. Десятки тысяч отзывов с текстом «Слава Украине» и оценка странице — 1 балл из пяти возможных — вот результат атаки.
Буквально за один день в понедельник, 9 июля, страница получила более 125 тысяч отметок с одной звездочкой. Ранее у этой страницы было около двух тысяч негативных оценок, на данный момент — их 127 тысяч.
Среди пользователей, которые оставили свои комментарии, замечены известные юристы, журналисты и даже политики. Так, например, свой отзыв опубликовал и нардеп Борислав Береза: «ФИФА — это коррупционная структура», — написал он.
Акция проводится украинскими пользователями в поддержку хорватских футболистов Огнена Вукоевича и Домагоя Виды, которые после победы над сборной России записали видео со словами «Слава Украине».
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«Нет причин для компромисса»: почему Порошенко и Дуда не почтили вместе память жертв Волынской резни (ФОТО)
Президенты Польши и Украины посетили места, связанные с трагическими событиями времён Второй мировой войны, — Анджей Дуда был на Волыни, а Пётр Порошенко в деревне Сагрынь.
При этом лидеры двух стран не встретились, как предполагалось ранее, и даже вступили в заочный спор. Польская сторона считает геноцидом уничтожение более 100 тыс. поляков в ходе Волынской резни 1943 года. Киев заявляет, что в этой трагедии виноваты и украинцы, и поляки.
Президент Польши Анджей Дуда назвал этнической чисткой события Волынской резни на Украине в 1943 году. Об этом он заявил во время своего визита в страну 8 июля, открывая мемориал погибшим полякам в посёлке Олыка Волынской области Украины.
«Это печальная дата для польских семей. Это не была война — это была этническая чистка, чтобы убрать поляков с территорий, на которых они жили. Сто тысяч здесь замучены», — подчеркнул польский лидер.
Ранее «польско-украинской войной» называл события 1943–1947 годов на территориях Западной Украины и Восточной Польши директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
«Необандеровская провокация»
Частный визит Анджея Дуды на Волынь был приурочен к 75-летию Волынской резни, пик которой пришёлся на лето 1943 года. 11 июля 1943-го вошло в польскую историю как «Кровавое воскресенье». Тогда отряды Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА)* атаковали более ста польских населённых пунктов на Волыни, зверски расправляясь с их жителями. За несколько дней середины июля украинскими националистами было уничтожено до 10 тыс. человек.
Свезённые на идентификацию и похороны трупы поляков — жертв резни, 26 марта 1943 г
Всего, по данным польского Института национальной памяти, от рук бандеровцев в годы Второй мировой погибли более ста тысяч поляков, большинство в ходе событий на Волыни 1943–1944 годов.
Как отмечают эксперты, Дуда-де-факто вступил в заочную полемику не только с Вятровичем, но и с президентом Украины Петром Порошенко, который в этот момент по приглашению украинской общины Польши посещал деревню Сагрынь.
10 марта 1944 года здесь, по оценкам украинской стороны, поляками (националистической «Армией Крайовой» и «Крестьянскими батальонами») были убиты до 1 300 украинцев.
Варшава настаивает на цифре в 200 человек, отмечая, что населённый пункт был местом дислокации отрядов ОУН-УПА, украинских полицаев и отделения дивизии СС «Галичина».
Тем не менее, 8 июля Порошенко в Сагрыни заявил, что чтит память украинцев, ставших «жертвами украино-польского конфликта мая 1944 года» и «память поляков, которые стали жертвами трагических событий на Украине».
«Призываю украинцев и поляков к взаимному прощению», — подчеркнул Порошенко в своём Twitter.
«Киев пытается снять с ОУН-УПА обвинения в проведении геноцида польского населения на Волыни, утверждая, что это были жертвы военных действий, — прокомментировал в интервью RT позицию украинского лидера научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский. — Но в Польше принята совсем иная трактовка, и у поляков нет политических причин для поиска компромисса».
Президент Дуда возложил цветы на поле уже не существующей польской деревни Колония Покута в Волыни
«Необандеровская провокация очевидна, — отметил RT польский политолог вице-президент Европейского центра геополитического анализа Конрад Рекаш.
