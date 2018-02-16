Нравственный подвиг Мар’яны Полянськой из Украины!

Представьте себе нацистскую Германию времён Адольфа Гитлера и, соответственно, времён работы Гестапо! Скажите мне, кто-то рискнул в тех условиях, проживая в Германии, взять и с помощью СМИ публично задать вопрос относительно чистоты крови самих (!) нацистских главарей, ратовавших "за генетическую чистоту германской нации"?

Я не знаю, не слышал, чтобы в Германии той эпохи нашёлся бы хоть один такой смельчак. А вот в сегодняшней Украине, которую библейские Иудеи переформатируют мало-помалу, чтобы превратить в итоге в "Небесный Иерусалим" — буквально "Рай для евреев", такой подвиг недавно совершила вот эта милая девушка — Мар'яна Полянська, работающая редактором газеты "Чортківський вісник" в городе Чортков Тернопольской области.

Работая редактором городской газеты, Марьяна долго смотрела на всё то умопомрачение, которое изо дня в день происходит на Украине вот уже 4 года, начиная с момента госпереворота, произошедшего в Киеве в 2014 году в ночь с 20 на 21 февраля.

Она видела и хронику ритуального расстрела в Киеве на улице Институтской "Небесной сотни". Это массовое убийство людей происходило в первый день госпереворота.

Она видела и одесский Холокост, который учинили 2 мая того же года нескольким десяткам украинцев-сепаратистов евреи-боевики из личной "гвардии" губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского, по совместительству президента ОЕОУ ("Объединённой еврейской общины Украины").

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Слышала она и то, как тот же Коломойский по телефону угрожал Олегу Царёву, депутату Верховной Рады Украины, причём Коломойский угрожал Царёву от лица Объединённой еврейской общины Украины: "Я сейчас в синагоге... за твою голову дают миллион долларов. Завтра твоих людей будут отлавливать тут. Первыми будут искать всех твоих близких. Мы их будем вешать прямо на площади!.."

Эта запись телефонного разговора, полученная благодаря прослушке Коломойского спецслужбами, была прокручена по всем центральным каналам России и была услышала миллионами людей во всём мире:

А последней каплей, переполнившей "чашу терпения" украинки Мар'яны Полянськой и толкнувшей её на отчаянный шаг поднять в СМИ "национальный вопрос", явилось увиденное ею видеоинтервью Игоря Беркута, лидера партии "Великая Украина", который откровенно и общедоступно объяснил украинцам, что на Украине им уже ничего не принадлежит!

Повинуясь порыву своей юной и чистой души, Мар'яна Полянська написала и опубликовала в газете "Чортківський вісник" свою редакторскую статью:

Перевод с украинского на русский:

Мар'яна Полянська:

"Жиды или евреи?"

"Возможно, после опубликования этой статьи меня обвинят в шовинизме, антисемитизме или иных смертных грехах. Но я патриот, националист (не путать с нацистом!). Набравшись смелости, я хочу спросить: "Почему у нас при власти так много жидов?" Не нужно отвечать на мой вопрос. Я сама дам пояснение.

Если углубиться в историю, то жиды (иудеи) всегда были там, где деньги, где власть, где выгода. Жид всегда был в украинском селе шинкарём, писарем или менялой, проценщиком и т.д. Бабушка рассказывала, как жид выгонял её из хаты с тремя детьми на Рождество, потому что муж проиграл и пропил ему эту хату.

Другой наглядный пример: евреи вначале утверждали, что во время Второй мировой войны нацисты убили 800 тысяч евреев. Потом цифра погибших евреев постепенно увеличивалась, пока не достигла 6 миллионов евреев. И вот сейчас весь мир подпевает евреям, отмечая и вспоминая жертв Холокоста в каждой стране.

Вот что пишет Интернет-энциклопедия про них на украинском: "Евреи во Второй мировой войне разделили участь всех граждан воюющих держав. В историографии Второй мировой войны данная тема широко рассмотрена в контексте Голокоста. Однако евреи были не только объектом уничтожения, устроенного нацистской Германией и их союзниками, но и активными деятелями, которые повлияли на ход и результаты Второй мировой войны..."

Или ещё: Жили себе палестинцы на Израильских землях, добра наживали. Обратились евреи до международной общественности с просьбой: "Верните нам наши земли. Там жил Исус, а мы — богоизбранный народ, нам эта территория принадлежит". А им ответ такой: "Ну так идите туда, выгоняйте оттуда палестинцев и живите себе!"

