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Тоннель под миром. Как соцсети искусственно изменяют общество

18:03. 11 октября 2020 89 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Полную версю ролика смотрите здесь https://plus.dentv.ru/video/4Ydhf35YCxQCZeFyiseKd7.html
Как ведётся форматирование сознания в соцсетях. Какие искусственно созданные интернет-образы для этого используются. Какую цель ставят перед собой архитекторы параллельной реальности и есть ли возможность им эффективно противостоять. Об этом и многом другом беседуют Андрей Фефелов и автор проекта На распутье.ру Андрей Афанасьев.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=v0qXVNr7NEc

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