— Это попытка поставить знак равенства между геноцидом, совершённым украинскими шовинистами на Волыни, и защитой от того, чтобы это не повторилось. Отсюда эвфемизмы о трагических событиях и повторяющиеся фразы о том, что насилие было взаимным».
Застарелый конфликт
«Формулировка Порошенко оскорбительна для поляков, так как даже если учесть все жертвы, даже недоказанные, с украинской стороны, это несопоставимые потери. Отрицание Волынской резни, чем успешно занимается Порошенко, неприемлемо для Варшавы», — отметил в интервью RT политолог Александр Асафов.
Не стал подчёркивать пропорциональность преступлений, совершённых поляками и украинцами, и Анджей Дуда.
Более того, польский президент на Волыни отметил огромную разницу в числе жертв — 100 000 поляков против 5 000 украинцев — и то, что антиукраинские акции поляков были ответом на террор бандеровцев.
Ранее украинская сторона приглашала польского лидера вместе с Порошенко посетить и Сагрынь, и бывшие польские сёла Волыни. Однако Варшава Киеву отказала. В свою очередь, когда 8 июля Пётр Порошенко приехал из Польши на Волынь, то он посетил не места связанные с уничтожением поляков, а село Гончий брод, где, по оценке украинских историков, бойцы «Армии Крайовой» убили до ста украинцев.
Пётр Порошенко в селе Гончий брод
«Произошедшее реально отражает расклад сил. Украинская сторона хотела навязать Польше вариант, который не предполагает обвинения в геноциде, но этого не удалось сделать, — считает Неменский. — Киев сейчас находится в слабом положении, и Польша считает, что есть возможность надавить на Украину, чтобы она приняла польскую точку зрения».
В области исторической политики Порошенко проявил себя как деятель, выдвигающий неприемлемые для поляков утверждения об общей трагедии, считает Неменский, и Польша открыто демонстрирует, что не принимает этого.
В свою очередь, по словам эксперта, после отказа польского лидера, Пётр Порошенко должен был показать украинским националистам, что он «не прогнулся» под поляков. Поэтому он и посетил памятные места и в Польше, и на Украине, где жертвами были украинцы.
«Порошенко не может пойти на уступки, учитывая уже начавшуюся предвыборную кампанию на Украине», — подчёркивает Неменский.
22 июля 2016 года польский Сейм признал события Волынской резни геноцидом против поляков. Годом ранее киевская Верховная рада объявила деятельность ОУН-УПА борьбой за независимость Украины.
С января 2018 года «пропаганда бандеровской идеологии» в Польше является уголовным преступлением, равно как и отрицание геноцида поляков украинскими националистами.
Принятый тогда Сеймом закон об Институте национальной памяти позже был исправлен по требованию США и Израиля, так как в нём содержался пункт об уголовной ответственности за обвинение поляков в пособничестве Холокосту. Однако антибандеровские положения остались без изменений.
Выступая в Сагрыни, Пётр Порошенко призвал исправить польский закон об Институте национальной памяти, так, чтобы он удовлетворял требованиям и украинской стороны.
Однако, по мнению экспертов, это требование невыполнимо.
«Украина не сможет добиться никаких уступок, поскольку она не является самостоятельным субъектом международных отношений», — отметил Асафов.
Антироссийская риторика
Находясь на Волыни, Анджей Дуда подчеркнул, что, несмотря ни на что, Варшава остаётся другом Киева, отношения двух стран должны строиться на фундаменте исторической правды.
«Мы хотим, чтобы Украина была безопасным государством, которое смотрит на Запад, на Европу, а не на Восток, откуда на Украину десятилетиями, а то и веками приходит опасность», — подчеркнул польский лидер.
Украинский президент также говорил об угрозе с Востока.
«От спора польского и украинского народов выиграет лишь третий, тот, кто сейчас осуществляет агрессию с Востока, враг, пришелец, оккупант, и мы не дадим ему шансов нас расколоть», — подчеркнул, прибыв на Волынь Порошенко.