И самое важное! Меня озадачивает тот факт, что Голодомор на Украине Израиль НЕ признал!!! А у нас целые мемориальные комплексы на Украине, памятники...

(На правах автора этой публикации, считаю своим долгом заметить, что евреи и не признают никогда гибель десятка миллионов украинцев в 1932-1933 годах, потому что к смерти этих людей были причастны их соплеменники — евреи-троцкисты, маскировавшиеся под большевиков. Подробно об этом рассказано в статье "Израиль — палач Украины". Многие из них были расстреляны в 1937-1938 годах во время "сталинских чисток". Комментарий — А.Б.).

Мы сильно скорбим вместе с евреями, в День памяти жертв Холокоста зажигаем на каждом шагу свечку... А когда весь цивилизованный мир отмечает день памяти жертв Голодоморов, то евреи говорят: "Не было голодоморов!"

К слову, Холокост (укр. Голокост) в переводе с английского означает "сожжённый в огне", считается геноцидом еврейского народа в годы Второй мировой войны. Но мы, украинцы, почему-то забыли, что слово Холокост в нашей истории охватывает более широкое понятие и означает всё трагическое явление Второй мировой войны. Украинцев и белорусов в этой мировой бойне погибло в разы больше, чем евреев! Или не уместно вспоминать про этот Холокост славян?!

И теперь мы можем наблюдать, как жиды укореняются среди всех ветвей власти разных стран мира. Трамп, Меркель, Саакашвили, Ширак, Саркози, Трумэн, Линкольн, и ещё множество президентов, — все они евреи.

Пётр Порошенко (Вальцман) — яркий представитель иудейской национальности, который, как мы видим, больше думает не про страну, а про собственную выгоду. Тимошенко (Капительман) – еврейка, Яценюк – еврей, Гройсман – еврей. Про Рабиновича его прозвище само всё говорит.

По нашим наблюдениям, дальше пустых разговоров эти всем известные политики не пошли. За последние годы внешний долг Украины увеличился в десятки раз! Сегодня он составляет около 70 миллиардов долларов! А дефицит государственного бюджета Украины составляет около 78 миллиардов гривен.

И, конечно, евреи в этом не виноваты!

Среди них есть много хороших и умных людей, а в слабости нашей экономики, аграрном секторе, правоохранительной системе, власти — виноваты, конечно, мы, украинцы. Это мы дозволяем всяким евреям, румынам, полякам, американцам "заправлять народом".

Выход я вижу один: "Украине нужен руководитель-украинец – настоящий хозяин, националист, носитель чистого украинского языка, бывший военнослужащий, честный и ответственный украинец".

Потому будем бдительными, выборы не за горами!

Или будем ждать своего Вашингтона с новым и справедливым законом?!

Если не мы, то кто?!.."

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Ну и какова же реакция еврейской власти Украины!? — наверное, кто-то хочет спросить меня.

Ожидаемая! В Израиле истерика, а из Киева дали команду судебной власти Тернопольской области возбудить в отношении Мар'яны Полянськой УГОЛОВНОЕ ДЕЛО.

Посмотрите, как подали эту новость израильские СМИ, несмотря на то, что в публикации Мар'яны Полянськой никакого призыва к изгнанию жидов с Украины не было. Она всего лишь призвала украинцев быть бдительными и голосовать на выборах не за очередного жида-выдвиженца, кандидата в президенты Украины, а голосовать а за настоящего украинца, честного и хозяйственного!

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Теперь посмотрите, как распорядилась поступить в отношении Мар'яны Полянськой власть Украины:

"Полиция Тернопольской области открыла уголовное производство по факту публикации в газете "Чортківський вісник" города Чортков Тернопольской области статьи "Жиды или евреи?". Об этом сообщает в Facebook прокуратура области.

Расследование ведётся по ч. 2 ст. 161 (разжигание межнациональной розни, совершнное должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, в статье, автором которой является редактор издания, содержатся "признаки нарушения равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности".

На статью "Жиды или евреи?" обратил внимание директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. Он заявил, что автор повторяет тезисы времён еврейских погромов 1917 года и Холокоста".

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Очевидно, при публиковании на Украине таких статей, рассчитанных на пробуждение самосознания украинского народа, в самом конце надо обязательно приводить строчку из стихотворения русского поэта Николая Некрасова: "Чем хуже был бы твой удел, когда б ты менее терпел..."

15 февраля 2018 г. Мурманск. Антон Благин

Комментарий

Белый Рус: в человеке всё должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и МЫСЛИ! И в конце-концов в этом человеке, в Марьяне Полянськой, всё прекрасно!