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... твоих близких. Мы их будем вешать прямо на площади!.." ...честный и ответственный украинец". Потому будембдительными, выборы не за горами! ...Или будем ждать своего Вашингтона с ... лишь призвала украинцев быть бдительными и голосовать на выборах ...
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На банкнотах нарисован знак российского рубля. Что это значит?
Работаете, неудачники? А мне нигерийский принц наследство в 9 млдр. $ оставил. Сейчас перевожу ему 500 баксов за оформление и чао-какао неудачники!
Жэка , посмотрите , кто статью тиснул ! Кэт нарисовался.)
Ага. Я тоже сразу увидела. Сейчас осень и птицы возвращаются на зимовку в теплые края .А люди в квартиры с дачК примеру, , а звери в берЛоги, норки.
Не сдержал слова.))
Ну, как всегда – на самом интересном месте…
https://www.meme-arsenal.com/memes/4a827ec80b56b4bcd33bf91b98bc7f57.jpg
Ну если нарисовался, то тогда это Cartoon Cat получается. А во вселенной Тревора Хендерсона енто ни к чему хорошему не приводит. Горе нам.
…Он толкнул одну из дверей, и мы оказались в бане. То есть мне сначала так показалось, что в бане. Потому что люди, которые там находились (человек сорок), были все голые до пояса. Все они сидели попарно за партами и барабанили пальцами по каким-то клавишам. А перед ними за отдельным столом сидел военный в полной форме с погонами подполковника.При нашем появлении подполковник сначала как-то растерялся, а потом заорал не своим голосом:
– Встать! Смирно!
Загремели отодвигаемые стулья, голые люди немедленно вскочили и вытянулись, и только один очкарик на задней парте, не обратив никакого внимания на команду, продолжал как безумный барабанить по клавишам. При этом он вертел стриженой головой, делал странные рожи, высовывал язык, хмыкал и всхлипывал.
Подполковник испуганно смотрел то на нас, то на очкарика, потом крикнул:
– Охламонов, остановитесь! Слышите, Охламонов!
Но Охламонов явно не слышал. Его сосед сначала ткнул его локтем в бок, затем потащил за руку, потом ему на помощь пришел еще кто-то. Охламонов вырывался, как припадочный, и тыкал пальцами в клавиши.
В конце концов его кое-как удалось оторвать, и только тут он увидел, что все стоят, и сам вытянулся, но продолжал косить глаз на парту, а руки его все дергались и тянулись к клавиатуре.
Москва 2042