С точки зрения Неменского, несмотря на общую антироссийскую риторику, слова о российской угрозе не заставят Варшаву пойти на компромисс с Киевом в области исторической памяти.
«Украина с 2014 года лишила себя возможности какого-либо геополитического манёвра, поэтому Польше как-то завлекать её нет необходимости. Украина и так безвыходно антироссийская. Это не та область, в которой поляки считают нужным договариваться», — подчеркнул эксперт.
По мнению Конрада Рекаша, польские власти занимают слишком примиренческую позицию по отношению к официальному Киеву.
«Политика Киева и атмосфера соглашательства, которая до сих пор преобладает в Варшаве, усиливают опасность того, что бандеровские преступления могут повториться снова. События мая 2014 года в Одессе и война на Донбассе подтверждают это. Нужно помнить урок Сагрыни — если хочешь выжить, нужно быть готовым ударить первым», — считает польский политолог.
«Польское общество в целом не настроено антироссийски, — считает Александр Асафов. — Это скорее политическая позиция правящей партии „Право и справедливость“, а вот в отношениях с украинцами существует напряжённость. Это связано как с историей — Волынской резнёй и участием украинцев в подавлении Варшавского восстания, так и с социальными проблемами — захватом украинскими мигрантами рынка труда и постоянными стычками на этой почве».
По мнению эксперта, единственная точка соприкосновения между Польшей и Украиной сейчас — это «общий вектор лояльности США».
«Зато есть множество проблем, и они будут решаться снизу, если партия власти не станет решать их сверху», — подчёркивает политолог.
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Александр Бовдунов
*запрещенная в РФ экстремистская организация
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«Подачка Киеву»: зачем Украина и США проводят совместные учения в Чёрном море (ФОТО)
На юге Украины 9 июля стартовали военно-морские учения «Морской бриз» с участием ВМС США и ряда других стран НАТО. В Киеве подчёркивают, что манёвры проводятся для совершенствования оборонных навыков — будет отрабатываться высадка десанта, рейд в тылу условного противника и отражение возможной атаки на побережье с воздуха и с моря.
Между тем опрошенные RT эксперты отмечают, что учения имеют явный политический подтекст. Украина использует их как повод лишний раз заявить о готовности вступить в альянс, а Соединённые Штаты — чтобы обозначить своё присутствие в Чёрном море.
Международные военно-морские учения Sea Breeze 2018 («Морской бриз») с участием Украины и ВМС США начались 9 июля в Одесской и Николаевской областях. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
По данным ведомства, манёвры продлятся до 21 июля. В них принимают участие представители 19 стран, в том числе Великобритании, Канады, Грузии, Дании, Молдавии, Норвегии, Польши, Швеции, США, Украины.
В учениях будут задействованы в общей сложности 29 судов и катеров, одна подлодка, 25 летательных аппаратов и порядка трёх тысяч человек личного состава, в том числе подразделения спецназа и морской пехоты.
Самый большой по численности иностранный контингент — американский. В Чёрное море ВМС Соединённых Штатов направили командный корабль USS Mount Whitney (LCC-20) и ракетный эсминец USS Porter (DDG-78), а также около тысячи военнослужащих.
По данным украинского Минобороны, в ходе учений будут отработаны такие манёвры, как пресечение незаконной деятельности на море, противодействие условному противнику в воздухе и под водой, десантные, а также поисково-спасательные операции.
«Особенностью учений будет отработка управления силами морского, сухопутного и военно-воздушного компонентов непосредственно с моря — с борта штабного корабля Mount Whitney», — подчёркивается в сообщении военного ведомства.
Военнослужащие США на украинско-американских военных учениях Sea Breeze, Денис Петров РИА Новости
В Минобороны также отметили, что основными заданиями для подразделений стран-участников станут противокорабельная и противовоздушная оборона береговой линии, высадка морского десанта на неподготовленное побережье и проведение рейдовых действий в тылу противника. Помимо акватории Чёрного моря, манёвры пройдут на полигонах в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.
