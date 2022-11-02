“Служба безопасности ЦБ РФ”
Тут пишут про новый развод в стиле "службы безопасности Сбербанка". Будьте бдительны.
"Служба безопасности ЦБ РФ"
Позвонили из Москвы, женский голос по телефону представился: дознаватель Барановская Анна Игоревна, ст . лейтенант полиции, управление органов дознания ГУ МВД по Москве, ул. серпухрвский вал д. 4. Даже дала какой-то номер удостоверения МКВ 773214.
Сказала, что некий человек (мой однофамилец) имеет доверенность от меня на совершение банковских действий и хотел снять 150 000р с моего счёта в отделении банка в Москве (сам я из Иркутской области), но вызвал подозрения у бдительной сотрудницы банка, занервничал, разозлился и покинул отделение банка до приезда сотрудников полиции. Также заботливый дознаватель поведала, что мой доверенный однофамилец интересовался взятием кредита.
Дальше были расспросы о том доверял ли кому-нибудь свои деньги, упоминание какой-то статьи УК РФ, по которой я не могу разглашать об этом «деле» никому, а заслышав голос на заднем фоне, меня попросили выйти в другое помещение, дабы запись разговора не была скомпрометирована. После разговора и монотонных расспросов в стиле: «понятно ли сказанное?» «всё ли мне ясно?» «есть ли у меня какие-то вопросы?», мне сообщили, что сейчас мне позвонит сотрудник ЦБ РФ и скажет, что делать…
Разговор с дознавателем продлился 20 минут, и должен признаться, подвоха я не заподозрил, по причине того, что ни одного вопроса про мои деньги или мои данные она не задала.
Дальше был сотрудник ЦБ РФ, который сразу решил меня успокоить и отправил на WhatsApp копию своего удостоверения ССЫЛКА. Уточнил что мне рассказала дознаватель и поведал про некий единый лицевой счёт, который есть у каждого гражданина и который объединяет все счета в коммерческих банках. И вот этот самый единый лицевой счёт и стал известен моему коварному однофамильцу.
Также было сообщено, что деньги по моим картам и счетам заморожены, но ЦБ РФ зарезервирует под мои нужды денег на сумму возможного мошенничества, так что я никаких неудобств не испытаю. Вот на этой технически непонятной мне заботе я и заподозрил неладное.
Затем сотрудник ЦБ включил талант комбинатора. Так как, по моим словам, никому из знакомых я свои личные данные не давал, то преступное сообщество включает сотрудников банка, а значит нужно идти прямо к ним в логово. Сотрудник ЦБ предложил такой план действий: подойти к отделению ВТБ в моём городе, набрать по whatsapp сотрудника ЦБ и не отключая громкую связь войти внутрь и проделать следующие действия: написать заявление на смену единого лицевого счета, а также снять все деньги, так как коварный однофамилец с доверенностью бродит где-то рядом и вот-вот нанесёт визит за моими деньгами.
Стало даже интересно, и тут позвонил третий номер. Следователь СК по Иркутской области , он как и двое предыдущих решил меня сразу успокоить и дать записать свои данные. Попросил зайти на сайт СК РФ по Иркутской области в раздел «Руководство» и списать оттуда данные: Базаров Сергей Нанзытович, полковник юстиции, зам руководителя следственного управления . Мне очень польстило что целый полковник юстиции беспокоится о моих 150 000 рублей. И то что номер звонящего полковника зарегистрирован в Краснодарском крае, а голос лет на 20 моложе фотографии с сайта СК почти не смущало.
Дальше я отвлёкся заработался и пропустил повторные звонки Сотрудника ЦБ РФ и полковника юстиции. Но вопрос в голове так и остался, если бы я снял деньги со счета, то как бы они их у меня отобрали?
P.S. Единого лицевого счета ЦБ не существует, сотрудники ЦБ РФ физлицам не звонят. Камрады, будьте бдительны.
https://vott.ru/entry/620766 – цинк