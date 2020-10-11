Тоннель под миром. Как соцсети искусственно изменяют общество
18:03. 11 октября 2020 89 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Полную версю ролика смотрите здесь https://plus.dentv.ru/video/4Ydhf35YCxQCZeFyiseKd7.html
Как ведётся форматирование сознания в соцсетях. Какие искусственно созданные интернет-образы для этого используются. Какую цель ставят перед собой архитекторы параллельной реальности и есть ли возможность им эффективно противостоять. Об этом и многом другом беседуют Андрей Фефелов и автор проекта На распутье.ру Андрей Афанасьев.
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#ДеньТВ #соцсети #интернет #ВКонтакте #мемы #общество #психология #социальнаяинженерия #управление #мышление
Как ведётся форматирование сознания в соцсетях. Какие искусственно созданные интернет-образы для этого используются. Какую цель ставят перед собой архитекторы параллельной реальности и есть ли возможность им эффективно противостоять. Об этом и многом другом беседуют Андрей Фефелов и автор проекта На распутье.ру Андрей Афанасьев.
Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Новый сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Портал Завтра.ру https://zavtra.ru/
#ДеньТВ #соцсети #интернет #ВКонтакте #мемы #общество #психология #социальнаяинженерия #управление #мышление