Круги на воде
Заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин в беседе с RT пояснил, что в ходе «Морского бриза» будут отрабатываться возможные действия Украины и других государств против российской армии.
«Они готовятся к гипотетическим военным действиям. При этом речи не идёт о попытке Вооружённых сил Украины отрабатывать действия по захвату Крыма, так как у Киева нет для этого соответствующих боевых возможностей, а у его „союзников“ по Sea Breeze 2018 нет соответствующей психологической готовности», — сказал эксперт.
Учения «Морской бриз» проводятся в Чёрном море ежегодно. Впервые эти манёвры прошли 25—31 августа 1997 года в Крыму, близ Евпатории. В них участвовали более 4,5 тыс. военнослужащих, а также 28 кораблей и судов Украины, США, Болгарии, Румынии, Турции и Грузии. МИД России тогда осудил данное мероприятие.
На следующий год к участию в «Морском бризе» была приглашена Россия. Москва выделила для этого мероприятия сторожевой корабль Черноморского флота «Ладный», большой десантный корабль БДК-67 (ныне — «Ямал») и взвод морских пехотинцев. В 2001 г. представители Минобороны РФ участвовали в командно-штабной фазе манёвров.
Иногда Sea Breeze срывались из-за активной позиции населения Крыма. В 2006 году местные жители выступили резко против предполагаемого вступления Украины в Североатлантический альянс — тогда крымчане заблокировали в порту Феодосии и не дали вывести на полигоны оружие и военную технику США.
Акция протеста против вхождения Украины в НАТО в Киеве, 2008 год
Сорваны оказались манёвры и в 2009 году: Верховная рада отвергла законопроект президента Украины Виктора Ющенко о проведении Sea Breeze на территории государства.
Надежда на интеграцию
В этом году ни украинское Минобороны, ни местные СМИ не сообщают, какие суда для манёвров выделит Киев. По итогам Крымского референдума 2014 года украинская сторона утратила контроль над девятью из 18 основных боевых кораблей и девятью из 43 вспомогательных судов.
В марте помощник командующего ВМС Украины капитан 1-го ранга Марина Каналюк сказала, что во время воссоединения Крыма с Россией украинский флот был принесён в жертву ради подготовки армии к конфликту в Донбассе.
В данный момент, согласно открытой информации, военно-морские силы страны располагают фрегатом «Гетман Сагайдачный», корветом «Винница», рядом ракетных катеров, а также несколькими небоевыми кораблями.
Член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ полковник запаса Виктор Мураховский в интервью RT отметил, что говорить о каких-либо существенных боевых возможностях украинского военного флота сегодня не приходится.
«Серьёзной боевой силой он не является. Всё, что будут делать боевые корабли Украины на этих манёврах — это демонстрировать свой флаг. Однако в военное время даже подобная демонстрация будет невозможной», — уверен специалист.
По его словам, на Sea Breeze 2018 Киеву крайне важно показать, что ВМС Украины и страна в целом ради выполнения определённых задач готовы взаимодействовать с США и НАТО на своей территории.
«Соединённые Штаты преследуют свою цель, а именно — показать, что у них есть некое военное присутствие в Чёрном море, то есть продемонстрировать, что они могут успешно действовать в тех регионах, которые РФ считает чувствительными с точки зрения обеспечения своей военной безопасности», — сказал Мураховский.
Он также обратил внимание на то, что силы Североатлантического альянса в ходе Sea Breeze 2018 будут осваивать не очень знакомый для них театр военных действий и вести разведку с использованием всех имеющихся у них технических средств.
«В Минобороны РФ всё это видят и понимают, данный фактор учитывается в планах обороны нашего государства», — отметил Мураховский.
По его словам, руководство НАТО, проводя нынешние учения с Киевом, даёт ему некую надежду на будущую интеграцию в альянс.
«Недавно представители блока дали понять, что пока не собираются ни включать Украину в свои ряды, ни даже расширять с ней военное сотрудничество. И на этом фоне такого рода манёвры — подачка Украине. Мол, пока вас в альянс никто не возьмёт, но вы можете потренироваться, побегать рядом с нашими военными. А потом, когда-нибудь мы посмотрим, есть у вас перспективы к вступлению в НАТО или нет», — считает Мураховский.
