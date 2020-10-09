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Будьте бдительны.

14:58. 9 октября 2020 135 просмотров 8 коммент. Опубликовал:

finansovaya-piramida-1

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8 Комментариев » Оставить комментарий


  • 1904 1688
    Александр 9 октября 2020 в 15:13

    На банкнотах нарисован знак российского рубля. Что это значит?

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  • 5852 4764
    Женечка 9 октября 2020 в 15:29

    Работаете, неудачники? А мне нигерийский принц наследство в 9 млдр. $ оставил. Сейчас перевожу ему 500 баксов за оформление и чао-какао неудачники!

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    1
  • 5225 4145
    Sergey64 9 октября 2020 в 15:54

    …Он толкнул одну из дверей, и мы оказались в бане. То есть мне сначала так показалось, что в бане. Потому что люди, которые там находились (человек сорок), были все голые до пояса. Все они сидели попарно за партами и барабанили пальцами по каким-то клавишам. А перед ними за отдельным столом сидел военный в полной форме с погонами подполковника.При нашем появлении подполковник сначала как-то растерялся, а потом заорал не своим голосом:
    – Встать! Смирно!
    Загремели отодвигаемые стулья, голые люди немедленно вскочили и вытянулись, и только один очкарик на задней парте, не обратив никакого внимания на команду, продолжал как безумный барабанить по клавишам. При этом он вертел стриженой головой, делал странные рожи, высовывал язык, хмыкал и всхлипывал.
    Подполковник испуганно смотрел то на нас, то на очкарика, потом крикнул:
    – Охламонов, остановитесь! Слышите, Охламонов!
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    В конце концов его кое-как удалось оторвать, и только тут он увидел, что все стоят, и сам вытянулся, но продолжал косить глаз на парту, а руки его все дергались и тянулись к клавиатуре.

    Москва 2042

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