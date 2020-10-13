Главная » Аналитика, Мировоззрение, Политика, События Настоящего

Социалистические Штаты Америки: американская молодежь пресытилась капитализмом.

13:01. 13 октября 2020 150 просмотров 5 коммент. Опубликовал:

scale_1200

Президент США, наряду с потенциальными соперниками из Демократической партии, уже начал подготовку к выборам 2020 года. Судя по его последним заявлениям, одним из основных препятствий на пути к переизбранию Дональд Трамп видит все более популярную среди американцев, особенно молодых, социалистическую идеологию. Кто и как помог идеям общественного равенства и справедливости овладеть умами части электората, чьи голоса могут сыграть решающую роль при голосовании всего через полтора года, разбирались «Известия».

Ветер перемен. 

Среди американской молодежи и людей «младшего среднего» возраста постепенно набирают популярность идеи социализма. Об этом, например, свидетельствуют итоги опроса общественного мнения, проведенного исследовательской службой Harris Poll. Согласно результатам, который опубликовал портал Axios, в США среди миллениалов и представителей поколения Z (люди, родившиеся в 1995 году и позже) почти половина — 49,6% — хотели бы жить в социалистическом государстве (в целом по стране о таком желании заявили 37,2% опрошенных).

Многие респонденты считают необходимым достижение социалистических по своей сути целей: оплату государством расходов на высшее образование (67,1%), создание всеобщей системы здравоохранения (73,2%) и упразднение миграционной службы, деятельность которой закрывает доступ в страну приезжим и беженцам, например, из Латинской Америки и стран Ближнего Востока и Северной Африки (43,1%).

О взглядах молодых американцев красноречиво говорят и те вопросы, которые они считают важнейшими на выборах. Так, для представителей поколения Z это, в частности, расовое равенство и политика в области миграции и отношения к приезжающим в страну выходцам из других стран. У миллениалов в топ-3 предвыборных тем попала ситуация в сфере здравоохранения. Здесь массовые протесты вызывает отказ администрации президента Трампа от системы доступного медицинского страхования Obamacare, которую начал внедрять его предшественник в Овальном кабинете.

Мнением части общества в теории можно было бы и пренебречь, если бы не одно крайне важное обстоятельство: по подсчетам социологов, эта возрастная группа к 2020 году, когда в США пройдут президентские выборы, будет составлять до 37% электората. Для Трампа, рассчитывающего на второй срок в Белом доме, равно как и для его оппонентов-демократов, среди которых есть и явные сторонники социалистических взглядов, борьба за эту часть электората может оказаться судьбоносной.

Новые социалисты.

В стране, которая является ведущей мировой капиталистической державой, идеи социальной справедливости в той или иной мере присутствуют уже на протяжении десятилетий. Однако в последние годы неприятие обществом усиливающейся роли корпораций и расслоения общества, вызванного расовым, гендерным и материальным неравенством, сделало социалистические идеи весьма популярными.

В США добиться массовой популярности кандидатам социалистической партии никогда не удавалось: так, на пике популярности социалистов в 1920 году их кандидат Юджин Дебс набрал порядка 915 тыс. голосов на президентских выборах, напоминает «Голос Америки».

«Однако сейчас, согласно последним опросам общественного мнения, социалистические идеи становятся все более популярными — вплоть до того, что члены Демократической партии, которые добиваются выдвижения на выборы 2020 года, выступают с такими экономическими, налоговыми и социальными подходами, которые тесно связаны с социалистическими взглядами», — отмечает радиокомпания.

Мнимая угроза.

Одним из главных проводников взглядов, которые могут считаться социалистическими, является заявивший о желании побороться в 2020 году за Белый дом сенатор из Вермонта Берни Сандерс. Сам себя называющий социал-демократом, с подобными идеями он выступал еще в борьбе за право стать кандидатом партии на президентских выборах 2016 года. Соперником Трампа тогда выбрали Хиллари Клинтон, однако в ходе кампании перед праймериз Сандерсу удалось мобилизовать определенную часть электората, которой нравились такие его идеи, как бесплатное высшее образование и всеобщая система здравоохранения. И это немудрено — по официальным подсчетам, долги за колледж выплачивают порядка 44 млн американцев и столько же жителей Соединенных Штатов не имеют медицинской страховки.

