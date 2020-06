Единственное успешное восстание рабов в истории и геноцид белых

Резня на Гаити 1804 года – печальный и малоизвестный эпизод из истории колониальных отношений. В её ходе насчитывают убитыми от трёх до пяти тысяч белых мужчин, женщин, детей. Как и из-за чего это произошло? Постараемся ответить на этот вопрос.

В конце XVIII века французская колония Сан-Доминго (ныне, как можно понять из контекста, это Гаити) стояла в центре мировых торговых сетей, производя 40% сахара в мире. Это была самая ценная заморская колония Франции, крупнейший экспортёр тропических продуктов. В то же время в колонии было около половины от общего количества рабов на островах – где-то 500 тысяч, около 40 тысяч белых колонистов и 28 тысяч свободных мулатов. Труд на плантациях сахарного тростника был очень тяжёлым, и из-за высокой смертности рабов их численность ежегодно уменьшалась на 2-5 %.

Венсан Оже

Начало Французской революции в 1789 году повлияло на настроения негров на острове. Идеи просвещения сыграли важную роль в росте самосознания образованных гаитян-мулатов (стоит сказать, что многие из них сами были владельцами рабов); появляются требования в уравнивании в правах белого и цветного населения Гаити. В 1790-1791-м годах происходит два восстания: одно из них было поднято Венсаном Оже, богатым плантатором-мулатом, побывавшим в Париже и истолковавшим принятые Учредительным собранием Франции законы как дающие равные права белым и богатым мулатам. После неудачи в попытке требования предоставить мулатам избирательное право Оже собрал группу из 250-300 мулатов, которые даже успешно одолели несколько посланных отрядов колониального ополчения, но относительно быстро были разгромлены французскими войсками. Бунт Оже стал толчком к масштабному восстанию, в котором основную роль стали играть рабы. Только за два месяца было убито 2000 европейцев. Сжигались плантации, а ущерб, нанесённый этими действиями в первые несколько недель составил больше двух миллионов франков. Стоит отметить, что восставшие ещё не требовали независимости от Франции, и большинство верило, что французский король выпустит указ об освобождении рабов. Треть острова была захвачена рабами, и посланной из метрополии комиссии пришлось признать равенство в правах всех свободных «цветных» людей в колонии, чтобы хотя бы их привлечь на свою сторону.

Генерал Рошамбо

Тем не менее, восстание продолжалось, его лидером стал Франсуа Доминик Туссен-Лувертюр, будущий французский генерал, чьим отцом был раб-африканец, обученный, правда, грамоте, да и сам он был достаточно образован. Война революционной Франции с Великобританией и Испанией вносила свои коррективы. Особенно опасным её положение стало после казни Людовика XVI. В течение нескольких месяцев английский флот захватил большую часть западных портов Сан-Доминго, а Испания, используя помощь мятежных рабов, атаковала северо-восток колонии. В этих условиях Национальный конвент, высший законодательный и исполнительный орган Первой французской революции с 21 сентября 1792 по 26 октября 1795, 4 февраля 1794 года был вынужден провозгласить отмену рабства. Французскому генералу Этьену Лаво удалось уговорить тяготевшему к европейской культуре (и даже отправившему двух своих сыновей на обучение во Францию в 1797 году) Лувертюра перейти на сторону Франции, и тот нанёс поражение испанцам в 1795 году, а затем англичанам в 1798 году.

Туссену удалось не только изгнать испанцев и англичан с острова, но и расправиться с вождями мулатов. В 1801 году колониальное собрание заявило об автономии Сан-Доминго (оставаясь при этом во владении Франции); Лувертюр стал пожизненным губернатором. Рабство было окончательно отменено. Однако в это время в метрополии Бонапарт Наполеон подозревал, что, несмотря на все публичные заверения, Лувертюр de facto вёл колонию к независимости. Несколько обстоятельств повлияли на решение «корсиканского диктатора», и одно из них было связано с событиями в Российской империи. Дело в том, что Павел Первый собирался вторгнуться в Британскую Индию, что открывало возможность в союзе с Лувертюром организовать двустороннее нападение на две наиболее ценные колонии Англии, однако смерть Павла в результате дворцового переворота остановила мобилизационные усилия России и уменьшило привлекательность вторжения. К тому же, в марте 1801 года разжигавший войну премьер-министр Великобритании Уильям Питт уступил место Генри Аддингтону, и ценность армии Лувертюра ещё больше снизилась. Другой фактор – информационный вакуум; с начала войны с Англией плавания стали редкостью, а суда, перевозившие официальную переписку, часто перехватывались. Так, например, Туссен не знал о приказах Наполеона не принимать автономию колонии, когда принимал конституцию. Это привело последнего к мысли о возможной нелояльности «подопечного» и к направлению на остров для восстановления французской власти экспедиционного корпуса под командованием Шарля Леклерка. На сторону французов перешли многие из союзников Лувертюра, включая и его ближайшего соратника Жан Жака Дессалина. Туссен был арестован и умер от пневмонии в апреле 1803 года.

