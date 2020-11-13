Старина Байден — против плохого парня Трампа. Кентукки против Колорадо. Флорида против Мичигана. Бисексуалы празднуют победу. Чёрные хохочут над белыми. Белые заряжают винтовки. Педерасты заключают брак на орбите. Трамп становится суррогатной матерью. Байден выращивает в пробирке новую политическую элиту. Сан-Франциско — за Байдена, Чикаго — за Трампа, Новый Орлеан — за обоих. Вологда даёт перевес Байдену. Рязань требует пересчёта голосов. Хабаровск и Филадельфия вышли на улицу. Сто тысяч политологов во всех частях света умерли от инсульта. Звездочёты из центра Карнеги ложатся под аппарат искусственной вентиляции лёгких. Депутаты Государственной Думы становятся сидячими пациентами. Летучие мыши, разносчики коронавируса, красуются на эмблеме ГРУ. Сколько суждений, сколько гаданий, сколько прогнозов и выводов! Вся мощь российского политического интеллекта, все прозорливцы и политологи разом вылезли на поверхность, как дождевые черви после ливня. С огромным трудом процеживая сквозь тонкую сетку пустопорожнюю воду суждений, можешь выловить крохи полезных осадков.

Схватка между Трампом и Байденом — это схватка двух технологических укладов, каждый из которых включает в себя огромные массы населения, и каждый отстаивает своё первенство. За Трампа голосовали представители четвёртого и пятого технологических укладов, уже отмирающих. Голосовали рабочие и служащие «ржавого пояса», в котором работают заводы-гиганты, гибнущие, как киты, выброшенные из океана. Трамп сделал ставку на рабочих, обещая вернуть в Америку все предприятия, которые рачительные миллиардеры вывели за пределы Америки в страны третьего мира. Он не сдержал свои обещания: отжившие заводы, устаревшие технологии продолжают умирать на фоне всё возрастающего шестого технологического уклада. Цифра, искусственный интеллект, новые материалы, новые станки, работающие на неведомых прежде физических принципах, — всё это бурно растёт, питается научными центрами, могучими интеллектуальными силами современного искусства — всем тем, что называется современным либерализмом.

Байден одерживает победу. Калифорния вместе со своей Силиконовой долиной, со своими высоколобыми даёт 20 процентов валового продукта Соединённых Штатов. Статус Калифорнии несравним со статусом Великих озёр.

Американское «глубинное государство», военное разведывательное сообщество выбрало Байдена. Этот выбор сделали не чёрные меньшинства, не представители гей-парадов, не расовые экстремисты. И оно же, «глубинное государство», теперь, в условиях раскалённых страстей, звяканья затворов, ищет способ обеспечить Америке стабильность, укротить экстремистов.

Российские либералы аплодируют победе Байдена, пьют шампанское, готовятся к переходу власти в России. Ждут дня, когда американский посол благословит, и они двинутся на Кремль. Ждут, когда в оппозиционные кружки и некоммерческие организации хлынут американские подрывные миллиарды и расцветут либеральные радиостанции, телеканалы и газеты, вернутся в Россию Навальный и Ходорковский и наступит долгожданный реванш.

Но либералы торопятся радоваться. Америка не хочет распада России, как не хотела она распада Советского Союза. Ей нужна Россия слабая, но не распавшаяся, контролирующая ядерный потенциал и не способная вести экспансивную политику.

Нарастающая нестабильность России тревожит американское «глубинное государство», тревожит американский военно-разведывательный комплекс. В условиях возможной нестабильности американцам в России нужен сильный человек — личность, способная охладить горячие головы, загнать в катакомбы русскую революцию, будь она красного или голубого цвета.

Есть ли среди либералов такие, кто напоминает Ельцина или генерала Лебедя? Этот шелестящий, поблёскивающий планктон, говорливые блогеры не смогут остановить лавину русского распада. Касьянов, который когда-то пришёл в стан либералов, казался сильным, потенциально твёрдым человеком, теперь он выкипел, превратился в пар, в ничто. Алексей Кудрин, этот «лучший министр финансов всех времён и народов», в кого Запад вкладывал гигантские средства, готовя его на первые роли русской политики, зачах, превратился в вялый цветок, который давно не поливали, и ему не суждено стать русским диктатором.

Но сильные люди есть в стане путинских силовиков. Есть Шойгу, мрачный и, кажется, всем недовольный, который не дрогнет, отдавая приказ войскам навести порядок в России. Есть Собянин, могучий московский мэр, превративший Москву в самую красивую столицу мира, хотя его и ненавидит вся разорённая русская провинция. На них будут делать ставку американцы. Принимаются законы, обещающие Путину вечное сенаторство и гарантирующие ему неприкосновенность.

Можно ли верить статьям в газете «Сан» о пошатнувшемся путинском здоровье? Так это или не так, но началось движение в высших кругах государства, и возможен раскол элит. Путинские силовики при конфронтации Америки и Китая сделали ставку на Китай. Все они — китаисты, все они — антизападники. Могучее, окружающее Путина племя олигархов против Китая. Их интересы — на Западе. Там их рынки, там их дворцы, там их дети и жёны, там их богатство и безопасность. Предстоящая в России схватка — это схватка силовиков — государственников и олигархов-западников. Этот и есть тот самый раскол элит, из которого проистекает распад.

Затронут ли перемены в американской администрации Россию? Как отразятся на русской реальности поражение Трампа и победа Байдена? Байден перечеркнёт всю политику Трампа. Америка вернётся в соглашение по климату, вернётся в ядерную сделку с Ираном, начнёт стремительное сближение с Европой, от которой отпрянул Трамп. Байден ускорит урегулирование ближневосточного конфликта, поддержит палестинцев, запретит Израилю строить поселения на Западном берегу реки Иордан. Усилится вмешательство во внутренние дела Белоруссии. Если американцы окончательно уйдут из Афганистана, то радикалы-талибы и экстремисты из Сирии вплотную приблизятся к Таджикистану, что чревато войной. Это клавиатура, на которой сыграют пальцы Байдена. Усталый, но знающий партитуру пианист исполнит свой марш, от которого в Москве будет сотрясаться паркет.

И всё это на фоне коронавируса — огромной, охватывающей континенты заразы, превращающей народы в трясущееся, ждущее заклания стадо. Если не хватает коек в больницах, не отдать ли Рублёвку умирающим бесхозным больным?

В этих условиях мы, советские люди, празднуем День Великой Октябрьской социалистической революции. Исчез Советский Союз, пропали все его материальные формы, но остался мистический духовный порыв человечества, направленный не к материи, не к деньгам, а ввысь, в бесконечность. И это высокое вдохновенное чувство держит нас среди кромешной мировой реальности.

С праздником Октября, дорогие товарищи!

Проханов Александр Андреевич (р. 1938) — выдающийся русский советский писатель, публицист, политический и общественный деятель. Член секретариата Союза писателей России, главный редактор газеты «Завтра». Председатель и один из учредителей Изборского клуба.

Источник: https://nstarikov.ru/aleksandr-prohanov-razedinjonnye-shtaty-ameriki-121236