О популярности Сандерса, которая превосходит популярность действующего президента, со ссылкой на данные социологов пишет и журнал The Nation. Издание также обращает внимание на другую интересную статистику. «Членство в организации «Демократические социалисты Америки» подскочило с 7 тыс. человек в 2016 году до более чем 55 тыс. на сегодняшний день, — говорится в материале The Nation. — Кроме того, десятки социал-демократов сейчас работают на выборных должностях — от сената и палаты представителей конгресса США до законодательных собраний штатов, муниципальных органов власти и школьных советов по всей стране». «Эти цифры отнюдь не говорят о том, что Америка — это социалистическая страна, — подчеркивает журнал. — Однако они позволяют сделать вывод о том, что американцы заинтересованы социализмом как альтернативой капитализму».

Членами «Демократических социалистов Америки» являются, в частности, одна из первых мусульманок в палате представителей Рашида Тлаиб (демократ от штата Мичиган) и ее коллега из Нью-Йорка Александра Окасио-Кортес. Имя последней регулярно появляется в СМИ, которые пишут о плеяде молодых политиков, попавших в конгресс по итогам ноябрьских выборов прошлого года.

Александра Окасио-Кортес и сенатор Эд Марки предложили «Новый зеленый курс» для сокращения выброса парниковых газов до нуля.

На прошедшем в начале марта мероприятии в Остине, штат Техас, Окасио-Кортес попробовала развенчать критику, с которой в адрес ее социалистических взглядов выступали ее однопартийцы, также претендующие на пост в Белом доме, например бывший генеральный президент Starbucks Говард Шульц. По ее словам, в случае ее победы на выборах правительство не получит контроль над крупными корпорациями, которые «уже сами контролируют наше правительство». По словам Окасио-Кортес, которые приводила NBC News, социал-демократическая система в ее понимании лишь делает более демократическим устройство политической и экономической сфер.

На той же конференции 29-летняя Окасио-Кортес, вероятно, апеллируя к молодой аудитории, среди которой очень популярны антиглобалистские настроения, отметила, что сейчас «прибыль и накопление денег ставятся выше всего остального, выше ценности человека и экологии».

— На мой взгляд, капитализму нет оправдания, — добавила она.

Не сотвори себе врага. 

Понятно, что за полтора года до президентских выборов нынешний глава государства не мог не отреагировать на ставшие столь популярными в стане его политических противников социалистические взгляды. О том, какое значение Трамп, пришедший в политику из большого бизнеса, придает антикапиталистической идеологии, говорит хотя бы тот факт, что об опасностях социализма для Соединенных Штатов он говорил в ежегодном обращении «О положении страны» в конгрессе.

Сразу после призывов к свержению режима президента Николаса Мадуро в Венесуэле и осуждения его социалистической политики, которая привела страну «в состояние презренной нищеты и отчаяния», Трамп быстро переключился на своих противников внутри страны — благо президент «доказал, что он изощренно владеет мастерством создания злодеев, которые могли бы выступать в роли его политических антагонистов», отмечала The New York Times.

— Здесь, в США, мы встревожены новыми призывами к принятию социализма в нашей стране, — заявил президент. — И сегодня мы обещаем, что Америка никогда не станет социалистическим государством.

По словам Трампа, «Америка зиждется на свободе и независимости, а не на принуждении, доминировании и контроле со стороны государства».

— Такими мы родились и такими останемся, — пообещал он.

Газета обращает внимание на то, что хоть угроза социализма — тема для американской политики новая (ну, или очень хорошо забытая), рассуждения о ней могут стать серьезным инструментом риторики «в кампании по переизбранию» Трампа, аналогично тем тезисам об угрозе со стороны криминальных элементов, попадающих в страну с волной нелегальных иммигрантов, которые нынешний президент использовал в рамках агитационной кампании перед выборами 2016 года.

Опасностям социализма посвящен целый доклад, подготовленный экономическими советниками Трампа. Там в красках расписаны крайне негативные последствия перехода к другой системе управления и общественного устройства — авторы предупреждают, что в случае внедрения, например, венесуэльской версии социализма экономика США сократится вполовину, а «такие инициативы, как бесплатное высшее образование, были упомянуты в столь же зловещих тонах, как и зверства, которые творились во времена Владимира Ленина и Мао Цзэдуна», подчеркивает NYT.

По мнению профессора истории в Джорджтаунском университете Майкла Казина, тактика, которую берет на вооружение Трамп, — это «попытка представить демократов как носителей чересчур радикальных для американцев взглядов и связать их с Венесуэлой — и, конечно, это умный ход».