Недостроенный военный ракетный крейсер «Украина», Сергей Мамонтов РИА Новости
Аналогичного мнения придерживается президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
«В этих манёврах нет никакого практического смысла для ВМС Украины, так как страна сейчас по сути утратила свой военный флот. Здесь есть только политический подтекст — Киев с помощью Sea Breeze 2018 демонстрирует своё желание стать полноценным членом альянса», — сказал эксперт.
Ищенко полагает, что для украинского руководства сам процесс стремления в НАТО гораздо важнее реального вхождения в альянс.
«После учений украинские политики, которые готовятся к предвыборной кампании, смогут заявить, что Киев ещё на шаг стал ближе к вхождению в альянс и что весь так называемый „цивилизованный мир“ сегодня заодно с украинцами. И неважно, что на самом деле в этой организации Украину видеть пока не хотят. Главное для украинских политических деятелей — вовремя сделать заявление. И мне страшно представить, что будет, если вдруг украинское государство всё же возьмут в блок, ведь тогда надо будет нести сопутствующие военные расходы, а обещать населению будет уже нечего», — отметил Ищенко.
Он также отметил, что по состоянию на сегодняшний день Украина представляет собой обузу для НАТО, и в альянсе это прекрасно осознают.
«В блоке сложилась не очень устойчивая ситуация, связанная с тем, что с одной стороны Европа постепенно стремится распрощаться с США как со своими главным военно-политическим союзником, с другой — одновременно пытается пользоваться его возможностями.
Это парадокс, после разрешения которого непонятно, какие международные структуры останутся. И сейчас там в принципе всем не до Украины», — рассуждает собеседник RT.
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Владимир Ващенко
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За «Славу Украине» хорвату придется заплатить круглую сумму
Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал помощника тренера сборной Хорватии Огнена Вукоевича на 15 тысяч долларов.
«Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал Вукоевича на 15 000 швейцарских франков (1 франк примерно равен $1) и вынес предупреждение за неспортивное поведение», — говорится в заявлении пресс-службы ФИФА в понедельник.
Напомним, что после победы над Россией в четвертьфинале чемпионата мира Вукоевич вместе с защитником сборной Домагоем Видой поздравили болельщиков, заявив, что «Это победа для киевского „Динамо“ и для Украины», при этом Вида добавил приветствие «Слава Украине!».
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Cлавa Фpaнции и жepтва геронтофилии
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На Украине возмутились «травлей» хорватского футболиста, записавшего скандальное видео
Федерация футбола Украины возмущена травлей игрока сборной Хорватии и экс-легионера киевского Динамо Домагоя Виды и направила обращение в ФИФА с объяснением лозунга «Слава Украине!» Об этом в понедельник, 9 июля, сообщает пресс-служба ФФУ.
В ФФУ отмечают, что футболист много лет выступал за легендарный украинский клуб, и вправе «выразить благодарность и уважение к Украине и нашим болельщикам».
«Тем более, что никакие дисциплинарные правила ФИФА не содержат нормы, которые бы запрещали такие действия», — добавили в федерации. Там объясняют, что фразу «Слава Украине!» часто используют украинские болельщики для подбадривания своих команд во время матчей.
«Она не содержит ни одного негативного или оскорбительного содержания, как и другие подобные лозунги, например, «Слава Хорватии!» или «Слава Франции!» — говорится в сообщении.
ФФУ направила обращение в ФИФА с соответствующим объяснением лозунга «Слава Украине!», а также в УЕФА с просьбой поддержать позицию ФФУ в ФИФА.
В то же время украинская федерация поблагодарила Виду за «публичное проявление уважения к Украине».
Как ранее сообщала «Русская Весна», после выигрыша в четвертьфинале ЧМ, Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали видеоролик, в котором выкрикивали лозунг «Слава Украине!»
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Украина просит НАТО войти в Керченский пролив
К оглавлению | Источник: www.youtube.com