Тем не менее, начавшаяся эпидемия жёлтой лихорадки у французских солдат и восстание беглых групп с/х работников, убеждённых, что конечной целью французов было их новое порабощение, вновь повернуло события в пользу чёрных жителей Гаити. Леклерк умирает от лихорадки в ноябре 1902 года, а его преемник, генерал Рошамбо, отличавшийся ещё большей жестокостью в действиях против чёрных рабов, к тому же, не задавался вопросом, стоило или не стоило возвращать рабство – единственное, о чём он думал, когда его возвращать. Неудивительным потому кажется, что многие мулаты-офицеры, до этого верные Франции, перешли на сторону мятежников. Решающим моментом стало возобновлении Англией войны с Францией. Британская блокада Гаити лишила французов возможности доставки подкреплений на остров. 29 ноября 1803 года французы оставили западную часть острова, а на следующий день уже упоминаемый нами Жан Жак Дессалион становится генерал-губернатором Сан-Доминго, а 1 января 1804 года, с провозглашением независимости Сан-Доминго от Франции, острову вернули название Гаити.

Что же произошло дальше? Оставался вопрос, что делать с белыми гаитянами, которые, хоть и поддерживали дело мятежников, также являлись ежедневным напоминанием о прежних связях страны с Францией и серьёзной угрозой безопасности в случае новой войны. К тому же, проблему нужно было решать быстрее, так как сам Дессалин планировал вторгнуться в Санто-Доминго и не мог оставить позади нелояльное население. По словам французского шпиона, ещё в июле 1803 года губернатор заявлял, что зарежет всех белых, даже «грудных младенцев», если возьмёт город. При этом Дессалин повёл себя как настоящий интриган – раздавал обещания, что не будет их трогать, в действительности намереваясь устроить геноцид. Так, после обещания Рошамбо о возвращении больных и раненных французских солдат на родину он приказал утопить их в море в ответ на массовые утопления, производимые французскими войсками. Многих белым Дессалин заставил трудиться в постройке новых крепостей. Многим колонистам было отказано в выдаче паспорта, когда те попытались покинуть остров. Часть генералов Дессалина выступала за общую бойню. Британский адмирал Джон Дакворт, бывший в то время главнокомандующим на Ямайке, предупреждал его о неизбежности новой французской экспедиции. В том же году Дессалин объявил населению о широком расследовании преступлений, совершённых при Леклерке и Рошамбо, что, вероятно, должно было убедить чёрных и мулатов, что среди белых много убийц.

Жан Жак Дессалин

Наконец, в феврале 1804 года он послал приказания в Леоган, Жакмель и Кайес (гаитянские города) начинать резню местных белых жителей. Однако, как Дессалин сам убедился, отправившись впоследствии путешествовать, приказ выполнялся неохотно, было убито всего несколько людей. После его прибытия, когда он вновь рассказал о зверствах, совершённых бывшими белыми властями, и потребовал выполнение прежнего приказания, массовые убийства стали происходить на улицах и за пределами городов. Параллельно с убийствами также происходили грабежи и изнасилования. Многих женщин, однако, поначалу оставляли в живых, пока Дессалин не указал, что, если оставить их в живых, то они породят новых белых мужчин. Не убивали только тех, кто согласился вступить в брак с чёрными или мулатами. Также оставляли в живых некоторых людей с личными связями с Дессалином и его офицерами. Одним из известных участников резни был Жан Зомби, житель-мулат Порт-о-Пренсе, проявивший особую жестокость. Так, однажды он остановил белого человека на улице, раздел его догола и, приведя к ступеням Президентского Дворца, зарезал, что, будто бы, по рассказам очевидцев, испугало даже гаитянского диктатора.

Помимо указанной выше причины (Дессалин не хотел оставлять у себя за спиной нелояльных белых) и, очевидно, желания отомстить бывшим рабовладельцам, у произошедшей бойни была и экономическая причина, поскольку присвоение богатства плантаторов и поместий жертв было мощным стимулом. Эта резня разрушила репутацию нового гаитянского государства и репутацию чёрных невольников в целом. Большинство стран не хотело иметь с ним никаких отношений, а Франция потребовала гигантскую компенсацию – 90 миллионов франков, которую Гаити оплачивало до середины XX века. Сейчас же республика Гаити одно из беднейших государств в мире с зашкаливающим уровнем преступности и ужасающей нищетой подавляющего большинства населения. Мечта об успешном государстве, в котором рабы, впервые в истории, победили своих рабовладельцев и отняли у них власть над собой, так и осталась утопией. А жестокий эпизод с резнёй местного белого населения – лишь страницей в истории становления этого государства.

Франсуа Доминик Туссен-Лувертюр