— Большинство американцев явно не смогут увидеть различия между социалистами демократического толка и коммунистами, — подчеркивает Казин. — Он [Трамп], как и другие консерваторы, которые в течение многих лет говорили о так называемой красной угрозе, пытается сделать так, чтобы люди путали эти два понятия.

Источник: https://iz.ru/857148/kirill-senin/sotcialisticheskie-shtaty-ameriki-amerikanskaia-molodezh-presytilas-kapitalizmom

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Космополитизм призывает отбросить все атрибуты национального суверенитета
...великое содружество народов, социалистические нации нашей страны достигли...пролетариев СССР на фронте социалистического строительства.Поэтому противопоставлять «...якобы строят только Соединённые Штаты Америки.Американские идеологи космополитизма, отрицая ...
Массовое убийство в коммуне Джонстаун: американская технология лжи
...самых быстрорастущих религиозных движений Америки». Однако со временем ... нейрохирург, педиатр, диетолог, штат дипломированных медсестер. Оборудование позволяло делать... американские реакционеры, ибо он представляет собой успешно развивающийся социалистический...
Михаил Таратута: ﻿«Сегодня в Америке модно ﻿не любить Америку»
... несколько раз побывал в Штатах. Америка всегда занимала в сознании ... Скорее, это левацкие группы социалистического толка. Инакомыслие тут не имеет... брошен вызов глобальному американскому лидерству.Идея американской исключительности, морального превосходства...
«Американские горки» российско-китайских отношений
..., само собой разумеется, Соединенные Штаты Америки. фото: kremlin.ru Москва и...мере приближения разгрома Японии советско-американская «большая игра» активизировалась. ... пограничная война, первое столкновение социалистических стран. Смысл произошедшего поняли ...
Страна победившего ландромата
... познавательной книги Виктора Фридмана «Социалистические Штаты Америки», которая была недавно выложена ...бомбардировщика. Я просто глохла от американского пылесоса. Кроме того, выяснилось,...я избавилась от этого чуда американской техники. И теперь просто ...
Как советские вооруженные силы «гонялись» за американским самолетом-разведчиком
...между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки». На какое-то время...жизнь программы, предусматривавшие вторжение американских разведывательных самолетов в воздушное ...границ Советского Союза и других социалистических стран, и иные агрессивные...

5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 5944 4844
    Женечка 13 октября 2020 в 13:28

    Интерес к другой общественно-экономической формации – это одно, а вот начало хоть какого-то подъема классового сознания – это другое. Там хоть кто-нибудь высказался о гос собственности на средства производства и диктатуре пролетариата? Нет. Выходит, что там даже уровня кружков нету. Знажит, демократия останется буржуазной. И скорей всего крылатой.

    Ответить
    1
    • 13047 10693
      маринаЖенечка 13 октября 2020 в 14:43

      именно ,но поверь Женя , эти ,которые с 2000 летней историей и такой же суммой движимого и не только ,уже придумали им ,закормленным хреновой пищей с колой ,даже не опасным совсем ,новую систему порабощения ,теперь окончательную(ты права никто в мире больше не хочет равенства на средства производства и прибылей) и так , как они любят издеваться эти иезуиты ,то назовут это соцлагерем США и поставят нам в пример,но это будет именно лагерь ,загон получеловеков,полуживотных.Почему -то эта идея окрыляет Кота ,он и нас туда желает загнать.

      Ответить
      1
  • 3550 2712
    Игорь 13 октября 2020 в 14:10

    Нет там никакого социализма и не будет. Там система отработанная выплаты безработным вэлфэр раздача бесплатной пищи и даже лотерея с зеленой картой это оно. Молодежь или цветные неосознанно хотят другого – кредита который не нужно гасить для всех. На этом кредите стоит Америка как то не особо и вскользь упоминают о нем как некой ипотеке. Никуя себе эпотека когда вся сланцевая промышленность полгода работала с ценами минус и ей не поплохело. Страховки и все такое. А военка вся сша, откуда ей бабки падают, пиндосы во всем мире резвятся в кредит, который отдавать никогда не будут.

    Ответить
       
  • 33862 29480
    Вячеслав 13 октября 2020 в 14:43

    Пресытившаяся жизнью, оболваненная Средствами Массовой Иудизации, безродная америкосовская масса готова на всё… Только не на социалистические преобразования…

    Ответить
    1

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)